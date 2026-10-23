«Бабин Яр» підбив підсумки десяти років роботи

«Навчання моделі триває», — зазначили в Меморіальному центрі Голокосту «Бабин Яр». У 2026 році центр відзначає десять років роботи: за цей час відновив 30 000 імен жертв, оцифрував і розмістив на сайті понад 10 мільйонів сторінок архівних документів та створив чотири меморіальні об’єкти. Підсумки оприлюднені в десятирічному звіті центру.

Які меморіальні об’єкти створили

Серед них — Дзеркальне поле, символічна синагога, Кришталева стіна плачу та Будинок рабина. Архівні матеріали, які оцифрував центр, походять із різних міст України.

Центр також розробив модель штучного інтелекту для розшифрування рукописів кирилицею, латиницею, їдишем та івритом. Система вже опрацювала 50 000 документів, а заявлена точність становить 60–80%.

Архіви, видання та цифровий музей

За десять років центр зібрав і зберіг понад 32 000 фотографій та 1000 історичних предметів, видав майже 30 книжок і організував або співорганізував понад 600 вебінарів і воркшопів.

Робота над цифровим музеєм відкритого доступу ще триває: «він ще створюється», — йдеться у звіті Меморіального центру.