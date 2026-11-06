Атака на енергооб’єкт у Житомирській громаді вплинула на Київ

Після російського удару по об’єкту енергетичної інфраструктури в Житомирській громаді у Києві погіршилося енергозабезпечення, а в системі водопостачання знизився тиск. Про ситуацію у столиці в п’ятницю, 6 листопада, повідомив мер Віталій Кличко.

Як Київ реагує на зниження тиску води?

За словами Кличка, Київводоканал перемикає насосні станції на живлення від генераторів там, де це можливо. Таке перемикання відбувається на тлі погіршення енергозабезпечення столиці та зниження тиску у водопровідній системі.

Що відбувається на місці пошкодження?

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що на місці російського удару працюють ремонтні бригади. Фахівці оцінюють масштаби пошкодження обладнання та визначають, які заходи потрібні для відновлення енергопостачання.

Терміни ремонтних робіт мають повідомити після експертної оцінки пошкоджень. Наразі бригади проводять оцінювання, необхідне для визначення подальших заходів із відновлення.