Атака пошкодила Північний міст і житлові будинки Києва

Через пошкодження Північного мосту рух ним перекрили в обох напрямках, а маршрути громадського транспорту змінили. Після атаки 7 листопада в Києві також постраждали житлові будинки й енергооб’єкти, п’ятеро людей дістали поранення.

Наслідки атаки та перебіг відновлення

На Північному мосту пошкоджені дорожнє полотно, контактна тролейбусна лінія та лінія електропередач. Вибухова хвиля пошкодила п’ять вантажівок на парковці біля мосту.

У Солом’янському районі уламки влучили у п’ятиповерховий будинок, а вибухова хвиля пошкодила вікна ще в одній п’ятиповерхівці.

У Шевченківському районі дрон влучив у приватний будинок. Там сталося загоряння, ще два сусідні будинки зазнали пошкоджень.

Постраждали п’ятеро людей, зокрема 14-річна дитина; двох поранених госпіталізували.

Станом на 12:29 опалення подали у 60% багатоквартирних будинків Києва. Водопостачання працювало у штатному режимі, рух поїздів метро на всіх лініях відновили.

Зранку на мосту працювали дорожники й комунальники, які оглядали пошкодження. Через перекриття переправи тимчасово змінили маршрути громадського транспорту. У метро попередили про можливі тимчасові зупинки або збільшення інтервалів руху через значні коливання напруги від зовнішніх джерел живлення; також не виключили короткочасних зупинок ескалаторів.

У Солом’янському районі штаб допомоги постраждалим відкрили у школі № 67. Там приймають документи для оформлення матеріальної допомоги й компенсації за пошкоджене житло, надають консультації та юридичну підтримку. Пошкодження енергооб’єктів на Київщині та Житомирщині вплинули на роботу систем тепло- й водопостачання столиці; енергетики та комунальники відновлювали послуги.

Уночі в Києві оголошували дронову та ракетну загрози, повітряні тривоги кілька разів змінювалися відбоєм. О 1:10 повідомляли про вибухи в передмісті та удари балістикою по об’єктах інфраструктури.