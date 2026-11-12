Автобуси з Троєщини їдуть Північним мостом до години

На Північному мосту в Києві громадський транспорт і приватні автомобілі з Троєщини стоять у заторах через організацію руху. Про це повідомив транспортний аналітик і співзасновник ГО «Пасажири Києва» Олександр Гречко.

«Десятки автобусів з тисячами пасажирів з Троєщини стоять в глухому заторі. Автобуси витрачають на проїзд до 1 години замість 10 хвилин», — зазначив Гречко.

За словами аналітика, попри заборону МВС, у напрямку мосту продовжують їхати тисячі приватних автомобілів. Частина водіїв сподівається, що їх пропустить патрульна поліція. Деякі показують посвідчення прокуратури, ДСНС, поліції та «Укрзалізниці», інші сперечаються з правоохоронцями, посилаючись на те, що напередодні рух був дозволений.

Як змінюється рух на мосту

Гречко звернув увагу на непослідовну організацію проїзду. За його спостереженнями, поліція то відкриває одну смугу для всіх транспортних засобів, то залишає її лише для автобусів і розвертає приватні автомобілі. Така зміна, за його словами, відбувається приблизно кожні 10 хвилин.

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«Так не має бути! Чому ігнорується розпорядження міністра МВС Івана Вигівського? Він чітко ще в неділю заявив, що рух однією смугою і лише для громадського транспорту», — зазначив Гречко.

Значні затори, за даними Waze, утворилися також на проспекті Романа Шухевича, вулиці Петра Вершигори, вулиці Миколи Кибальчича, Воскресенському проспекті, проспекті Алішера Навої, вулиці Князя Романа Мстиславовича та Броварському проспекті. У заторах стояли й на Набережно-Рибальській дорозі, вулиці Набережно-Хрещатицькій, вулиці Петра Сагайдачного та Набережному шосе.

7 листопада Росія завдала кількох ракетних ударів по Північному мосту, а 8 листопада рух ним частково відновили. Із 9 листопада в Києві запровадили резервні схеми сполучення між берегами Дніпра для трьох мостів через додаткові безпекові виклики. Володимир Зеленський доручив уряду підготувати програму безкоштовного проїзду наземним транспортом у разі перебоїв у роботі метро чи проблем із мостами через Дніпро.