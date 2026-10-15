Білоцерківський район: на родовищі проводять вибухові роботи

15 жовтня на Шамраївському родовищі гранітів проводять вибухові роботи. Вони триватимуть до 19:00, тож місцеві жителі можуть чути звуки вибухів.

Що відомо про роботи

Роботи заплановані на 15 жовтня 2026 року.

Їх проводить ТОВ «Шамраївське», яке розробляє родовище.

Вибухи потрібні для розпушення гранітів, придатних для виробництва щебеневої продукції.

Завершити роботи мають до 19:00.

Про заплановані заходи повідомила Білоцерківська районна військова адміністрація в Telegram. У повідомленні йдеться: «Повідомляємо, що 15 жовтня 2026 року на ТОВ “Шамраївське”, яке розробляє Шамраївське родовище гранітів, заплановане проведення вибухових робіт з метою розпушення гранітів, придатних для виробництва щебеневої продукції».

Місцевих мешканців закликають із розумінням поставитися до виробничої необхідності та зберігати спокій. Інших строків проведення робіт у повідомленні не вказано.

ТОВ «Шамраївське» розробляє Шамраївське родовище гранітів. Роботи проводять для підготовки сировини, придатної для виробництва щебеню.