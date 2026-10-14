Автобус № 23 у Києві: напрямки, зупинки та перевірка часу

Автобус № 23 у Києві курсує між вул. Симиренка та вул. Салютною, долаючи приблизно 13,9 км із 31 зупинкою. За даними EasyWay інтервал руху в будні становить 29–40 хвилин, час роботи — з 06:00 до 23:55. Маршрут з’єднує Південну Борщагівку зі Святошином і Нивками, проходячи повз станції метро «Житомирська», «Святошин» і «Нивки».

Для щоденних пасажирів різниця між двома напрямками визначає, чи вийдете ви біля потрібної зупинки, чи доведеться переходити вулицю. Ми показуємо послідовність відрізків і зупинок, пояснюємо, як звірити час і наявність руху перед виїздом, і де саме перевіряти актуальні дані, щоб не чекати зайвих пів години на не тій стороні.

Стаття базується на відкритих даних EasyWay про кінцеві, кількість зупинок, інтервал і години для буднів. Фактичний рух залежить від заторів і змін на лінії, тому перед кожною поїздкою варто звіряти інформацію в застосунку чи на зупинці.

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Куди їде автобус № 23 у кожному напрямку?

Автобус № 23 у Києві їде від вул. Симиренка до вул. Салютної і назад. У напрямку від Симиренка він стартує в житловому масиві Південна Борщагівка, проходить через ж/м Борщагівка, вул. Григоровича-Барського, бул. Миколи Руденка, станцію ЛШТ «Кільцева дорога», пр. Леся Курбаса, вул. Жмеринську, пр. Берестейський, ст. м. Житомирська, ст. м. Святошин, ст. м. Нивки і закінчується на вул. Салютній біля ринку «Нивки».

У зворотному напрямку від вул. Салютної до вул. Симиренка послідовність зупинок іде у зворотному порядку. Основні відрізки ті самі: Нивки — Святошин — Житомирська — Берестейський — Кільцева — Борщагівка. Різниця в напрямках проявляється в тому, з якої сторони вулиці зупиняється автобус і де зручніше пересісти на метро чи сусідні маршрути.

Довжина маршруту становить приблизно 13,9 км в один бік. Це означає, що повна поїздка між кінцевими займає час, який складається з інтервалу очікування плюс рух з урахуванням зупинок і трафіку. Карта-схема маршруту додається автоматично, тому орієнтуйтеся на неї для точного розташування.

На яких зупинках можна сісти або вийти?

На маршруті автобуса № 23 у Києві 31 зупинка. Вони йдуть у такому порядку від вул. Симиренка до вул. Салютної: вул. Симиренка, УЖГ-2, ж/м Борщагівка, вул. Григоровича-Барського, вул. Олександра Махова, Торговий центр, бул. Миколи Руденка, Будинок побуту, Школа №131, вул. Зодчих, Станція ЛШТ «Кільцева дорога», пр. Леся Курбаса, Виробниче об’єднання «Електронмаш», вул. Жмеринська, вул. Янтарна, Святошинське кладовище, вул. Верховинна, пр. Берестейський, ст. м. Житомирська, вул. Івана Крамського, бул. Академіка Вернадського, вул. Авіаконструкторська, ст. м. Святошин, вул. Нивська, вул. Данила Щербаківського, ст. м. Нивки, вул. Естонська, вул. Ґолди Меїр, вул. Ружинська, Ринок «Нивки», вул. Салютна.

Де зараз транспорт на цьому маршруті й точний розклад — на EasyWay.

Пересадки можливі на ст. м. Житомирська, ст. м. Святошин і ст. м. Нивки. На частині зупинок спільні маршрути: маршрутка 188 (26 спільних від Симиренка до ст. м. Нивки), маршрутка 408 (18 спільних до пр. Берестейський), приміські 743, 716, 720 і 721 на відрізках від Жмеринської чи Курбаса до Нивок чи Святошина. Якщо потрібного номера немає в цьому переліку, на цих зупинках його немає.

Напрямок Кінцеві Основні вузли пересадки Від Симиренка вул. Симиренка → вул. Салютна ст. м. Житомирська, Святошин, Нивки Від Салютної вул. Салютна → вул. Симиренка ст. м. Нивки, Святошин, Житомирська

Джерело: EasyWay (eway.in.ua), актуальні відкриті дані маршруту.

Перед посадкою звіряйте табличку на зупинці з номером 23 і напрямком до потрібної кінцевої. Зворотний рух іде тими самими назвами зупинок у зворотному порядку, але зупинка може бути на протилежному боці вулиці.

Коли чекати автобус у будні та вихідні?

За даними EasyWay інтервал руху автобуса № 23 у Києві в будні становить 29–40 хвилин, а час роботи — з 06:00 до 23:55. Маршрут курсує щодня, проте окремі цифри інтервалу й годин для вихідних у джерелі не наведені. Тому для суботи чи неділі орієнтуйтеся на загальну наявність руху і перевіряйте актуальний час у застосунку.

