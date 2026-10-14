Автобус №69 у Києві: послідовність поїздки від напрямку до перевірки

Автобус №69 у Києві долає приблизно 17,5 км і робить 39 зупинок між ст. м. Палац Спорту та вул. Литвиненко-Вольгемут. Відкриті дані EasyWay фіксують тариф 30 гривень і інтервал 15-33 хвилини для буднів при часі роботи 06:00–23:58. Маршрут курсує щодня, тому ці цифри дають базовий орієнтир, а не готовий розклад на завтра.

Послідовність дій важлива, бо довгий маршрут через кілька районів швидко накопичує помилки. Неправильний напрямок змушує проїхати зайві кілометри й повернутися. Застарілий інтервал перетворює 15 хвилин очікування на 40. Ми покажемо, як визначити кінцеву, пройти зупинки по ходу, звірити години і перевірити фактичний рух перед виходом з дому.

Ви отримаєте порядок зупинок без пропусків, правило вибору напрямку за актуальними даними і місце, де звіряти зміни. Жодних припущень замість перевірки.

Раніше ми писали: Київ: аварія знеструмила частину будинків правого берега

Напрямок і початок поїздки

Кінцеві зупинки маршруту — ст. м. Палац Спорту і вул. Литвиненко-Вольгемут. Щоб обрати правильний напрямок, відкрийте картку маршруту в застосунку EasyWay і подивіться, з якої кінцевої зараз відправляються автобуси. На зупинці звіряйте табличку з номером 69 і вказаним напрямком — вона має збігатися з даними застосунку.

Якщо ви стоїте біля метро Палац Спорту, автобус іде в бік вул. Литвиненко-Вольгемут через Солом’янку, Чоколівку і Борщагівку. Зворотний напрямок веде з околиці до центру. Помилка в виборі кінцевої означає, що ви проїдете майже всю дистанцію і повернетесь назад, втративши години.

Важливо Інтервал 15-33 хвилини і години 06:00–23:58 наведено для буднів. Маршрут курсує щодня, але окремі цифри для вихідних у джерелі відсутні. Перед поїздкою у суботу чи неділю звіряйте рух окремо.

Почніть з перевірки кінцевої ще вдома. Це займає хвилину і рятує від зайвої поїздки через весь маршрут.

Зупинки за ходом маршруту

Автобус проходить зупинки в фіксованому порядку від ст. м. Палац Спорту до вул. Литвиненко-Вольгемут. Нижче — повний перелік із 39 пунктів у послідовності руху.

Де зараз транспорт на цьому маршруті й точний розклад — на EasyWay.

№ Зупинка 1 ст. м. Палац Спорту 2 вул. Велика Васильківська 3 Готель “Кооператор” 4 вул. Паньківська 5 вул. Гетьмана Павла Скоропадського 6 ТЕЦ-3 7 пл. Петра Кривоноса 8 вул. Патріарха Мстислава Скрипника 9 вул. Кавказька 10 вул. Дениса Монастирського 11 пл. Солом’янська 12 вул. Освіти 13 бул. Чоколівський 14 вул. Авіаконструктора Антонова 15 пл. Космонавтів 16 вул. Лондонська 17 вул. Адама Міцкевича 18 станція Караваєвi Дачі 19 вул. Миколи Голего 20 вул. Борщагівська 21 Станція швидкісного трамвая “Індустріальна” 22 вул. Андрія Мельника 23 Національний авіаційний університет 24 вул. Миколи Василенка 25 вул. Академіка Шалімова 26 Поліклініка 27 станція Борщагівка 28 вул. Василя Верховинця 29 пр. Леся Курбаса 30 Кінотеатр “Лейпциг” 31 вул. Академіка Корольова 32 вул. Івана Дзюби 33 Виробниче обʼєднання “Кристал” 34 вул. Василя Кучера 35 бул. Миколи Руденка 36 Бібліотека 37 Гастроном 38 Школа №196 39 вул. Литвиненко-Вольгемут

Джерело: EasyWay, eway.in.ua.

На спільних зупинках можна пересісти на підтверджені сусідні маршрути. Маршрутка 401 має 20 спільних зупинок від пл. Солом’янська до Кінотеатр “Лейпциг” з інтервалом 30-40 хвилин. Тролейбус 3 ділить 11 зупинок від ст. м. Палац Спорту до Поліклініка. Автобус 25 перетинається на 11 зупинках від бул. Чоколівський до вул. Академіка Шалімова. Інші варіанти на цих зупинках у відкритих даних відсутні.

Після пл. Солом’янська маршрут іде бульваром Чоколівським, повз Національний авіаційний університет і далі на Борщагівку. Станція швидкісного трамвая “Індустріальна” — єдина підтверджена точка пересадки на цей вид транспорту за ходом маршруту.

Графік і час очікування

У будні автобус працює з 06:00 до 23:58 з інтервалом 15-33 хвилини. Ці показники стосуються робочих днів. Маршрут курсує щодня, тому рейси є і у вихідні, але точний інтервал і години для суботи-неділі треба звіряти окремо — у джерелі їх немає.

Інтервал 15-33 хвилини складається з різниці між мінімальним і максимальним часом очікування за карткою маршруту. Щоб прикинути самому, візьміть середнє значення близько 24 хвилин і додайте запас на затори. Що змінює цифру: кількість машин на лінії, час доби і тимчасові коригування. Без перевірки в застосунку розрахунок лишається приблизним.

Тариф становить 30 гривень. Право на пільговий проїзд існує, але конкретну суму для учнівських, студентських чи інших квитків звіряйте безпосередньо в перевізника — інших цифр у даних немає.

Очікуйте біля зупинки не довше максимального інтервалу. Якщо автобус не з’явився за 33 хвилини, перевірте рух ще раз — можливо, є зміна.

Перевірка руху перед виїздом

Перед виходом відкрийте EasyWay і подивіться фактичне положення автобусів на маршруті. На зупинці звіряйте, чи немає оголошення про тимчасові зміни. Маршрут може коригуватися через ремонти чи інші причини, і старий розклад цього не покаже.

Відкрийте картку маршруту 69 у EasyWay.

Перевірте напрямок від вашої зупинки.

Подивіться прогноз прибуття найближчого автобуса.

Звірте з табличкою на зупинці.

Ця послідовність займає дві хвилини і показує реальний рух, а не усереднений інтервал. Типова помилка — орієнтуватися на дані з інтернету тижневої давнини. Вона закінчується тим, що ви стоїте на зупинці довше за максимальний інтервал і пропускаєте потрібний час.

Що це означає для вас завтра: сьогодні ввечері відкрийте EasyWay, збережіть напрямок від вашої зупинки і зафіксуйте поточний інтервал. Завтра вийдіть з дому за 5 хвилин до мінімального очікування і ще раз звіряйте положення автобуса перед виходом. Якщо з’явиться оголошення про зміну, пересядьте на один із сусідніх маршрутів зі спільними зупинками.

Головне правило — звіряйте напрямок і фактичний рух у застосунку EasyWay або на зупинці безпосередньо перед поїздкою. Це дає актуальну картину без зайвих хвилин очікування. Поради спираються на відкриті дані EasyWay і не замінюють перевірку в реальному часі, бо маршрут може змінюватися без попередження в картці.