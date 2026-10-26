Ахмат Кадиров: біографія, політична роль і спадщина

Ахмат Абдулхамидович Кадиров — чеченський релігійний і державний діяч, муфтій невизнаної Чеченської Республіки Ічкерія в 1990-х і перший президент Чеченської Республіки у складі Росії з жовтня 2003 до травня 2004 року.

Він народився в сім’ї депортованих, здобув ісламську освіту, підтримав чеченську незалежність під час першої війни, а з початком другої перейшов на бік федеральної влади. Цей поворот визначив подальший устрій Чечні, але сам Кадиров пробув на посаді президента менше семи місяців.

Читачі часто плутають його з сином Рамзаном або з онуком Ахматом Рамзановичем. Різниця критична: перший загинув у 2004-му, другий очолює регіон із 2007-го, третій народився вже після смерті діда й обіймає нинішні посади.

1. Походження та ранні роки

Ахмат Абдулхамидович народився 23 серпня 1951 року в Караганді, Казахська РСР. Його батьки належали до тейпу Беной і потрапили туди внаслідок депортації 1944 року. У квітні 1957-го сім’я повернулася до Чечено-Інгуської АРСР, у село Центарой (нині Ахмат-Юрт).

У 1980 році він вступив до медресе Мір-Араб у Бухарі — однієї з небагатьох діючих ісламських навчальних установ СРСР. Потім навчався в Ісламському інституті в Ташкенті (1982–1986). Наприкінці 1980-х заснував Ісламський інститут у селі Курчалой і став його керівником.

Ці роки сформували його як релігійного авторитета суфійського напряму. До початку 1990-х він уже мав вплив серед місцевих мусульман, що дозволило швидко піднятися під час розпаду СРСР.

2. Релігійна та державна діяльність

Після проголошення незалежності Чечні Кадиров підтримав Джохара Дудаєва. У 1993–1994 роках став заступником муфтія, а в 1995-му — муфтієм і головою Духовного управління мусульман Ічкерії. Під час першої чеченської війни він схвалював збройний опір і називав боротьбу джихадом.

Поворот стався на початку другої війни. У серпні 1999-го він засудив вторгнення Шаміля Басаєва в Дагестан і відмовився оголосити новий джихад. Масхадов звільнив його з посади муфтія, але Кадиров не визнав цього рішення й перейшов на бік федеральних сил. У червні 2000-го Володимир Путін призначив його главою тимчасової адміністрації Чеченської Республіки.

Важливо. Ахмат Абдулхамидович не є тотожним Ахмату Рамзановичу Кадирову. Перший — батько Рамзана, загинув у 2004 році. Другий — старший син Рамзана, народився 8 листопада 2005 року і нині обіймає посади в уряді Чечні.

До переходу на бік Москви Кадиров відкрито підтримував сепаратистів і релігійно легітимізував війну. Після 1999-го він став головним чеченським союзником федеральної влади, що дозволило вивести частину бойовиків з-під впливу радикалів.

3. Президентство та загибель

5 жовтня 2003 року відбулися вибори президента Чеченської Республіки. За офіційними даними, Кадиров набрав близько 81–84 % голосів при явці понад 87 %. Основні суперники або знялися, або були зняті з дистанції. 19 жовтня він вступив на посаду.

Президентство тривало менше семи місяців. 9 травня 2004 року під час параду на стадіоні «Динамо» в Грозному з нагоди Дня Перемоги вибухнула бомба, закладена в опору трибуни. Кадиров загинув на місці. Разом із ним загинули кілька охоронців, голова Держради Хусейн Ісаєв, фотокореспондент Reuters та інші. Відповідальність взяли на себе чеченські бойовики.

До загибелі він пережив понад десяток замахів. Вибух показав, що навіть після переходу на бік федеральної влади контроль над безпекою залишався слабким.

4. Спадщина та зв’язок із Рамзаном Кадировим

Після смерті батька Рамзан Кадиров, який очолював його охоронне угруповання, поступово перебрав владу. У 2007 році він став президентом (нині — головою) Чеченської Республіки. Спадщина Ахмата Абдулхамидовича — це перехід Чечні від відкритої війни до режиму під контролем однієї родини та збереження суфійської релігійної моделі на противагу радикальному ісламу.

Онука назвали на честь діда. Ахмат Рамзанович народився вже після загибелі діда, не брав участі в подіях 1990–2000-х і займає нинішні адміністративні посади.

Критерій Ахмат Абдулхамидович Ахмат Рамзанович Роки життя 1951–2004 нар. 2005 Роль Муфтій Ічкерії, перший президент ЧР Син чинного глави, посади в уряді Зв’язок із війнами Учасник першої, перейшов під час другої Не брав участі Політична вага Ключова фігура перелому 1999–2004 Представник молодшого покоління родини

Джерело: дані з відкритих біографічних довідок та повідомлень про призначення.

Якщо потрібно розібратися в подіях 1994–2004 років — дивіться на Ахмата Абдулхамидовича. Якщо йдеться про нинішнє керівництво Чечні та його оточення — про Рамзана й Ахмата Рамзановича. Плутанина імен призводить до помилкового приписування подій і посад.

Як відрізнити постаті в новинах

Якщо бачите згадку про «Ахмата Кадирова» в контексті 1990-х або початку 2000-х — це Абдулхамидович. Якщо йдеться про сучасні призначення, спорт чи молодіжну політику Чечні — майже завжди Рамзанович.

Перевіряйте по батькові: Абдулхамидович — батько, Рамзанович — онук. Це займає секунди й унеможливлює змішування біографій, які розділяють два покоління та смерть 2004 року.