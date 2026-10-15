Автобус № 22 у Києві: кінцеві, зупинки та перевірка руху

Автобус № 22 у Києві з’єднує вулицю Тростянецьку з Музеєм авіації. Маршрут має приблизно 20,2 км і 31 зупинку. Тариф — 30 ₴, інтервал у будні 10–30 хвилин, час роботи з 06:00 до 23:18.

Для щоденної поїздки з лівого берега на правий чи назад це основний спосіб без зайвих пересадок між Харківським масивом, Позняками, Осокорками, Деміївкою та Солом’янським районом. Затори біля мостів і тимчасові зміни руху роблять перевірку перед виходом обов’язковою.

Нижче — кінцеві та напрямки, повна послідовність зупинок із варіантами пересадки, різниця між розкладом і фактичним прибуттям, а також порядок дій перед поїздкою.

Раніше ми писали: 45 автобус Київ: напрямок і етапи поїздки

Маршрут і напрямки

Автобус № 22 курсує між двома кінцевими: вул. Тростянецька та Музей авіації. Щоб відрізнити напрямок, дивіться на табличку в передній частині салону. Якщо там «Музей авіації», автобус їде з лівого берега на правий. Якщо «вул. Тростянецька» — у зворотному напрямку.

Де зараз транспорт на цьому маршруті й точний розклад — на EasyWay.

Рух починається з 06:00 і триває до 23:18 у будні. Маршрут курсує щодня, але інтервал і години роботи в джерелі наведено саме для буднів. Довжина шляху становить приблизно 20,2 км дорогою.

Наразі з лівого на правий берег автобус № 22 тимчасово прямує через Дарницький міст за схемою проспект Бажана — Дніпровська набережна — вул. Березняківська — вул. Юрія Шумського — вул. Петра Радзіня — Дарницький міст і далі за маршрутом. У зворотному напрямку схема може відрізнятися. Перевіряйте актуальний шлях у застосунку EasyWay перед кожною поїздкою.

Зупинки та пересадки

Послідовність зупинок у напрямку від вул. Тростянецької до Музею авіації така. Зворотний напрямок іде тими самими зупинками у зворотному порядку.

№ Зупинка 1 вул. Тростянецька 2 вул. Архітектора Вербицького 3 Поліклініка 4 вул. Братства тарасівців 5 ст. м. Харківська 6 вул. Лариси Руденко 7 ст. м. Позняки 8 вул. Бориса Гмирі 9 ст. м. Осокорки 10 пр. Бажана 11 ст. м. Славутич 12 станція Київ-Деміївський 13 Маргариновий завод 14 пл. Деміївська 15 пр. Валерія Лобановського 16 МАУП 17 Школа ім. Лобановського 18 вул. Мистецька 19 вул. Володимира Брожка 20 вул. Крутогірна 21 вул. Народна 22 вул. Андрія Головка 23 вул. Василя Овсієнка 24 вул. Максима Кривоноса 25 вул. Максима Токарєва 26 пр. Повітряних Сил 27 пл. Севастопольська 28 вул. Смілянська 29 вул. Вінницька 30 ТРЕД №3 31 Музей авіації

Джерело: відкриті дані EasyWay (eway.in.ua).

Зручні пересадки на метро — на ст. м. Харківська, Позняки, Осокорки та Славутич. На пл. Деміївська та пр. Валерія Лобановського можна перейти на тролейбус 42 (спільних зупинок 13, інтервал 16–26 хв, курсує щодня). Автобус 91 має 12 спільних зупинок від Поліклініки до пр. Валерія Лобановського. Маршрутки 205 і 239 перетинаються на ділянці від пр. Валерія Лобановського до пр. Повітряних Сил. Нічний автобус 133h підходить для пізніх пересадок на частині зупинок.

Інтервали та актуальний рух

Розклад показує орієнтовний інтервал 10–30 хвилин у будні та години роботи з 06:00 до 23:18. Фактичне прибуття залежить від заторів, тимчасових змін схеми через мости й кількості машин на лінії. Тому табличка на зупинці чи розклад у застосунку — лише орієнтир.

