Атака пошкодила приватний будинок у Дарницькому районі Києва
У Дарницькому районі Києва внаслідок російської атаки пошкоджено приватний будинок. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Що відомо про пошкодження будинку?
Київська міська військова адміністрація повідомила: «У Дарницькому районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено приватний будинок. За попередньою інформацією, без постраждалих».
Скільки повітряних цілей знешкодила ППО?
Сили протиповітряної оборони знешкодили 14 «Бандеролей» та 130 безпілотників, якими російські окупанти атакували Україну з вечора 10 листопада.