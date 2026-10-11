Атаки дронів пошкодили об’єкти у п’яти районах Київщини

За останню добу в Київській області внаслідок повітряних атак постраждали четверо людей, пошкоджено 37 об’єктів. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

Наслідки атак у районах Київщини

Бучанський район: пошкоджено 11 об’єктів — чотири приватні будинки, два склади, заклад торгівлі, територію підприємства та об’єкти інфраструктури. Постраждала одна людина.

пошкоджено 11 об’єктів — чотири приватні будинки, два склади, заклад торгівлі, територію підприємства та об’єкти інфраструктури. Постраждала одна людина. Обухівський район: пошкоджено 18 об’єктів, серед них 12 приватних будинків, багатоквартирний будинок, легкове авто, виробниче приміщення та об’єкти інфраструктури. Постраждали двоє людей.

пошкоджено 18 об’єктів, серед них 12 приватних будинків, багатоквартирний будинок, легкове авто, виробниче приміщення та об’єкти інфраструктури. Постраждали двоє людей. Бориспільський район: пошкоджено п’ять об’єктів: приватний будинок, приватну сонячну електростанцію, два легкові автомобілі та об’єкт інфраструктури. Постраждала одна людина.

пошкоджено п’ять об’єктів: приватний будинок, приватну сонячну електростанцію, два легкові автомобілі та об’єкт інфраструктури. Постраждала одна людина. Вишгородський район: пошкоджено один легковий автомобіль.

пошкоджено один легковий автомобіль. Білоцерківський район: пошкоджено один приватний будинок.

Київська ОВА повідомила, що російські війська продовжують атакувати область ударними дронами. Під ударом опиняються цивільні об’єкти, житло та енергетична інфраструктура.

У переліку пошкоджень адміністрація вказала 11 об’єктів у Бучанському, 18 — в Обухівському, п’ять — у Бориспільському районах, а також по одному у Вишгородському та Білоцерківському.