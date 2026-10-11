Атаки дронів пошкодили об’єкти у п’яти районах Київщини
За останню добу в Київській області внаслідок повітряних атак постраждали четверо людей, пошкоджено 37 об’єктів. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.
Наслідки атак у районах Київщини
- Бучанський район: пошкоджено 11 об’єктів — чотири приватні будинки, два склади, заклад торгівлі, територію підприємства та об’єкти інфраструктури. Постраждала одна людина.
- Обухівський район: пошкоджено 18 об’єктів, серед них 12 приватних будинків, багатоквартирний будинок, легкове авто, виробниче приміщення та об’єкти інфраструктури. Постраждали двоє людей.
- Бориспільський район: пошкоджено п’ять об’єктів: приватний будинок, приватну сонячну електростанцію, два легкові автомобілі та об’єкт інфраструктури. Постраждала одна людина.
- Вишгородський район: пошкоджено один легковий автомобіль.
- Білоцерківський район: пошкоджено один приватний будинок.
Київська ОВА повідомила, що російські війська продовжують атакувати область ударними дронами. Під ударом опиняються цивільні об’єкти, житло та енергетична інфраструктура.
У переліку пошкоджень адміністрація вказала 11 об’єктів у Бучанському, 18 — в Обухівському, п’ять — у Бориспільському районах, а також по одному у Вишгородському та Білоцерківському.