Автобус №21 у Києві: маршрут, зупинки та розклад

Автобус №21 у Києві курсує між станцією метро Почайна та вулицею Милославською. Маршрут має довжину приблизно 12,5 км і 21 зупинку. За різними оцінками, тариф становить 30 ₴.

Для мешканців Троєщини та прилеглих районів це пряме сполучення з метрополітеном і центральними напрямками. Дані про графік і зупинки допомагають планувати виїзд без зайвого очікування, особливо вранці та ввечері.

Нижче зібрані актуальні відомості про напрямки, послідовність зупинок, інтервали руху в будні та способи перевірити стан маршруту перед поїздкою.

1. Маршрут автобуса №21

Кінцеві зупинки автобуса №21 — станція метро Почайна та вулиця Милославська. Рух здійснюється в обох напрямках щодня. Довжина шляху становить приблизно 12,5 км за даними картки маршруту.

Де зараз транспорт на цьому маршруті й точний розклад — на EasyWay.

Маршрут проходить через Оболонський і Деснянський райони, з’єднуючи житлові масиви з транспортним вузлом біля метро. Це дає можливість пересадки на інші види транспорту на початковій ділянці.

Орієнтовна довжина дозволяє оцінити масштаб поїздки, але точний час у дорозі залежить від дорожньої ситуації й не фіксується в базових даних.

2. Зупинки на маршруті

На маршруті 21 зупинка. Вони йдуть у такому порядку від станції метро Почайна до вулиці Милославської. Зворотний напрямок повторює ту саму послідовність у зворотному порядку.

№ Зупинка 1 ст. м. Почайна (410) 2 вул. Йорданська 3 вул. Ореста Субтельного 4 Супермаркет 5 пр. Володимира Івасюка 6 Парк “Муромець” 7 Торговельно-розважальний комплекс 8 станція Романа Шухевича 9 ж/м Райдужний 10 Універсам 11 Мікрорайон №3 12 вул. Каштанова 13 Блок Послуг 14 вул. Архітектора Ніколаєва 15 вул. Рональда Рейгана 16 вул. Беретті 17 вул. Сержа Лифаря 18 Станція швидкісного трамвая “Сержа Лифаря” 19 вул. Костянтина Данькевича 20 Мікрорайон №22 21 вул. Милославська

Джерело: відкриті дані EasyWay.

Пасажир може визначити потрібну ділянку за назвою вулиці чи орієнтиром — парк, супермаркет, мікрорайон. Наприклад, зупинка біля станції швидкісного трамвая “Сержа Лифаря” зручна для пересадки.

3. Розклад та інтервали руху

Інтервал руху становить 12–27 хвилин, години роботи — з 05:15 до 23:42. Ці показники наведено для буднів. Маршрут курсує щодня.

Діапазон 12–27 хвилин означає, що інтервал коливається залежно від часу доби та завантаження. Щоб порахувати орієнтовне очікування, відніміть поточний час від найближчого рейсу в застосунку. Змінюють його пікові години та кількість машин на лінії, але точний розподіл у базових даних не деталізовано.

Важливо Інтервал і години роботи вказані для буднів. Для вихідних окремих цифр у джерелі немає, тому перед поїздкою звіряйте актуальний час у застосунку EasyWay або на інформаційному табло зупинки.

Правильно — відкрити EasyWay безпосередньо перед виходом і перевірити поточний інтервал для свого напрямку.

4. Зміни в роботі автобуса

У відкритих даних EasyWay тимчасові зміни маршруту чи руху не зазначені. Маршрут працює за звичайною схемою між вказаними кінцевими.

На тих самих зупинках курсують альтернативні маршрути. Маршрутка 157 має 20 спільних зупинок, інтервал 13–30 хвилин, години 06:00–22:00, курсує щодня. Маршрутка 150 — 18 спільних зупинок, 20–40 хвилин, 06:00–22:30, щодня. Тролейбус 31 — 14 спільних зупинок, інтервал 1–19 хвилин, години 05:34–23:39 (розклад для буднів), курсує щодня. Нічний автобус 131h має 17 спільних зупинок і інтервал 60 хвилин.

Якщо на маршруті №21 виникає затримка, ці варіанти дають запасний шлях на тій самій ділянці. Актуальність змін перевіряють у застосунку EasyWay або безпосередньо на зупинці.

5. Що це означає для вас завтра

Перед виходом відкрийте EasyWay і подивіться, коли найближчий рейс від вашої зупинки. Якщо ви сідаєте на станції метро Почайна о 07:30 у будній день, орієнтуйтесь на інтервал до 27 хвилин і закладайте запас. Тариф 30 ₴ — єдину суму, яку можна спланувати заздалегідь; пільги й інші варіанти оплати звіряйте в перевізника.

Знайдіть свою зупинку за списком: наприклад, якщо вам потрібен мікрорайон №22, це передостання зупинка перед кінцевою. Виходьте на потрібній і не покладайтеся на старі схеми з іншими назвами.

Якщо інтервал розтягнувся до верхньої межі, розгляньте сусідній тролейбус 31 з коротшим інтервалом на спільній ділянці. Перевірка в застосунку займає менше хвилини й зменшує ризик простою на зупинці.

Часті запитання

Який маршрут автобуса №21 у Києві та між якими кінцевими він курсує?

Між станцією метро Почайна та вулицею Милославською, довжина приблизно 12,5 км.

Які зупинки має автобус №21?

21 зупинка в порядку від ст. м. Почайна (410) до вул. Милославська. Повний список наведено в таблиці вище.

Де перевірити актуальний розклад та інтервали?

У застосунку EasyWay або на інформаційному табло на зупинці. Інтервал 12–27 хвилин і години 05:15–23:42 наведені для буднів.

Чи є підтверджені тимчасові зміни?

У використаних даних їх немає. Перевіряйте статус безпосередньо перед поїздкою.

Що варто перевірити перед поїздкою завтра?

Найближчий рейс у EasyWay, свою зупинку зі списку та суму 30 ₴ на проїзд.