Банош рецепт: як приготувати кремову кашу без грудочок

Банош — густа кукурудзяна каша на сметані чи вершках, яку варимо 15–25 хвилин із постійним помішуванням. Для 4 порцій беремо 180 г кукурудзяної крупи середнього помелу, 600 мл сметани 20–25 % і 150–200 мл води. Тонка цівка крупи в гарячу основу й безперервне перемішування дерев’яною ложкою дають однорідну кремову масу без грудочок і з характерним блиском жиру на поверхні.

Кукурудзу на Гуцульщині почали вирощувати в середині XVIII століття після поширення зерна з Балкан і Молдови — саме тоді з’явилася основа для баноша як ситної їжі пастухів на полонинах. За рецептом Євгена Клопотенка банош на чистій сметані 20 %+ містить близько 198 ккал на 100 г (білки 7,1 г, жири 13,2 г, вуглеводи 10,3 г), що на 30–50 % вище за кукурудзяну кашу на воді через жирну молочну основу. Це пояснює ситість страви й потребу контролювати порцію, якщо рахуєте калорії.

Нижче — відтворюваний рецепт для домашньої кухні з точними кількостями, орієнтирами часу й поясненням, як змінюються текстура та смак залежно від основи й добавок. Один варіант не претендує на єдиний автентичний: пропорції в джерелах коливаються від 1:3 до 1:5 крупи до рідини.

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Що підготувати для баноша?

Для базового рецепта на 4 порції (вихід приблизно 1,2–1,4 кг готової каші) знадобиться:

кукурудзяна крупа середнього помелу — 180 г (дрібний помел дасть ніжнішу масу, грубий — зернистішу й довший час варіння);

сметана 20–25 % — 600 мл;

вода — 150–200 мл (щоб сметана не згорнулася на старті й каша не стала надто важкою);

сіль — ½ чайної ложки (з поправкою на солоність бринзи);

для подачі: бринза — 150 г, сало або грудинка на шкварки — 100–150 г (за бажанням).

Можливі заміни: замість частини сметани — вершки 20–33 % (суміш 2:1 сметани й вершків дає м’якший смак); замість овечої бринзи — фета чи суміш фети з твердим сиром; замість шкварок — обсмажені гриби (печериці чи лісові, 150–200 г). Крупу краще просіяти, але не промивати, якщо помел дрібний — вода вимиває смак. Каструля з товстим дном і дерев’яна ложка — обов’язкові, бо метал може давати присмак, а тонка стінка пригорить.

Орієнтовна вартість основи в київських мережах на листопад 2026: крупа 180 г — 5–10 грн, сметана 600 мл 20 % — 100–140 грн. Бринза 150 г додає 40–70 грн залежно від типу (овеча дорожча). Разом базова страва обходиться в 150–220 грн на 4 порції, або 40–55 грн на одну.

Як зварити банош без грудочок?

Послідовність займає 20–30 хвилин активного часу. Порядок важливий: спочатку основа, потім крупа тонкою цівкою, постійне помішування.

Змішайте в каструлі сметану й воду, поставте на середній вогонь і доведіть до легкого кипіння, помішуючи. Посоліть. Зменште вогонь до мінімуму. Всипайте крупу тонкою цівкою, не зупиняючи рухів ложки по колу в один бік і знімаючи масу з дна й стінок. На початку суміш рідка, як манна; через 5–8 хвилин починає густішати хвилями.

Варіть 12–20 хвилин на мінімальному вогні, не припиняючи помішування. Якщо дно «схоплюється», ще зменште вогонь і підлийте 2–3 ложки гарячої води. Готовність: каша відстає від стінок, стає еластичною, на поверхні виступають краплі жиру. Якщо жиру багато — злийте частину. Накрийте кришкою на 5 хвилин. Шкварки й бринзу готуйте паралельно: сало наріжте кубиками й обсмажте на сухій сковороді до золотистості (10–12 хвилин), бринзу розкришіть.

