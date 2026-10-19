Атака пошкодила київську льодову арену «Шалетт»

У ніч проти понеділка, 19 жовтня, російський удар пошкодив льодову арену «Шалетт» у Дніпровському районі Києва. На цьому комплексі тренувалися фігуристи збірної України та проводили хокейні матчі.

У будівлі пошкоджені стеля, стіни та роздягальні

За повідомленням Української федерації фігурного катання на ковзанах у Facebook, комплекс постраждав від комбінованого удару по столиці. Вибухова хвиля пошкодила значні частини стелі, стін і роздягальні.

На фотографіях, оприлюднених федерацією, видно пошкодження внутрішніх конструкцій, зокрема стелі та облицювання. «Київська льодова арена була єдиним майданчиком, де тренувалися фігуристи збірної України, а також юні спортсмени столиці», — повідомили у федерації.

На арені тренувалися спортсмени та проводили турніри

Лід «Шалетт» використовували фігуристи національної збірної, вихованці київських спортивних шкіл, зокрема школи «Крижинка», жіночий хокейний клуб «Україночка» та Litvinenko Hockey Team. Комплекс також приймав матчі чемпіонату України з хокею, дитячі й аматорські турніри.

Нині на місці працюють фахівці: вони встановлюють масштаби руйнувань і ліквідовують наслідки атаки. Інформації про строки відновлення роботи арени поки немає.