Інтервал 29–40 хвилин означає, що середній час очікування складає приблизно половину цього діапазону, тобто 15–20 хвилин, якщо ви приходите випадково. Щоб порахувати самому: візьміть нижню межу 29 і верхню 40, розділіть кожну на 2 і додайте запас на затримку через трафік. Змінює інтервал кількість випусків на лінії та завантаження в пік. У будні перший рейс стартує близько 06:00, останній фінішує ближче до 23:55.

Найсильніше заперечення проти покладання на цей графік — що 29–40 хвилин занадто довго порівняно з частішими маршрутками. Дані показують, що маршрутка 188 має інтервал 20–30 хвилин на спільних зупинках, 408 — 20–35, а приміські 721 — 3–5 хвилин на своїй ділянці. Проте тариф на 23, за даними джерела, становить 30 ₴, хоча актуальність суми варто перевірити. Пільги, учнівські чи інші квитки існують, але їхню суму потрібно звіряти окремо в перевізника.

Важливо. Інтервал і години наведені для буднів. Фактичний прихід автобуса може відрізнятися через затори на пр. Берестейський чи Кільцевій. Перед виїздом звіряйте рух, а не лише плановий інтервал.

Де перевірити, чи автобус уже в дорозі?

Актуальність руху автобуса № 23 у Києві перевіряйте в застосунку EasyWay або безпосередньо на зупинці. Там видно, чи є випуск на лінії, орієнтовний час прибуття і чи не змінилися умови на маршруті. Планові дані з інтервалом 29–40 хвилин не замінюють живої інформації, бо затори чи технічні причини можуть зсунути графік.

Перед виходом з дому відкрийте застосунок, знайдіть маршрут 23 і потрібний напрямок до вул. Симиренка чи вул. Салютної. Порівняйте з таблицею на зупинці. Якщо застосунок показує, що найближчий автобус ще далеко, а сусідня маршрутка 188 чи 408 підходить швидше на спільних зупинках, можна пересісти, але тільки якщо ваша кінцева збігається з їхніми відрізками.

Зміни на маршруті можуть виникати через ремонти чи особливі умови руху. Оскільки в джерелі немає конкретних дат змін, єдиний надійний спосіб — звірка безпосередньо перед поїздкою. Телефонів диспетчерських чи інших контактів у даних немає, тому використовуйте застосунок EasyWay чи інформацію на зупинці.

Що перевірити перед поїздкою автобусом № 23

Між якими кінцевими зупинками курсує автобус № 23 і як відрізняються напрямки?

Кінцеві — вул. Симиренка і вул. Салютна. Один напрямок іде від Симиренка через Борщагівку, Кільцеву і метро до Салютної, інший — у зворотному порядку. Відмінність у боці зупинки і зручності пересадки на ст. м. Житомирська, Святошин чи Нивки. Перед виходом уточніть, куди саме їде потрібний автобус.

Які зупинки є на маршруті та де краще пересісти?

Усі 31 зупинка перелічені вище в порядку від Симиренка до Салютної. Найзручніші пересадки — на станціях метро Житомирська, Святошин і Нивки. На спільних зупинках можна пересісти на маршрутці 188 чи 408, якщо їхній інтервал підходить краще, але перевіряйте збіг кінцевих відрізків.

Де перевірити розклад автобуса № 23 на потрібний день?

У застосунку EasyWay або на зупинці. Інтервал 29–40 хвилин і години 06:00–23:55 наведені для буднів. Маршрут курсує щодня, але окремі цифри для вихідних у джерелі відсутні, тому звіряйте саме на свій день.

Як дізнатися, чи автобус зараз рухається за графіком?

Відкрийте EasyWay, виберіть маршрут 23 і напрямок. Порівняйте з плановим інтервалом. Якщо застосунок показує затримку, додайте запас часу або розгляньте сусідній маршрут на спільних зупинках.

Що перевірити перед ранковою поїздкою, щоб не чекати не на тій зупинці?

Назву зупинки, номер 23 і напрямок до потрібної кінцевої. Звірте в застосунку, чи є випуск, і чи не змінилася зупинка на протилежний бік. Приходьте з запасом у половину інтервалу, тобто 15–20 хвилин.

Практичне правило для завтрашньої поїздки: відкрийте EasyWay за 10–15 хвилин до виходу, знайдіть маршрут 23 у потрібному напрямку від вул. Симиренка чи до неї, звіряйте зупинку за назвою і боком вулиці, і додавайте запас часу рівний половині інтервалу 29–40 хвилин. Якщо застосунок показує тривалу затримку, а на спільних зупинках є 188 чи 408 з коротшим інтервалом, перевірте, чи їхній відрізок покриває вашу точку призначення.

Чесне застереження: дані інтервалу, годин і тариф 30 ₴ взяті з EasyWay і стосуються буднів у межах наведених цифр. Фактичний рух може відрізнятися через трафік, а суми пільгових квитків чи інші умови потрібно звіряти окремо, бо в джерелі їх немає. Карта і точний розклад на конкретний день доступні лише в застосунку чи на місці.