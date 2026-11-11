Атака пошкодила приватний будинок у Дарницькому районі Києва

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Про автора

Тарас Лимаренко

Розбирається в комунальних послугах, житлі та цінах: графіки відключень, тарифи, ОСББ, оренда й новобудови. Раніше працював у службі підтримки комунального підприємства, тому пояснює складне простими словами.