Аварійні відключення охопили чотири райони Києва

У частині Оболонського, Подільського, Шевченківського та Деснянського районів Києва зникло світло через аварійні відключення.

«О 15:15 у Києві оголосили жовту тривогу через загрозу російських безпілотників. Вона тривала пів години, й одразу після оголошення відбою повідомили про аварійні відключення світла в частині міста. Енергетики вже працюють, щоб повернути живлення», — заявили у ДТЕК.

Енергетики працюють над відновленням живлення

За повідомленням ДТЕК, відключення сталися після повітряної тривоги через загрозу російських безпілотників.

Енергетики вже працюють, щоб повернути електропостачання.

Раніше в Києві російська балістична ракета влучила в будівлю ресторану.