Білоцерківський район: на родовищі проводять вибухові роботи
15 жовтня на Шамраївському родовищі гранітів проводять вибухові роботи. Вони триватимуть до 19:00, тож місцеві жителі можуть чути звуки вибухів.
Що відомо про роботи
- Роботи заплановані на 15 жовтня 2026 року.
- Їх проводить ТОВ «Шамраївське», яке розробляє родовище.
- Вибухи потрібні для розпушення гранітів, придатних для виробництва щебеневої продукції.
- Завершити роботи мають до 19:00.
Про заплановані заходи повідомила Білоцерківська районна військова адміністрація в Telegram. У повідомленні йдеться: «Повідомляємо, що 15 жовтня 2026 року на ТОВ “Шамраївське”, яке розробляє Шамраївське родовище гранітів, заплановане проведення вибухових робіт з метою розпушення гранітів, придатних для виробництва щебеневої продукції».
Місцевих мешканців закликають із розумінням поставитися до виробничої необхідності та зберігати спокій. Інших строків проведення робіт у повідомленні не вказано.
ТОВ «Шамраївське» розробляє Шамраївське родовище гранітів. Роботи проводять для підготовки сировини, придатної для виробництва щебеню.