АРМА шукає управителя для елеватора «Волиця-Агро»

Для агровиробників Київщини конкурс може відкрити додаткові можливості для зберігання врожаю, якщо комплекс отримає стабільного оператора. АРМА готує до конкурсного відбору елеватор «Волиця-Агро» із зерносховищем місткістю близько 60 тисяч тонн. Комплекс розташований у Білій Церкві та двох селах Київської області.

Що передбачає конкурс АРМА

Конкурс має визначити управителя майном, а не нового власника. Переможець зможе законно експлуатувати комплекс, дбати про збереження активу, організовувати приймання та відвантаження зерна і сплачувати платежі, передбачені договором. Такий формат має дати змогу використовувати майно, не допускаючи його простою та втрати технічної цінності.

Зерносховище розраховане на обсяги до 60 тисяч тонн. Частина виробничих потужностей розташована не лише в Білій Церкві, а й у двох прилеглих селах. Для агровиробників центральної частини області розміщення комплексу може мати значення через відстань між полями, місцями зберігання та транспортними вузлами.

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Номінальна місткість сама по собі не визначає комерційну цінність елеватора. Вона залежить від технічного стану обладнання, можливостей сушіння й очищення зерна, швидкості завантаження, під’їзної інфраструктури та наявності персоналу. Потенційному управителю також потрібно оцінити витрати на відновлення обладнання та готовність комплексу приймати врожай без масштабних інвестицій.

Як конкурс пов’язаний зі справою Сольського

Елеватор опинився в публічному полі через кримінальне провадження, яке пов’язували з колишнім міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Сольським. У зв’язку з конкурсом порушують питання про походження активу, його власників і правові підстави передачі майна в управління АРМА. Сольський також привернув увагу через попередню роботу в парламенті та уряді й звинувачення, пов’язані із земельними питаннями.

Кримінальне провадження, арешт майна, передача активу в управління та остаточне рішення суду — різні юридичні поняття. Арешт обмежує можливість відчужити або втратити майно, а передача його АРМА має забезпечити збереження та використання на період дії арешту. Це саме по собі не означає, що вину будь-якої особи доведено.

Умови конкурсу мають визначити вимоги до досвіду й фінансової спроможності учасників, модель управління та платежі державі. Після визначення управителя важливими будуть виконання договору, звітність про використання майна та облік доходів. Подальша доля комплексу залежатиме від якості управління й остаточних судових рішень щодо правового статусу активу.