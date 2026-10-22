Бахматов розкритикував Кличка за поради виїхати з Києва

Поради мера Віталія Кличка щодо виїзду зі столиці голова Деснянської РДА Максим Бахматов назвав допомогою Росії. Він також звинуватив міську владу в непідготовленості до кризових ситуацій, попри значні бюджети та тривалий контроль над управлінням Києвом.

Бахматов назвав заклики виїжджати зрадою

На думку очільника Деснянської райдержадміністрації, міська влада мала час, повноваження та фінансові ресурси, щоб забезпечити нормальну роботу столиці під час надзвичайних ситуацій, але не впоралася із цим завданням. Він заявив, що поради залишити місто працюють на користь російського диктатора.

«Виїжджати з Києва – це допомогти Путіну перемогти Київ. Пам’ятайте про це. Виїжджати з Харкова – це допомогти Путіну перемогти Харків», — сказав Бахматов. Він назвав такі рекомендації свідченням бездарності, зради й неефективного управління та стверджував, що Кличко знає про масштаби проблем столиці.

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Бахматов навів як приклад Харків, де, за його словами, влада не закликає мешканців залишати домівки, а гуртує громаду. Він заявив, що там працюють сотні мобільних укриттів, обладнаних екранами, камерами спостереження та кулерами з водою.

Очільник району згадав бюджети й управління містом

Бахматов заявив, що Віталій Кличко керує містом 12 років і водночас обіймає посади мера, голови КМДА та очільника Київради, де має лояльну більшість від партії «УДАР». За його словами, під керівництвом Кличка також перебувають заступники, департаменти та комунальні підприємства.

«За 5 років повномасштабного вторгнення він розподілив 500 мільярдів гривень бюджету», — наголосив Бахматов. Він заявив, що за наявності великих коштів і контролю над столицею міська влада не зробила достатньо для захисту киян, а поведінку мера назвав панікерством.

Після заяв про необхідність виїзду, за словами очільника Деснянської РДА, риторика мера змінилася: у парламенті пролунали запевнення про готовність до викликів і звіт щодо наявності 700 генераторів. Бахматов висловився про це в ефірі програми «Київський час».