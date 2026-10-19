Балістичні ракети США: чим відрізняються основні типи

Балістичні ракети США — це ракети, які після короткого розгону рухаються до цілі по балістичній траєкторії без двигуна. Основні типи в відкритих джерелах відрізняються способом базування: наземні міжконтинентальні та морські, що запускаються з підводних човнів.

Вибір між цими типами стоїть, коли потрібно порівняти компоненти ядерної тріади за живучістю, швидкістю реакції й можливостями по навантаженню. На результат впливають не лише технічні характеристики самої ракети, а й платформа розміщення, поточний статус модернізації та обмеження, які діяли на момент публікації даних. У 2026 році наземна частина спирається на систему, що експлуатується з 1970-х, а морська — на ракети, які проходять програми продовження ресурсу.

Коректно порівнювати лише те, що стосується саме балістичних систем відкритого опису. Крилаті ракети, гіперзвукові комплекси чи авіаційні бомби до цього порівняння не входять — у них інший принцип польоту.

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Основні типи

Порівнюйте балістичні ракети США за п’ятьма ознаками: способом базування, живучістю платформи, дальністю при різному навантаженні, можливістю нести кілька боєголовок і готовністю до запуску. Ці критерії пояснюють, чому одна система краще підходить для швидкого реагування, а інша — для збереження здатності завдати удару після першого.

Наземне базування означає фіксовані шахти. Морське — підводні човни, які змінюють позицію. Дальність у відкритих даних залежить від кількості боєголовок: більше навантаження скорочує максимальну відстань. Точність і деталі бойової частини в публічних джерелах подаються з застереженнями й потребують дати.

Коротко Балістична ракета розганяється на старті, а далі падає по дузі під дією гравітації. Це відрізняє її від крилатої, яка летить на двигуні майже весь шлях.

Ракети наземного базування

Наземна частина — це міжконтинентальні балістичні ракети LGM-30G Minuteman III. Вони стоять у шахтах на трьох базах: у Вайомінгу, Монтані та Північній Дакоті. За відкритими даними 2026 року, близько 400 ракет перебувають у розгорнутому стані з однією боєголовкою кожна.

Система має високу готовність: більшість ракет перебуває в режимі чергування. Шахти відомі й захищені, але їхнє розташування фіксоване. Дальність у публічних описах оцінюється понад 13 000 км. Боєголовки типу W78 або W87 мають потужність близько 300–335 кілотонн.

Заміну розробляє програма LGM-35A Sentinel. У жовтні 2026 року провели випробування апарата повернення Mk21A. Повний випробувальний політ зібраної ракети заплановано на 2027 рік, початкову оперативну готовність — на початок 2030-х. Планують зберегти близько 400 ракет, але частину шахт зведуть заново.

Ракети морського базування

Морська частина — це балістичні ракети підводного базування UGM-133A Trident II D5. Їх несуть 14 підводних човнів класу Ohio. Кожен човен має до 20 робочих пускових труб після модифікацій попередніх років.

Підводний човен важко виявити, тому ця складова вважається найбільш живучою. Ракета може нести кілька боєголовок (MIRV). Дальність залежить від навантаження: при повному завантаженні вона менша, при зменшеному — більша. У відкритих джерелах фігурують значення від приблизно 7600 км до понад 11 000 км залежно від конфігурації.

Програма продовження ресурсу D5LE триває. На заміну Ohio розробляють клас Columbia: 12 човнів по 16 ракет. Перший човен планують ввести в експлуатацію близько 2030 року. Поточні дані про кількість і статус труб змінюються разом із графіком списання та будівництва.

Відмінності за призначенням і базуванням

Наземні ракети дають високу готовність і швидкий старт із фіксованих позицій. Морські забезпечують невизначеність розташування й можливість нести більше боєголовок на одну ракету. Порівнюйте характеристики ракети окремо від платформи: шахта чи човен впливають на живучість більше, ніж сама ракета.

Критерій Наземне базування (Minuteman III) Морське базування (Trident II D5) Платформа Фіксовані шахти на трьох базах Підводні човни класу Ohio Живучість Захищені шахти, відоме розташування Мобільна, важко виявити Готовність Висока частка на чергуванні Залежить від патрулювання Боєголовки Зазвичай одна на ракету Можливість кількох (MIRV) Дальність Понад 13 000 км (відкриті оцінки) Залежить від навантаження Модернізація 2026 Заміна Sentinel, випробування 2027 Продовження ресурсу, Columbia

Джерело: відкриті публікації Missile Threat CSIS, Stars and Stripes та огляди статусу сил, дані на жовтень 2026 року.

Кому що підходить. Для порівняння швидкості реакції з фіксованих позицій беріть наземну складову. Для оцінки здатності зберегти ударну силу після першого удару дивіться на морську. Якщо в новині згадують лише «балістичну ракету США» без уточнення базування, уточніть платформу — від цього залежить майже все.

Важливо Кількість розгорнутих ракет і боєголовок змінюється з договорами, програмами модернізації та графіками списання. Цифри без дати вводять в оману.

Межі відкритої інформації

Відкриті дані описують загальні принципи й орієнтовні характеристики. Точні параметри точності, деталі бойової частини чи поточний статус кожної ракети публікують обмежено. У 2026 році триває заміна обох складових, тому статус «на озброєнні» для старої системи й «у розробці» для нової співіснують.

Перевіряйте дату джерела. Дані Missile Threat або офіційних повідомлень за жовтень 2026 року відрізняються від оглядів 2022–2024 років, бо змінювалися графіки Sentinel і Columbia, а також умови попередніх договорів.

Ключове число — близько 400 розгорнутих Minuteman III. Воно складається з кількості шахт (близько 450), з яких частина залишається резервною, і політики однієї боєголовки на ракету, яка діяла раніше. Змінити його можуть рішення про завантаження додаткових боєголовок або темп заміни на Sentinel. Порахувати самому просто: візьміть кількість розгорнутих ракет із свіжого огляду й помножте на середню кількість боєголовок на ракету з того самого джерела.

На практиці читач бачить новину про випробувальний пуск Minuteman III з бази в Каліфорнії. Умова: пуск без бойової частини, траєкторія через Тихий океан. Рішення: перевірити, чи це чергове випробування існуючої системи, а не нова ракета. Результат: стаття підтверджує працездатність поточної наземної складової, але не говорить про кількість боєголовок чи статус заміни. Так і треба читати — окремо від повідомлень про Columbia чи Trident.

Що це означає для вас завтра. Коли в стрічці з’являється повідомлення про балістичну ракету США, спочатку визначте базування: наземне чи морське. Потім перевірте дату даних. Якщо стаття змішує балістичні й крилаті ракети або подає цифри без року, відкрийте свіже джерело на кшталт CSIS Missile Threat і звіряйте лише те, що там зазначено саме для цього типу. Через півроку-рік цифри по Sentinel і Columbia зміняться — закладайте це в очікування.