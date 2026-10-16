97 автобус Київ: як обрати напрямок і зупинку?

Автобус № 97 у Києві долає приблизно 7,6 км між станцією метро Святошин і Ринком, маючи рівно 19 зупинок. За даними EasyWay інтервал руху в будні становить 33–78 хвилин, а час роботи — з 06:15 до 22:58. Маршрут курсує щодня, хоча наведені інтервал і години стосуються саме буднів.

Для щоденних пасажирів це означає, що перед виходом треба чітко знати потрібний бік руху і звірити актуальне прибуття. Ми зібрали відповіді на запитання, які виникають перед конкретною поїздкою: від кінцевих до перевірки на зупинці. Це допомагає не сісти в зворотний бік і не чекати зайвого.

Читачі часто плутають напрямок або виходять не на тій зупинці, особливо коли інтервал розтягується. Далі — практичні кроки, як цього уникнути.

Раніше ми писали: 69 автобус Київ: послідовність поїздки від напрямку до перевірки

1. Звідки й куди їде автобус № 97?

Кінцеві зупинки — ст. м. Святошин і Ринок. В одному напрямку автобус іде від метро Святошин до Ринку, в іншому — від Ринку до Святошина. Довжина траси становить приблизно 7,6 км дорогою.

Щоб визначити потрібний бік, подивіться, куди вам треба доїхати. Якщо ціль — Ринок чи Новобіличі, шукайте табличку з напрямком на Ринок. Якщо треба до метро — на Святошин. На зупинках напрямок завжди вказаний окремо для кожного боку.

Типова помилка — сісти на зупинці, де автобус уже їде в зворотний бік. Тоді доводиться їхати до кінцевої, чекати розвороту і повертатися. При інтервалі 33–78 хвилин це легко додає годину до поїздки.

На практиці пасажир, який виходить з метро Святошин і хоче на Ринок, стає на зупинку в напрямку Ринку. Якщо переплутати, доведеться спочатку їхати назад і втрачати час на наступний рейс. Тому завжди звіряйте табличку перед посадкою.

2. Які зупинки автобуса № 97 потрібні для вашої поїздки?

Маршрут проходить 19 зупинок у такому порядку від ст. м. Святошин до Ринку. Це допомагає точно визначити місце посадки чи виходу без зайвих пересадок.

Де зараз транспорт на цьому маршруті й точний розклад — на EasyWay.

ст. м. Святошин вул. Авіаконструкторська вул. Депутатська Європейський університет Дитяча клінічна лікарня №5 НДІ проблем лиття Торговий центр ст. м. Академмістечко Нафтовик вул. Олега Мудрака станція Новобіличі вул. Соснова вул. Димерська Інститут моделювання вул. Корсунська вул. Клавдіївська вул. Василя Стефаника вул. Підлісна Ринок

Якщо їдете з метро Святошин до університету, сідайте на першій зупинці і виходьте на Європейському університеті. До лікарні — на Дитячій клінічній лікарні №5. До Ринку — їдьте до кінця. Для зворотного напрямку порядок дзеркальний, тому орієнтуйтеся на табличку.

Сусідні маршрути на частині цих зупинок можуть стати альтернативою, коли інтервал 97-го розтягується. Маршрутка 202 має 10 спільних зупинок від ст. м. Святошин до Ринку, інтервал 15–20 хвилин і курсує щодня з 06:00 до 22:00. Автобус 97k ділить 9 зупинок від ст. м. Академмістечко до Ринку з інтервалом 24–59 хвилин у будні. Маршрутка 408 перетинається на 8 зупинках від Торгового центру до Ринку. Вибирайте їх лише якщо вони закривають ваш відрізок і інтервал коротший.

Де зручніше вийти, якщо їдете на Ринок?

Найзручніше виходити на кінцевій — Ринку. Якщо треба раніше, зупиніться на вул. Підлісна або вул. Василя Стефаника залежно від того, де саме на ринку ваша точка. Не виходьте на станції Новобіличі, якщо ціль далі: доведеться йти пішки або чекати інший рейс.

3. Де перевірити прибуття автобуса № 97?

Перед поїздкою звіряйте рух у застосунку EasyWay або безпосередньо на зупинці. Там видно актуальний стан рейсу. Наведений інтервал 33–78 хвилин і години 06:15–22:58 — це дані для буднів, а не гарантований графік на конкретний день.

Відкрийте EasyWay, введіть номер 97 і подивіться, де зараз автобус і орієнтовний час до вашої зупинки. На зупинці табличка або табло показують той самий напрямок. Не орієнтуйтеся лише на середній інтервал: затримки бувають, особливо в пік.

Проїзд коштує 30 гривень. Пільги для окремих категорій існують, але точну суму для них звіряйте в перевізника — інших цін у відкритих даних немає. Оплату карткою чи іншим способом також уточнюйте на місці.

Чи можна покладатися на фіксований розклад?

Ні. Інтервал і години наведено для буднів, маршрут курсує щодня, але окремих цифр для вихідних у джерелі немає. Тому перед виходом завжди перевіряйте актуальне прибуття. Інакше можна вийти і чекати довше, ніж планували.

4. Що перевірити перед поїздкою завтра?

Перед виходом зробіть три речі. Це займає кілька хвилин і рятує від зайвого очікування при інтервалі до 78 хвилин.

Перевірте напрямок: табличка на зупинці має вказувати саме туди, куди вам треба — на Ринок чи на ст. м. Святошин.

Звірте потрібну зупинку за списком вище: для посадки чи виходу оберіть ту, яка найближча до вашої точки.

Подивіться актуальний рух у застосунку EasyWay або на зупинці: чи є автобус у дорозі і коли орієнтовно буде.

Якщо їдете вранці з метро Святошин на Ринок, вийдіть на 10–15 хвилин раніше, ніж показує середній інтервал. Це запас на можливу затримку. Якщо інтервал у застосунку виглядає довгим, подивіться сусідні маршрути на тих самих зупинках — 202-й чи 97k можуть закрити відрізок швидше.

На практиці людина, яка щодня їде з району Академмістечка на Ринок, відкриває EasyWay ще вдома, бачить, що наступний 97-й через 40 хвилин, і або виходить раніше, або бере 97k, якщо він підходить по зупинках. Так поїздка не розтягується на зайву годину.

Завтра це означає простий порядок: спочатку напрямок, потім зупинка, потім перевірка в застосунку. Тоді ви сідаєте в потрібний автобус і виходите там, де планували, без повернень і довгих очікувань.