До неправильного помішування: грудочки й пригоріле дно, каша нерівномірна. Після постійного перемішування в один бік маса стає однорідною й блискучою — різниця помітна вже через 10 хвилин.

Як змінюються текстура та смак?

Основа й добавки змінюють результат у конкретних межах. Чиста сметана 25–30 % дає кислинку й виражений жир на поверхні; вершки 30–33 % — м’якший, солодкуватий профіль без щипки. Суміш 2:1 (сметана + вершки) балансує обидва. Додавання води понад 200 мл на 600 мл сметани робить кашу легшою, але менш кремовою; без води магазинна сметана може згорнутися на старті.

Середній помел крупи тримає зернистість 12–18 хвилин варіння; дрібний помел дає майже кремову текстуру за 10–15 хвилин, але легше збивається в клейстер, якщо всипати різко. Бринза додає солоність і вологість (150 г на порцію підвищує білок на 3–4 г на 100 г страви); шкварки — хруст і димний аромат, гриби — землю й соковитість. Порівняння на 100 г: банош на сметані ~198 ккал (Клопотенко), на молоці з невеликою сметаною — ближче до 160–170 ккал, але втрачає характерну жирність.

Жоден варіант не є єдино правильним. Для першої спроби беріть середній помел і суміш сметани з водою — вона найстабільніша в домашніх умовах.

З чим подати банош і що ще запитують?

Подавайте гарячим, посипаним розкришеною бринзою й шкварками. Доречні варіанти: грибна засмажка (обсмажені печериці з цибулею), зелень (кріп чи петрушка), вершкове масло 20–30 г для блиску. Як гарнір — до м’яса чи як самостійна страва. Зберігайте в холодильнику до 2 днів, розігрівайте з ложкою води чи сметани, щоб повернути кремовість.

Чи можна замінити сметану молоком?

Так, але каша втратить жирність і характерну текстуру. На 180 г крупи беріть 400 мл молока + 200 мл води + 100–150 г сметани. Час варіння той самий, але блиск жиру буде слабший.

Скільки часу варити, якщо крупа груба?

До 25–30 хвилин. Замочіть грубу крупу на 20 хвилин у холодній воді, потім злийте. Ознака готовності та сама: зерна м’які, маса відстає від стінок.

Чому з’являються грудочки навіть при помішуванні?

Крупу всипали занадто швидко або вогонь був високим на старті. Завжди тонкою цівкою на мінімальному вогні, ложкою знімайте з дна. Якщо грудочки вже є — продовжуйте інтенсивно помішувати 2–3 хвилини; більшість розіб’ється.

Чи підходить банош для дітей?

Так, з 1–1,5 року, якщо немає непереносимості молочного. Зменште сіль, пропустіть шкварки, подавайте з бринзою або просто з маслом. Калорійність дозволяє використовувати як ситний прикорм у невеликій порції 80–100 г.

Для перевірки результату: готова каша тримає форму на ложці, але не кришиться, має жовтий колір і легкий вершковий аромат. Якщо суха — підлийте гарячої води під час варіння; якщо рідка — потримайте ще 3–5 хвилин.

Приклад розрахунку на родину з 4 осіб: 180 г крупи (8 грн), 600 мл сметани 20 % (120 грн), 150 г бринзи (55 грн), 120 г сала на шкварки (25 грн). Разом ~208 грн, або 52 грн на порцію. Час біля плити — 25 хвилин активного помішування плюс 10 хвилин на шкварки. Порівняно зі звичайною кашею на молоці (вартість основи ~40–50 грн) банош дорожчий на 2,5–3 рази через сметану, але дає вдвічі вищу жирність і ситість на 100 г.

Що це означає для вас завтра: якщо плануєте банош на вечерю, купіть крупу середнього помелу й сметану 20–25 % сьогодні — суміш із 150 мл води дасть стабільну кремову текстуру за 20 хвилин. На порцію 250–300 г ви отримаєте приблизно 500–600 ккал, тож для легшого варіанту зменште сметану до 400 мл і додайте більше води. Подайте з бринзою й шкварками — і страва закриє обід чи вечерю без додаткового гарніру.