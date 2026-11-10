Бакота: історичне поселення чи сучасна затока

Бакота — це колишнє село на Хмельниччині, яке до 1981 року існувало як населений пункт, а в середньовіччі було містом і столицею Пониззя. Сьогодні під цією назвою найчастіше мають на увазі Бакотську затоку на Дністрі, що утворилася на місці затопленого поселення. Різниця полягає в тому, що село зникло з облікових даних, а затока отримала його ім’я і стала частиною ландшафту Дністровського водосховища.

Розуміти цю відмінність варто, коли в текстах, картах чи описах місцевості з’являється слово «Бакота». Без розмежування історичне поселення легко сплутати з сучасною водною поверхнею, хоча одне лежить під товщею води й намулу, а інше — це видима затока з берегами й залишками скельного монастиря. Для читача, який стикається з назвою вперше, важливо знати, про який саме об’єкт ідеться в конкретний момент.

Далі зіставимо статус історичного поселення та однойменної затоки за кількома критеріями: часові межі існування, фізична наявність, адміністративний статус і те, що саме зберігається над водою. Це дозволить чітко відокремити середньовічне місто й село XX століття від сучасної назви місцевості.

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1. Бакота як історичне поселення

Основне значення назви «Бакота» — колишнє село в Кам’янець-Подільському районі Хмельницької області, яке в XIII столітті було великим містом і політико-адміністративним центром Дністровського Пониззя в складі Галицько-Волинського князівства. Перша літописна згадка датується 1240 роком. За даними краєзнавчих джерел, у XII–XIII століттях поселення займало близько 10 гектарів і налічувало приблизно 2,5 тисячі мешканців.

Пониззя (або Русь Дольна) — це територія між Дністром і Південним Бугом, для якої Бакота виконувала роль центру. Після руйнувань монголо-татарської навали в середині XIII століття та подальших змін влади місто поступово втратило статус. До XVI століття в джерелах його вже згадують як село. До початку XX століття чисельність населення коливалася: у 1905 році фіксували 123 двори та 623 жителі. На момент підготовки до затоплення в селі мешкало кілька сотень людей — одні джерела називають близько 565 осіб у 155 дворах, інші говорять про понад дві тисячі в ширшому контексті переселення.

Поруч із поселенням на Білій горі існував скельний Михайлівський монастир, перші згадки про який відносять до XI–XII століть, а письмова фіксація — до 1362 року як «давно існуючого». Монастир функціонував приблизно триста років і залишив печери з написами. Саме це історичне поселення, а не сучасна водна поверхня, є первинним значенням назви.

2. Бакота і Бакотська затока

Бакотська затока — це прісноводна затока в середній течії Дністра, що входить до складу Дністровського водосховища та Національного природного парку «Подільські Товтри». Її назва походить безпосередньо від затопленого села: коли в 1981 році почали піднімати рівень води для Новодністровської ГЕС, поселення опинилося на дні, а водний об’єкт отримав його ім’я. Затока займає площу близько 1590 гектарів, глибина в цій зоні перевищує 40 метрів від початкового русла.

Зв’язок між ними односторонній: затока не існувала як окремий об’єкт до затоплення, тоді як село мало багатовікову історію. Сьогодні, коли говорять про «Бакоту» в контексті пейзажу чи туристичної локації, майже завжди мають на увазі саме затоку та її береги. Історичне село при цьому згадують як причину появи назви. Фізично село лежить під водою та шаром намулу, накопиченого за понад сорок років, тоді як затока є видимою поверхнею.

Це розрізнення нагадує ситуацію, коли назву вулиці переносять на сквер після знесення будинків: адреса зникла, але ім’я лишилося за місцем. Аналогія перестає працювати, щойно йдеться про глибину та обсяг води — затока не «замінила» село адміністративно, а фізично накрила його, змінивши ландшафт на десятки метрів у висоту.

Критерій Історична Бакота (село/місто) Бакотська затока Часові межі Згадка з 1240 р., існувала до 1981 р. Утворилася 1981–1987 рр. під час заповнення водосховища Статус Населений пункт (місто → село), знято з обліку 27 жовтня 1981 р. Водна частина Дністровського водосховища, водно-болотне угіддя Фізична наявність Під водою та намулом, залишки будівель знищені до затоплення Видима поверхня площею близько 1590 га, глибина понад 40 м Що збереглося над водою Скельний монастир на Білій горі (частково пошкоджений обвалом 1996 р.) Береги, оглядові точки, частина ландшафту парку Сучасне вживання назви В історичних і краєзнавчих контекстах У описах місцевості, картках і публікаціях про Поділля

Джерело: Вікіпедія та краєзнавчі публікації 24 Каналу й місцевих видань, дані щодо площі та глибини станом на 2020-ті роки.

