114 автобус Київ: як обрати напрямок і перевірити рух

Автобус №114 у Києві долає приблизно 20,8 км між вулицею Радунською та Залізничним вокзалом «Центральний», зупиняючись на 36 пунктах. Проїзд коштує 30 гривень, інтервал у будні становить 3–23 хвилини, а години роботи для цих днів — з 05:15 до 23:28. Маршрут курсує щодня.

Для мешканців Троєщини та Райдужного це прямий шлях у центр і на вокзал без пересадок. Помилка в напрямку означає, що ви поїдете назад і втратите час на повторну поїздку.

Ми покажемо, чим відрізняються два напрямки, як звірити потрібну зупинку та де перевірити фактичний рух перед виходом.

1. Два напрямки автобуса №114

Один напрямок іде від вул. Радунської через мікрорайони Троєщини, станцію Романа Шухевича, парк «Муромець», Поділ і центр до Залізничного вокзалу «Центральний». Зворотний повторює той самий шлях у протилежному порядку: від вокзалу через центр і Лівий берег назад на Троєщину.

На лобовому склі автобуса стоїть табличка з кінцевою. Якщо їдете на вокзал — беріть машину з написом «Залізничний вокзал “Центральний”». Для повернення на Троєщину — ту, що показує «вул. Радунська». Орієнтуйтеся також за оточенням зупинки: мікрорайони й супермаркети — бік до центру, а Майдан чи вокзал — бік до Троєщини.

Поширена помилка: стояти на зупинці з номером 114, але не тим боком вулиці. Автобус проїжджає повз, наступний іде в протилежний бік, і ви опиняєтеся в кінці маршруту замість початку. Перевірте табличку на машині або відкрийте EasyWay і подивіться, куди рухається найближчий автобус.

Обирайте напрямок одразу на зупинці. Це займає 10 секунд і рятує від зайвої години в дорозі.

2. Зупинки на шляху

У напрямку від вул. Радунської до вокзалу зупинки йдуть у такому порядку: вул. Радунська, Мікрорайон №23, вул. Оноре де Бальзака, Мікрорайон №13, вул. Милославська, вул. Олександри Екстер, Cупермаркет “Новус”, вул. Данькевича, Торговий центр, Мікрорайон №9, вул. Сержа Лифаря, Універсам, вул. Вікентія Беретті, вул. Архітектора Ніколаєва, Мікрорайон №1, вул. Миколи Закревського, ж/м Райдужний, станція Романа Шухевича, Торговельно-розважальний комплекс, Парк “Муромець”, пр. Степана Бандери, КБУ-636, вул. Електриків, Мостовий перехід, вул. Борисоглібська, ст. м. Поштова площа, Готель “Хрещатик”, Майдан Незалежності, ст. м. Хрещатик, Центральний універмаг, бул. Тараса Шевченка, вул. Володимирська, вул. Івана Франка, вул. Симона Петлюри, вул. Жилянська, Залізничний вокзал “Центральний”.

Де зараз транспорт на цьому маршруті й точний розклад — на EasyWay.

Зручно сідати біля супермаркетів і торгових центрів на Троєщині або біля станції Романа Шухевича. Виходити краще біля ст. м. Поштова площа, Майдану Незалежності чи ст. м. Хрещатик, якщо потрібен центр, або на самому вокзалі. У зворотному напрямку послідовність дзеркальна.

На спільних ділянках є альтернативи. Тролейбус 47 і маршрутки 192 та 485 охоплюють 17 зупинок від вул. Милославської до пр. Степана Бандери. Нічні автобуси 131h і 132h перекривають більшу частину шляху до вокзалу, але з інтервалом 60 хвилин.

Звірте назву зупинки в додатку перед виходом. Це особливо важливо на перехрестях, де стоять кілька маршрутів.

3. Розклад і час поїздки

Для буднів інтервал становить 3–23 хвилини, години роботи — 05:15–23:28. Маршрут курсує щодня, однак окремі цифри для вихідних у відкритих даних не наведені. Час поїздки залежить від трафіку на мосту та в центрі, тому фіксованої тривалості немає.

Перед виходом відкрийте EasyWay: там видно положення машин і орієнтовний час до вашої зупинки. На зупинці також є інформація про рух.

Порівняйте з альтернативами на спільних зупинках:

Маршрут Інтервал Години Спільні зупинки Кому підходить Автобус 114 3–23 хв (будні) 05:15–23:28 (будні) 36 Пряма поїздка Троєщина–вокзал Тролейбус 47 28–33 хв 05:39–23:55 17 Частина Лівого берега до Бандери Маршрутка 192 15–30 хв 06:00–22:30 17 Швидше на спільній ділянці Маршрутка 485 20–30 хв 06:00–22:30 17 Альтернатива на Лівому березі Нічний 131h 60 хв 00:10–06:07 18 Ніч до вокзалу Нічний 132h 60 хв 00:15–06:13 17 Ніч від торгового центру

Джерело: відкриті дані EasyWay, 2026 рік.

Для повної поїздки з Троєщини на вокзал беріть 114. Якщо їдете лише до пр. Степана Бандери і час обмежений — перевірте 192 чи 485. Уночі використовуйте 131h або 132h.

4. Запитання пасажирів про маршрут №114

Як відрізнити потрібний напрямок на зупинці?

Дивіться табличку кінцевої на лобовому склі. Або відкрийте EasyWay, оберіть маршрут і подивіться, куди рухається найближча машина. Це займає менше хвилини.

Де перевірити актуальний час прибуття?

У застосунку EasyWay або на інформаційному табло на зупинці. GPS-дані показують реальне положення автобуса.

Чи ходить автобус у вихідні?

Так, курсує щодня. Інтервал і години в відкритих даних наведені для буднів, тому перед виходом у суботу чи неділю звірте додаток.

Як оплатити проїзд і чи є пільги?

Повний тариф — 30 гривень. Право на пільговий проїзд існує, але точну суму для учнівських, студентських чи пенсійних квитків звіряйте у перевізника.

Що робити, якщо автобус не приїхав вчасно?

Перевірте в EasyWay, чи він у дорозі. Якщо інтервал великий, пересядьте на сусідній маршрут на спільній зупинці.

5. Що це означає для вас завтра

Якщо їдете з Троєщини на вокзал, вийдіть за 10–15 хвилин до часу з EasyWay і станьте на бік у напрямку центру. Табличка на автобусі має показувати «Залізничний вокзал “Центральний”». Готуйте 30 гривень.

Якщо повертаєтеся з центру чи вокзалу, оберіть машину з кінцевою «вул. Радунська» і перевірте бік зупинки. У вихідні відкрийте додаток ще раз, бо точні інтервали можуть відрізнятися.

Якщо потрібна лише частина маршруту до пр. Степана Бандери, порівняйте час прибуття 114 з 192 чи 485 і беріть той, що ближче.