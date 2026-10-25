Аварія знеструмила частину трьох районів Києва

Для споживачів у частині Голосіївського, Солом’янського та Шевченківського районів Києва зранку 25 жовтня припинилося електропостачання через аварію на електромережах. Аварійні бригади ДТЕК працюють над відновленням світла, але причину несправності й точний час завершення ремонту офіційно не повідомили.

Де працюють аварійні бригади

Знеструмлення зачепило частину споживачів у трьох районах столиці:

Голосіївському;

Солом’янському;

Шевченківському.

ДТЕК не уточнив, скільки будинків залишилися без електрики. Перевірити ситуацію за адресою можна в чат-боті компанії або застосунку «Київ Цифровий».

У Києві також діють графіки відключень

На 25 жовтня в столиці заплановані стабілізаційні відключення за графіками. Аварійне знеструмлення може відбуватися незалежно від черги, визначеної для конкретного будинку.

Напередодні, 24 жовтня, у частині Голосіївського та Солом’янського районів діяли екстрені відключення за командою «Укренерго», але згодом їх скасували. Причетність ранкової атаки російських безпілотників до нинішнього знеструмлення енергетики не підтверджували.