Атака на Київщину пошкодила дев’ять будинків і автомобіль

Після російських атак у Київській області пошкоджені приватні будинки й автомобіль, а 47-річну жінку госпіталізували. Упродовж доби російські війська атакували область; наслідки зафіксували у Вишгородському та Обухівському районах.

Що пошкоджено у Вишгородському й Обухівському районах?

У Вишгородському районі пошкоджені вісім приватних будинків та автомобіль. Ще одне домоволодіння зазнало пошкоджень в Обухівському районі.

Унаслідок ударів постраждала цивільна інфраструктура щонайменше у двох районах області. В оприлюднених повідомленнях наразі не зазначено інших наслідків атаки.

Що відомо про постраждалу та рекомендації поліції?

В Обухівському районі тілесні ушкодження отримала 47-річна місцева жителька. Її госпіталізували до медичного закладу, повідомив відділ комунікації поліції Київської області.

Поліція Київщини закликає жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях до офіційного оголошення відбою.