97 автобус Київ: як обрати напрямок і зупинку?
Автобус № 97 у Києві долає приблизно 7,6 км між станцією метро Святошин і Ринком, маючи рівно 19 зупинок. За даними EasyWay інтервал руху в будні становить 33–78 хвилин, а час роботи — з 06:15 до 22:58. Маршрут курсує щодня, хоча наведені інтервал і години стосуються саме буднів.
Для щоденних пасажирів це означає, що перед виходом треба чітко знати потрібний бік руху і звірити актуальне прибуття. Ми зібрали відповіді на запитання, які виникають перед конкретною поїздкою: від кінцевих до перевірки на зупинці. Це допомагає не сісти в зворотний бік і не чекати зайвого.
Читачі часто плутають напрямок або виходять не на тій зупинці, особливо коли інтервал розтягується. Далі — практичні кроки, як цього уникнути.
1. Звідки й куди їде автобус № 97?
Кінцеві зупинки — ст. м. Святошин і Ринок. В одному напрямку автобус іде від метро Святошин до Ринку, в іншому — від Ринку до Святошина. Довжина траси становить приблизно 7,6 км дорогою.
Щоб визначити потрібний бік, подивіться, куди вам треба доїхати. Якщо ціль — Ринок чи Новобіличі, шукайте табличку з напрямком на Ринок. Якщо треба до метро — на Святошин. На зупинках напрямок завжди вказаний окремо для кожного боку.
Типова помилка — сісти на зупинці, де автобус уже їде в зворотний бік. Тоді доводиться їхати до кінцевої, чекати розвороту і повертатися. При інтервалі 33–78 хвилин це легко додає годину до поїздки.
На практиці пасажир, який виходить з метро Святошин і хоче на Ринок, стає на зупинку в напрямку Ринку. Якщо переплутати, доведеться спочатку їхати назад і втрачати час на наступний рейс. Тому завжди звіряйте табличку перед посадкою.
2. Які зупинки автобуса № 97 потрібні для вашої поїздки?
Маршрут проходить 19 зупинок у такому порядку від ст. м. Святошин до Ринку. Це допомагає точно визначити місце посадки чи виходу без зайвих пересадок.
Де зараз транспорт на цьому маршруті й точний розклад — на EasyWay.
- ст. м. Святошин
- вул. Авіаконструкторська
- вул. Депутатська
- Європейський університет
- Дитяча клінічна лікарня №5
- НДІ проблем лиття
- Торговий центр
- ст. м. Академмістечко
- Нафтовик
- вул. Олега Мудрака
- станція Новобіличі
- вул. Соснова
- вул. Димерська
- Інститут моделювання
- вул. Корсунська
- вул. Клавдіївська
- вул. Василя Стефаника
- вул. Підлісна
- Ринок
Якщо їдете з метро Святошин до університету, сідайте на першій зупинці і виходьте на Європейському університеті. До лікарні — на Дитячій клінічній лікарні №5. До Ринку — їдьте до кінця. Для зворотного напрямку порядок дзеркальний, тому орієнтуйтеся на табличку.
Сусідні маршрути на частині цих зупинок можуть стати альтернативою, коли інтервал 97-го розтягується. Маршрутка 202 має 10 спільних зупинок від ст. м. Святошин до Ринку, інтервал 15–20 хвилин і курсує щодня з 06:00 до 22:00. Автобус 97k ділить 9 зупинок від ст. м. Академмістечко до Ринку з інтервалом 24–59 хвилин у будні. Маршрутка 408 перетинається на 8 зупинках від Торгового центру до Ринку. Вибирайте їх лише якщо вони закривають ваш відрізок і інтервал коротший.
Де зручніше вийти, якщо їдете на Ринок?
Найзручніше виходити на кінцевій — Ринку. Якщо треба раніше, зупиніться на вул. Підлісна або вул. Василя Стефаника залежно від того, де саме на ринку ваша точка. Не виходьте на станції Новобіличі, якщо ціль далі: доведеться йти пішки або чекати інший рейс.
3. Де перевірити прибуття автобуса № 97?
Перед поїздкою звіряйте рух у застосунку EasyWay або безпосередньо на зупинці. Там видно актуальний стан рейсу. Наведений інтервал 33–78 хвилин і години 06:15–22:58 — це дані для буднів, а не гарантований графік на конкретний день.
Відкрийте EasyWay, введіть номер 97 і подивіться, де зараз автобус і орієнтовний час до вашої зупинки. На зупинці табличка або табло показують той самий напрямок. Не орієнтуйтеся лише на середній інтервал: затримки бувають, особливо в пік.
Проїзд коштує 30 гривень. Пільги для окремих категорій існують, але точну суму для них звіряйте в перевізника — інших цін у відкритих даних немає. Оплату карткою чи іншим способом також уточнюйте на місці.
Чи можна покладатися на фіксований розклад?
Ні. Інтервал і години наведено для буднів, маршрут курсує щодня, але окремих цифр для вихідних у джерелі немає. Тому перед виходом завжди перевіряйте актуальне прибуття. Інакше можна вийти і чекати довше, ніж планували.
4. Що перевірити перед поїздкою завтра?
Перед виходом зробіть три речі. Це займає кілька хвилин і рятує від зайвого очікування при інтервалі до 78 хвилин.
- Перевірте напрямок: табличка на зупинці має вказувати саме туди, куди вам треба — на Ринок чи на ст. м. Святошин.
- Звірте потрібну зупинку за списком вище: для посадки чи виходу оберіть ту, яка найближча до вашої точки.
- Подивіться актуальний рух у застосунку EasyWay або на зупинці: чи є автобус у дорозі і коли орієнтовно буде.
Якщо їдете вранці з метро Святошин на Ринок, вийдіть на 10–15 хвилин раніше, ніж показує середній інтервал. Це запас на можливу затримку. Якщо інтервал у застосунку виглядає довгим, подивіться сусідні маршрути на тих самих зупинках — 202-й чи 97k можуть закрити відрізок швидше.
На практиці людина, яка щодня їде з району Академмістечка на Ринок, відкриває EasyWay ще вдома, бачить, що наступний 97-й через 40 хвилин, і або виходить раніше, або бере 97k, якщо він підходить по зупинках. Так поїздка не розтягується на зайву годину.
Завтра це означає простий порядок: спочатку напрямок, потім зупинка, потім перевірка в застосунку. Тоді ви сідаєте в потрібний автобус і виходите там, де планували, без повернень і довгих очікувань.