Відкрийте EasyWay, оберіть маршрут № 22 і потрібну зупинку. Застосунок показує реальний час прибуття за GPS. Якщо автобус уже близько, виходите одразу. Якщо до нього ще 15–20 хвилин, залишайтеся вдома чи в укритті. На самій зупинці теж є табло або QR-код для перевірки.

Важливо. Через тимчасову схему через Дарницький міст час у дорозі з лівого на правий берег може зрости. Звіряйте шлях і прибуття в EasyWay щоразу, а не покладайтеся на звичний розклад.

Хтось каже, що інтервал 10–30 хвилин надто довгий і краще їхати метро з пересадками. На практиці автобус № 22 дає пряме сполучення між конкретними масивами без спуску в метро й додаткової оплати. Для ділянки від Харківської до Славутича чи від Деміївки до Севастопольської це часто швидше, ніж комбінація метро плюс інший автобус.

Планування поїздки автобусом № 22

Визначте напрямок за кінцевою на табличці: «Музей авіації» чи «вул. Тростянецька». Знайдіть свою зупинку в списку вище. За 10–15 хвилин до виходу відкрийте EasyWay і перевірте реальний час прибуття саме на вашу зупинку.

До правильної перевірки виходили «на око» і чекали 20–25 хвилин на холоді чи під дощем. Після того як почали звіряти GPS у застосунку, виходите за 5–7 хвилин до прибуття і встигаєте сісти в потрібний рейс без зайвого очікування.

Оплатіть 30 ₴ валідатором. Пільговий чи учнівський квиток може діяти, але точну суму та умови звіряйте в перевізника. Готівку водій може не приймати — підготуйте картку чи QR-квиток заздалегідь.

Запитання про час і маршрут

Як дізнатися, куди саме їде автобус № 22

Подивіться на передню табличку. «Музей авіації» означає рух з Тростянецької на правий берег. «вул. Тростянецька» — у зворотному напрямку. У салоні також є схема чи оголошення.

Де перевірити актуальний час прибуття

У застосунку EasyWay оберіть маршрут 22 і свою зупинку. Там видно реальний час за GPS. На багатьох зупинках є табло або QR-код, який веде до тієї ж інформації.

Чи ходить автобус № 22 у вихідні

Так, маршрут курсує щодня. Інтервал і години 06:00–23:18 наведено для буднів. Окремих цифр для вихідних у джерелі немає, тому звіряйте рух у EasyWay.

Які пересадки можливі на маршруті

На ст. м. Харківська, Позняки, Осокорки, Славутич — на метро. На пл. Деміївська та далі по пр. Валерія Лобановського — на тролейбус 42, автобус 91, 119 і маршрутки 205, 239. Нічний 133h підходить пізно ввечері на частині зупинок.

Що робити, якщо автобус затримується

Перевірте EasyWay ще раз. Якщо затримка велика, розгляньте пересадку на автобус 91 чи тролейбус 42 на спільних зупинках. Не стійте на зупинці довше 15 хвилин без повторної перевірки.

Перевірка руху перед завтрашнім виїздом

Якщо їдете з лівого берега на Музей авіації, відкрийте EasyWay о 7:40 і перевірте, чи автобус іде через Дарницький міст і коли буде на вашій зупинці. Виходьте за 8–10 хвилин до вказаного часу.

Якщо повертаєтеся з правого берега на Тростянецьку, звіряйте напрямок на табличці та час прибуття за 10 хвилин до виходу з роботи чи справи. На Севастопольській чи Деміївській перевірте, чи не зручніше сісти в тролейбус 42.

Якщо поїздка пізня, після 22:00, закладайте можливість пересадки на нічний 133h і не розраховуйте на останній рейс без перевірки в застосунку.

Що це означає для вас завтра: відкрийте EasyWay за 10 хвилин до виходу, подивіться реальний час і шлях автобуса № 22 на вашу зупинку, візьміть картку для оплати 30 ₴ і виходьте точно під прибуття. Так ви уникнете зайвого очікування і потрапите на потрібний рейс.