3. Від міста до затопленого села

Зміна статусу Бакоти відбулася в кілька етапів. У XIII столітті це був адміністративний центр Пониззя площею близько 10 гектарів. Після втрати міського статусу поселення існувало як село протягом кількох століть. Рішення про будівництво Дністровського гідровузла ухвалили на початку 1970-х: постанова Ради Міністрів СРСР 1972 року, інформація про зону затоплення з’явилася 1973-го. Мешканцям дали час на виселення; процес тривав кілька років. Людей зобов’язали розібрати хати, вирубати сади та очистити ложе водосховища, щоб уникнути гниття органіки під водою. Цвинтарі переносили окремо.

27 жовтня 1981 року рішенням облвиконкому Бакоту офіційно виключили з облікових даних населених пунктів. Затоплення почалося 24 жовтня 1981 року і тривало до 1987-го, коли рівень води досяг сучасного. Разом із Бакотою під воду пішли інші поселення, зокрема Теремці та Студениця в акваторії затоки, а загалом у зоні водосховища — десятки сіл (джерела називають від 25 до понад 30 повністю затоплених). Вода піднялася приблизно на 40 метрів від природного русла.

До затоплення в долині стояли хати, працювала церква та школа, існували сади. Після 1981 року на їхньому місці утворилася затока, а назва перейшла до неї. Зміна сталася завдяки підняттю рівня Дністра гідровузлом: село зникло як адміністративна одиниця, бо його територію зайняла вода, а не через природну депопуляцію чи перейменування.

4. Яке значення назви мають на увазі

Коли в описах місцевості, путівниках чи розмовах згадують Бакоту, найчастіше йдеться про Бакотську затоку та навколишні береги в межах Подільських Товтр. Історичне село при цьому виступає як пояснення походження назви, а не як окремий об’єкт, який можна побачити. Якщо текст говорить про «затоплене село» або «колишню столицю Пониззя», мається на увазі саме поселення до 1981 року. Якщо ж ідеться про краєвид, воду чи оглядові точки — про затоку.

Для розрізнення достатньо перевірити контекст: наявність згадки про 1981 рік, ГЕС або «українську Атлантиду» вказує на село під водою, тоді як опис поверхні, берегів чи парку — на затоку. Назви не є взаємозамінними: село більше не існує як населений пункт, затока існує як водна частина ландшафту. Змішування їх в одне поняття призводить до того, що читач шукає село на карті, де його вже немає, або вважає затоку середньовічним містом.

Якщо вам потрібна історична довідка про столицю Пониззя та долю поселення — орієнтуйтеся на дані до 27 жовтня 1981 року та літописні згадки з 1240 року.

Якщо текст описує сучасний краєвид на Дністрі в цій частині Поділля — це Бакотська затока, названа на честь села.

Залишки скельного монастиря на Білій горі належать до історичного комплексу, але фізично розташовані над сучасним рівнем води і пов’язані з обома значеннями.

Такий поділ дозволяє не плутати об’єкти: одне значення фіксує зниклий населений пункт, інше — водну поверхню, що з’явилася на його місці.

Практичне правило просте: Бакота в історичному сенсі — це село (колись місто), зняте з обліку 27 жовтня 1981 року і затоплене водами Дністра; Бакотська затока — це сучасна водна частина ландшафту, яка отримала назву від цього села. Коли ви зустрічаєте назву, спочатку визначте, чи йдеться про події до 1981 року, чи про теперішній вигляд місцевості. Це одразу відділяє зникле поселення від видимої затоки.

Дані про чисельність населення в різні періоди та точну кількість затоплених сіл у джерелах дещо різняться — від кількох сотень мешканців безпосередньо в Бакоті до ширших цифр по зоні переселення. Точні межі Пониззя та ранні археологічні дати також мають варіації в дослідженнях. Застереження полягає в тому, що під водою не збереглися видимі хати чи церкви: перед затопленням територію очищали, тому уявлення про «затоплене село з будівлями» не відповідає реальному стану дна.

Що це означає для вас завтра: коли наступного разу побачите «Бакота» в новині, описі чи на карті, ви зможете одразу сказати, чи це згадка про колишнє село-столицю Пониззя, чи про затоку на Дністрі, і не змішувати ці два значення в одне.