Автобус №69 у Києві: послідовність поїздки від напрямку до перевірки
Автобус №69 у Києві долає приблизно 17,5 км і робить 39 зупинок між ст. м. Палац Спорту та вул. Литвиненко-Вольгемут. Відкриті дані EasyWay фіксують тариф 30 гривень і інтервал 15-33 хвилини для буднів при часі роботи 06:00–23:58. Маршрут курсує щодня, тому ці цифри дають базовий орієнтир, а не готовий розклад на завтра.
Послідовність дій важлива, бо довгий маршрут через кілька районів швидко накопичує помилки. Неправильний напрямок змушує проїхати зайві кілометри й повернутися. Застарілий інтервал перетворює 15 хвилин очікування на 40. Ми покажемо, як визначити кінцеву, пройти зупинки по ходу, звірити години і перевірити фактичний рух перед виходом з дому.
Ви отримаєте порядок зупинок без пропусків, правило вибору напрямку за актуальними даними і місце, де звіряти зміни. Жодних припущень замість перевірки.
Напрямок і початок поїздки
Кінцеві зупинки маршруту — ст. м. Палац Спорту і вул. Литвиненко-Вольгемут. Щоб обрати правильний напрямок, відкрийте картку маршруту в застосунку EasyWay і подивіться, з якої кінцевої зараз відправляються автобуси. На зупинці звіряйте табличку з номером 69 і вказаним напрямком — вона має збігатися з даними застосунку.
Якщо ви стоїте біля метро Палац Спорту, автобус іде в бік вул. Литвиненко-Вольгемут через Солом’янку, Чоколівку і Борщагівку. Зворотний напрямок веде з околиці до центру. Помилка в виборі кінцевої означає, що ви проїдете майже всю дистанцію і повернетесь назад, втративши години.
Важливо Інтервал 15-33 хвилини і години 06:00–23:58 наведено для буднів. Маршрут курсує щодня, але окремі цифри для вихідних у джерелі відсутні. Перед поїздкою у суботу чи неділю звіряйте рух окремо.
Почніть з перевірки кінцевої ще вдома. Це займає хвилину і рятує від зайвої поїздки через весь маршрут.
Зупинки за ходом маршруту
Автобус проходить зупинки в фіксованому порядку від ст. м. Палац Спорту до вул. Литвиненко-Вольгемут. Нижче — повний перелік із 39 пунктів у послідовності руху.
Де зараз транспорт на цьому маршруті й точний розклад — на EasyWay.
|№
|Зупинка
|1
|ст. м. Палац Спорту
|2
|вул. Велика Васильківська
|3
|Готель “Кооператор”
|4
|вул. Паньківська
|5
|вул. Гетьмана Павла Скоропадського
|6
|ТЕЦ-3
|7
|пл. Петра Кривоноса
|8
|вул. Патріарха Мстислава Скрипника
|9
|вул. Кавказька
|10
|вул. Дениса Монастирського
|11
|пл. Солом’янська
|12
|вул. Освіти
|13
|бул. Чоколівський
|14
|вул. Авіаконструктора Антонова
|15
|пл. Космонавтів
|16
|вул. Лондонська
|17
|вул. Адама Міцкевича
|18
|станція Караваєвi Дачі
|19
|вул. Миколи Голего
|20
|вул. Борщагівська
|21
|Станція швидкісного трамвая “Індустріальна”
|22
|вул. Андрія Мельника
|23
|Національний авіаційний університет
|24
|вул. Миколи Василенка
|25
|вул. Академіка Шалімова
|26
|Поліклініка
|27
|станція Борщагівка
|28
|вул. Василя Верховинця
|29
|пр. Леся Курбаса
|30
|Кінотеатр “Лейпциг”
|31
|вул. Академіка Корольова
|32
|вул. Івана Дзюби
|33
|Виробниче обʼєднання “Кристал”
|34
|вул. Василя Кучера
|35
|бул. Миколи Руденка
|36
|Бібліотека
|37
|Гастроном
|38
|Школа №196
|39
|вул. Литвиненко-Вольгемут
Джерело: EasyWay, eway.in.ua.
На спільних зупинках можна пересісти на підтверджені сусідні маршрути. Маршрутка 401 має 20 спільних зупинок від пл. Солом’янська до Кінотеатр “Лейпциг” з інтервалом 30-40 хвилин. Тролейбус 3 ділить 11 зупинок від ст. м. Палац Спорту до Поліклініка. Автобус 25 перетинається на 11 зупинках від бул. Чоколівський до вул. Академіка Шалімова. Інші варіанти на цих зупинках у відкритих даних відсутні.
Після пл. Солом’янська маршрут іде бульваром Чоколівським, повз Національний авіаційний університет і далі на Борщагівку. Станція швидкісного трамвая “Індустріальна” — єдина підтверджена точка пересадки на цей вид транспорту за ходом маршруту.
Графік і час очікування
У будні автобус працює з 06:00 до 23:58 з інтервалом 15-33 хвилини. Ці показники стосуються робочих днів. Маршрут курсує щодня, тому рейси є і у вихідні, але точний інтервал і години для суботи-неділі треба звіряти окремо — у джерелі їх немає.
Інтервал 15-33 хвилини складається з різниці між мінімальним і максимальним часом очікування за карткою маршруту. Щоб прикинути самому, візьміть середнє значення близько 24 хвилин і додайте запас на затори. Що змінює цифру: кількість машин на лінії, час доби і тимчасові коригування. Без перевірки в застосунку розрахунок лишається приблизним.
Тариф становить 30 гривень. Право на пільговий проїзд існує, але конкретну суму для учнівських, студентських чи інших квитків звіряйте безпосередньо в перевізника — інших цифр у даних немає.
Очікуйте біля зупинки не довше максимального інтервалу. Якщо автобус не з’явився за 33 хвилини, перевірте рух ще раз — можливо, є зміна.
Перевірка руху перед виїздом
Перед виходом відкрийте EasyWay і подивіться фактичне положення автобусів на маршруті. На зупинці звіряйте, чи немає оголошення про тимчасові зміни. Маршрут може коригуватися через ремонти чи інші причини, і старий розклад цього не покаже.
- Відкрийте картку маршруту 69 у EasyWay.
- Перевірте напрямок від вашої зупинки.
- Подивіться прогноз прибуття найближчого автобуса.
- Звірте з табличкою на зупинці.
Ця послідовність займає дві хвилини і показує реальний рух, а не усереднений інтервал. Типова помилка — орієнтуватися на дані з інтернету тижневої давнини. Вона закінчується тим, що ви стоїте на зупинці довше за максимальний інтервал і пропускаєте потрібний час.
Що це означає для вас завтра: сьогодні ввечері відкрийте EasyWay, збережіть напрямок від вашої зупинки і зафіксуйте поточний інтервал. Завтра вийдіть з дому за 5 хвилин до мінімального очікування і ще раз звіряйте положення автобуса перед виходом. Якщо з’явиться оголошення про зміну, пересядьте на один із сусідніх маршрутів зі спільними зупинками.
Головне правило — звіряйте напрямок і фактичний рух у застосунку EasyWay або на зупинці безпосередньо перед поїздкою. Це дає актуальну картину без зайвих хвилин очікування. Поради спираються на відкриті дані EasyWay і не замінюють перевірку в реальному часі, бо маршрут може змінюватися без попередження в картці.