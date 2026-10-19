Альона Алимова: біографія, кар’єра і головні ролі

Альона Сергіївна Алимова — українська акторка театру й кіно, режисерка та кліпмейкерка. Народилася 15 жовтня 1981 року в Маріуполі. Найширшу впізнаваність їй принесла роль Каті Мельникової-Толмачової у скетчкомі «Коли ми вдома» 2014–2018 років, хоча кар’єра охоплює кліпи, короткометражки, серіали й театральні антрепризи.

Далі йде хронологія: навчання, перші зйомки, ролі, що зробили її відомою, і паралельна режисура. Послідовність тут не формальність. Навички з кліпів і диплом режисерки сформували пізніші проєкти.

Хто така Альона Алимова

Акторка, режисерка кіно й телебачення, кліпмейкерка. Згідно з даними української Вікіпедії, вона народилася 15 жовтня 1981 року в Маріуполі (тоді Жданов), Донецька область. Батько викладав історію КПРС у виші. Мати працювала лікаркою на швидкій допомозі.

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У дитинстві вона закінчила музичну школу за класом фортепіано, займалася танцями й спочатку хотіла стати лікаркою. Після школи вступила на режисерський факультет Київського національного університету культури і мистецтв, а в 2006 році закінчила факультет режисури кіно і телебачення, майстерня Р. Н. Ширмана. Саме ця освіта дала їй інструменти для роботи і перед камерою, і за нею.

З чого почалася її професійна біографія

Професійний шлях стартував ще під час навчання. Перший екранний досвід — зйомки в короткометражному фільмі «До затребування» у 2000 році. Паралельно вона знімалася в музичних кліпах режисера Алана Бадоєва.

Ці короткі формати навчили працювати зі світлом, монтажем і акторами в стислі строки. Етап навчання в КНУКіМ тривав до 2006 року.

Після диплому з’явилися ролі в серіалах і телефільмах середини 2000-х: «Повернення Мухтара», «Колишня», «Прикольна казка». Остання знята в Естонії з українсько-естонською командою, де Алимова зіграла принцесу Нещасного королівства. Цей період тривав кілька років і дав базові акторські кредити перед більшими проєктами.

Міні-кейс: молода акторка після режисерської майстерні спочатку бере епізоди й кліпи, щоб набрати досвід перед камерою. Короткі формати дають навички таймінгу й імпровізації, а згодом можна брати довгі серіали без втрати якості. Так і вийшло в її випадку: кліпи Бадоєва стали містком до повнометражних і серіальних ролей.

Які ролі зробили її впізнаваною

Ранні роботи сформували базу, але широка впізнаваність прийшла з конкретних проєктів. У 2008 році роль принцеси в «Прикольній казці» запам’яталася казковим жанром. У 2012 році вона зіграла Інгу Самгіну в 90-серійному «Джамайка». Ці ролі показали діапазон від казки до мелодрами.

Справжній прорив — скетчком «Коли ми вдома» на СТБ у 2014–2018 роках. Алимова виконувала роль Каті Мельникової-Толмачової, манікюрниці з яскравим характером, дружини й подруги. Образ вийшов побутовим і впізнаваним: глядачі бачили в ній знайомі ситуації з кухні й стосунків. Серіал ішов кілька сезонів, включно з україномовним продовженням.

Кар’єра не зводиться до Каті. До неї й після були інші серіали:

«Гречанка»

«Онлайн»

«Ніконов і Ко»

«Підкидьок»

У 2019 році відбувся театральний дебют в антрепризі «Дівич-вечір».

Як розвивалися її режисерська й кліпмейкерська роботи

Режисерська діяльність ішла паралельно з акторством. Ще студенткою вона опановувала кліпмейкінг у команді Бадоєва. Власні короткометражки з’явилися в 2011–2012 роках: «Лавсторі» та «Красива жінка».

Остання увійшла до альманаху «Україно, goodbye!» і стала призеркою Одеського кінофестивалю 2012 року, учасником New York Film Festival 2013, кіношок в Анапі й фестивалю в Белграді.

Етапи накладаються: у 2012 році вона режисувала короткометражку й знімалася в «Джамайка», а пізніше продовжувала акторську роботу в «Коли ми вдома». Строки фестивальних показів припадали на середину 2010-х, коли акторська кар’єра вже набирала обертів. У 2009 році вона також знялася в соціальній рекламі про боротьбу зі СНІДом.

Особисті деталі вона тримає приватно, а джерела іноді розходяться в описі родини. Тому спираймося на перевірені факти кар’єри.

Що це означає для вас завтра. Якщо хочете скласти власну думку про цю акторку, почніть із «Коли ми вдома» для популярного образу, а потім знайдіть «Красиву жінку» для режисерського боку. Перевіряйте фестивальні статуси за офіційними анонсами, а не за переказами, і тримайте окремо акторські та режисерські кредити. Повна довідка охоплює кліпи, короткометражки й театр, а не одну роль.