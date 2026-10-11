Аварійні відключення охопили чотири райони Києва
У частині Оболонського, Подільського, Шевченківського та Деснянського районів Києва зникло світло через аварійні відключення.
«О 15:15 у Києві оголосили жовту тривогу через загрозу російських безпілотників. Вона тривала пів години, й одразу після оголошення відбою повідомили про аварійні відключення світла в частині міста. Енергетики вже працюють, щоб повернути живлення», — заявили у ДТЕК.
Енергетики працюють над відновленням живлення
За повідомленням ДТЕК, відключення сталися після повітряної тривоги через загрозу російських безпілотників.
Енергетики вже працюють, щоб повернути електропостачання.
Раніше в Києві російська балістична ракета влучила в будівлю ресторану.