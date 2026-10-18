Біла Церква отримає 22 світлофори з відліком часу

Комунальне підприємство «Муніципальне шляхово-експлуатаційне управління» придбає для Білої Церкви 22 світлодіодні світлофори з табло зворотного відліку. Постачальник має передати обладнання до 31 грудня 2026 року.

Закупівля охоплює 10 транспортних світлофорів моделі Т1.2 і 12 пішохідних моделі П1.1. Табло показуватимуть, скільки секунд залишилося до зміни сигналу. Конкретні адреси встановлення та черговість монтажу не визначені.

Ціна та вимоги до обладнання

Тендер оголосили 21 вересня 2026 року з очікуваною вартістю 433,9 тисячі гривень без ПДВ. Переможцем стало ТОВ «СПЕЦЕЛЕКТРОМОНТАЖ-7»: воно поставить світлофори за 423 990 гривень без ПДВ.

Гарантія на обладнання має становити щонайменше п’ять років, а середній строк служби — не менш як 15 років. Закупівлю профінансують коштами від господарської діяльності комунального підприємства.

Табло зворотного відліку не змінюють правил руху: водіям і пішоходам потрібно орієнтуватися на сигнали світлофора, знаки, розмітку та ситуацію на перехресті. Поставка всіх 22 пристроїв має відбутися до кінця 2026 року.