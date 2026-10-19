Атака вивела з ладу датацентр Datagroup у Києві
Унаслідок нічної масованої атаки обладнання та інфраструктуру датацентру Datagroup повністю виведено з ладу. Компанія повідомила про це у Facebook.
Відновити датацентр і продовжити його роботу неможливо. Співробітники не постраждали, а клієнтам компанія надає послуги з резервних майданчиків.
Що відомо про удар і перебої з інтернетом?
25 вересня український оператор телекомунікаційної інфраструктури Datagroup повідомив, що один із його об’єктів уразив ударний безпілотник. За даними Міністерства цифрової трансформації України, після ударів близько 100 тис. домогосподарств у Києві та прилеглому регіоні залишилися без доступу до інтернету.
Міністерство оборони Росії тоді визнало, що завдало удару по офісах Datagroup. У відомстві заявили, що компанія обробляла та передавала “розвідувальні дані в інтересах Збройних сил України”.
Які ще об’єкти зв’язку атакували та що вирішив уряд?
Під час атаки на Київ 27 серпня росіяни пошкодили будівлю головного офісу Київстару. У вересні президент Володимир Зеленський заявив про посилення захисту датацентрів та інших об’єктів, критично важливих для зв’язку.
Також у вересні уряд виділив 518,3 млн грн із резервного фонду на посилення резервних інформаційних систем державних органів.