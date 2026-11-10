Бандероль ракета: пояснення назви та значення повідомлень про неї

Бандероль ракета — це російська малогабаритна крилата ракета S8000, яку розробляє підсанкційне підприємство «Кронштадт». Вона належить до класу повітря-поверхня з турбореактивним двигуном і використовується для ударів по стаціонарних об’єктах.

У травні 2025 року Головне управління розвідки Міністерства оборони України на порталі War&Sanctions оприлюднило технічні деталі цього виробу, зокрема склад компонентів і основні параметри. Це змінило звичне уявлення про російські засоби ураження: замість повністю внутрішніх розробок з’явилася зброя з високою часткою імпортних деталей, яку запускають переважно з безпілотника «Оріон».

Для киян згадка S8000 у зведеннях означає появу ще одного типу крилатої ракети в комбінованих атаках, а не окремого класу загрози, який вимагає спеціальних дій поза офіційними сигналами повітряної тривоги.

Що називають ракетою «Бандероль»?

S8000 «Бандероль» — малогабаритна дозвукова крилата ракета. Назва походить від російського слова, яке означає невелику посилку або бандероль, і підкреслює відносно невеликі габарити виробу порівняно з важкими крилатими ракетами на кшталт Х-101.

За даними ГУР, довжина корпусу становить близько 5 метрів, діаметр — 30 сантиметрів, розмах крил — близько 2,2 метра. Крейсерська швидкість — 520–560 км/год, максимальна — 620–650 км/год. Заявлена дальність — до 500 кілометрів, хоча пізніше представник розвідки називав практичну оцінку 350–400 кілометрів залежно від умов пуску. Бойова частина — уламково-фугасна типу ОФБЧ-150 масою 114,3 кілограма, з яких 49,5 кілограма припадає на вибухову речовину.

Силова установка — китайський турбореактивний двигун Swiwin SW800Pro, розроблений для авіамоделей і доступний на комерційних майданчиках. Основний носій — безпілотник «Оріон» тієї ж компанії «Кронштадт»; також ведуться роботи з адаптації під гелікоптери Мі-28Н і наземні пускові установки.

Важливо

Характеристики базуються на відкритих даних ГУР і дослідженнях збитих зразків. Точні параметри конкретних серій можуть відрізнятися, оскільки виробництво триває і конструкція допрацьовується.

Що відомо про її застосування?

Перші підтверджені застосування S8000 зафіксували навесні 2025 року, переважно проти об’єктів Одеської області — портової інфраструктури та складів. Згодом географія розширилася на південь, схід і північ України. У червні 2026 року зафіксували застосування проти Києва.

Українські зведення Повітряних сил регулярно фіксують «Бандероль» у складі комбінованих ударів разом із іншими ракетами та безпілотниками. Зафіксовані випадки успішного перехоплення зенітними засобами, зокрема переносними комплексами. Водночас точна кількість випущених і збитих виробів у відкритих джерелах не публікується регулярно, тому говорити про стабільну ефективність ППО по цьому типу можна лише за окремими повідомленнями.

Типовий випадок виглядає так: противник піднімає «Оріон» з території Росії або окупованого Криму, скидає ракету на заданій відстані, після чого вона летить за запрограмованим маршрутом на низькій висоті. Українські сили фіксують пуск і перехоплюють частину цілей. Результат залежить від щільності нальоту, погоди та доступності засобів ППО в секторі. Чому так: «Бандероль» не є невразливою, але її швидкість і маневреність ускладнюють раннє виявлення порівняно з повільнішими гвинтовими безпілотниками.

Межі інформації: деталі конкретних маршрутів, точні координати пусків і повний перелік уражених об’єктів залишаються в закритій частині. Публічно підтверджені лише регіони застосування та факт серійного виробництва з літа 2026 року.

Чим ракета відрізняється від безпілотника?

Крилата ракета і безпілотник — різні класи. Безпілотник (наприклад, типу «Шахед») зазвичай має гвинтову або поршневу силову установку, летить повільніше (180–200 км/год) і часто виконує роль баражуючого боєприпасу, який може змінювати курс у польоті за командою оператора. S8000 — крилата ракета з турбореактивним двигуном, яка після пуску дотримується переважно запрограмованої траєкторії крилатої ракети з можливістю більш крутих розворотів, ніж у важких Х-101 чи 3М-14.

До застосування S8000 кияни звикли бачити в зведеннях переважно повільні безпілотники або важкі ракети зі стратегічних носіїв. Після появи «Бандеролі» змінилася тактика: противник отримав відносно дешевий засіб із швидкістю понад 500 км/год, який можна запускати з «Оріона» без підняття важкої авіації. Зміна відбулася за рахунок комерційного китайського двигуна та спрощеної конструкції, що знизило вартість порівняно з класичними крилатими ракетами.

Поширена помилка — називати «Бандероль» безпілотником лише тому, що її запускають з «Оріона». Носій і боєприпас — різні речі. «Оріон» — це безпілотний літальний апарат-носій, а S8000 — ракета, яка після скидання летить самостійно і не повертається.

Що повідомлення про неї означають для Києва?

Згадка «Бандеролі» у повідомленнях Повітряних сил або інших офіційних каналах означає, що в пакеті засобів ураження присутній цей тип крилатої ракети. Для Києва це не створює окремої категорії загрози, відмінної від інших крилатих ракет середньої дальності. Дальність дозволяє досягати столиці з території Росії чи окупованого Криму, тому ракета вже фігурувала в атаках на місто та область.

Киянам варто сприймати такі згадки як інформацію про склад удару, а не як сигнал до самостійних дій. Офіційні попередження повітряної тривоги, додатки на кшталт «Повітряна тривога» та повідомлення місцевих служб залишаються єдиним джерелом для ухвалення рішення про укриття. Неперевірені дописи в соцмережах часто плутають типи зброї або наводять характеристики без посилання на першоджерело.

На практиці ситуація до появи регулярних згадок S8000 виглядала як очікування важких ракет або хвиль «Шахедів». Після — додався швидший засіб, який змушує розрахунки ППО реагувати в коротші проміжки часу. Зміна відбулася завдяки серійному виробництву та диверсифікації носіїв, але для мешканця це не змінює порядок дій під час тривоги.

Що це означає для вас завтра?

Якщо завтра вранці у стрічці з’явиться повідомлення про фіксацію «Бандеролі» над певною областю, відкрийте офіційний канал Повітряних сил і перевірте додаток повітряної тривоги. Якщо в Києві сирени немає, а повідомлення стосується іншого регіону, ваш маршрут на роботу не змінюється. Якщо тривогу оголошено — дійте за стандартною процедурою укриття, незалежно від назви засобу в тексті.

Конкретний приклад: у вересні 2026 року під час однієї з атак на Київщину зведення фіксували кілька «Бандеролей» у складі пакету. Частину перехопили, частина досягла цілей. Для мешканця це означало 40–90 хвилин у укритті за сигналом, а не окремий протокол «через назву ракети». Цифри тривалості тривог коливаються залежно від напрямку та кількості засобів, але рішення завжди базується на офіційному оповіщенні, а не на коментарях під постом.

Завтра спирайтеся на ті самі канали, які використовуєте щодня: додаток, офіційні телеграм-канали служб і повідомлення КМДА. Згадка S8000 додає контекст до складу удару, але не замінює перевіреного сигналу.