Апеляційний суд зберіг нічний домашній арешт Любомира Дмитришина

11 листопада Київський апеляційний суд залишив чинним нічний домашній арешт ветерана Любомира Дмитришина. Він оскаржував ухвалу Голосіївського районного суду про застосування цього запобіжного заходу.

Дмитришина підозрюють у хуліганстві та опорі поліції. Йдеться про сутички під час протесту проти будівництва резервної теплотраси на Теремках.

Четверо людей хотіли взяти ветерана на поруки

Під час розгляду справи Дмитришина хотіли взяти на поруки четверо осіб. Серед них — народні депутати Ярослав Юрчишин і Роман Лозинський.

Запобіжний захід стосується підозри у хуліганстві, пов’язаному з опором представникові влади. За обставинами справи, йдеться про вересневі сутички на протесті проти будівництва теплотраси на Теремках.

Апеляційний суд розглянув скаргу ветерана на рішення Голосіївського районного суду й залишив нічний домашній арешт у силі.