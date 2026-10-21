Білик і Коляденко: як розвивалися їхні стосунки?

Ірина Білик і Дмитро Коляденко були в бурхливих стосунках приблизно з 2001–2003 по 2006 рік. Вони жили разом у цивільному союзі близько п’яти років, але офіційного шлюбу не реєстрували. Роман став публічним майже одразу після знайомства і привертав увагу через постійні сварки, примирення та яскраві деталі, які самі артисти пізніше описували в інтерв’ю.

Стосунки почалися, коли Білик ще перебувала в шлюбі з Андрієм Оверчуком, від якого мала сина Гліба. Коляденко знявся в її кліпі «Любовь. Яд», після чого запросив співачку на вечерю у Вінниці. Через кілька місяців вона розлучилася і почала відкрито зустрічатися з хореографом. Дати початку трохи розходяться в різних публікаціях: частина джерел вказує 2001 рік, частина — активний період з 2003-го. Консенсусна версія — роман тривав до 2006 року і ніколи не переходив у реєстрований шлюб.

Ключові факти спираються на публічні заяви самих Білик і Коляденка в інтерв’ю різним медіа та на повідомлення профільних видань. Чутки про поновлення романтики після 2006 року періодично з’являлися, але самі артисти їх не підтверджували. Нижче — хронологія підтверджених етапів без домислів про мотиви.

1. Знайомство і початок стосунків

Знайомство відбулося близько 2001 року. Дмитро Коляденко, на той час хореограф і танцівник, з’явився в кліпі Ірини Білик «Любовь. Яд». Після концерту у Вінниці він запросив її в ресторан, замовив майже все меню — шашлики, хачапурі, червоне і біле вино, — але грошей на рахунок не вистачило. Сам Коляденко пізніше розповідав про це в інтерв’ю як про перший жест.

На момент знайомства Білик була заміжня. Через кілька місяців після вечері вона розлучилася з попереднім партнером і почала відкрито зустрічатися з Коляденком. Їхній зв’язок швидко став публічним: пара з’являлася разом на заходах, а преса фіксувала роман як один із найяскравіших у шоу-бізнесі того періоду. Офіційного шлюбу вони не реєстрували.

2. Спільна історія на публіці

Активний роман тривав приблизно п’ять років. Коляденко неодноразово пропонував Білик одружитися — за його словами, щонайменше шість разів, щороку, особливо перед Новим роком. Він дарував каблучки різної цінності: золоті, діамантові, дерев’яні, олив’яні. Співачка приймала кільця, але згоди на весілля не давала. Саме через це Коляденко називав її «Іра-Динамо».

Стосунки супроводжувалися гучними скандалами. Коляденко в інтерв’ю описував сцени ревнощів: різав її картини, заклеював суперклеєм косметику, викинув диван з 13-го поверху будинку на Оболоні. Білик пізніше говорила, що втомилася від постійних емоційних гойдалок. Водночас пара працювала разом, Коляденко брав участь у зйомках її кліпів, вони з’являлися на публічних подіях.

Публічні висловлювання обох були відвертими. Коляденко розповідав про ревнощі й сцени як про частину характеру стосунків. Білик у коментарях підкреслювала, що після чотирьох років такого ритму більше не могла так жити. Ці заяви повторювалися в різних інтерв’ю протягом наступних років і стали основним джерелом відомої хронології.

Період Статус стосунків Підтверджені деталі 2001 Знайомство Кліп «Любовь. Яд», вечеря у Вінниці 2001–2006 Цивільний союз Близько 5 років разом, 6 освідчень, публічні скандали 2006 Розрив Білик припинила стосунки; за різними оцінками — продаж інтимних фото 2006–2023 Дружба з паузами Періодичне спілкування, спільні згадки в інтерв’ю

Джерело: публічні інтерв’ю Ірини Білик і Дмитра Коляденка, узагальнені в матеріалах Focus і РБК-Україна (2000–2020-ті роки).

3. Розрив і спілкування після нього

Остаточний розрив стався у 2006 році. Білик пояснювала рішення втомою від постійних сварок і ревнощів. Після розставання Коляденко, за різними оцінками, у стані образи продав її інтимні фото журналістам і давав різкі коментарі в інтерв’ю. Він пізніше розповідав, що проходив через депресію і звертався до психотерапевта. Деталі цих епізодів походять переважно з його власних розповідей.

Після кількох років паузи колишні почали спілкуватися знову. За словами Коляденка, дружні контакти тривали близько 15 років із перервами. Вони перетиналися по роботі, вітали одне одного зі святами, іноді згадували спільне минуле в публічних розмовах. Білик у різних коментарях підкреслювала, що до колишніх не повертається в романтичному сенсі. Чутки про поновлення роману час від часу з’являлися в медіа, але самі артисти їх не підтверджували.

У 2023–2024 роках спілкування знову перервалося. Коляденко в інтерв’ю Славі Дьоміну зазначив, що не контактує з Білик від грудня 2023 року через розбіжності в поведінці та обіцянках щодо спільної роботи. Білик у листопаді 2025 року прямо відповіла на питання підписників: «Зараз ні!», додавши архівне фото і пісню «Кохаю і ненавиджу».

4. Що відомо про їхні стосунки тепер

У червні 2026 року Білик і Коляденко зустрілися на хрестинах сина Аліни Гросу в Чернівцях. Білик стала хрещеною мамою дитини. Перед зустріччю вони не спілкувалися близько півтора року. Коляденко пізніше розповідав, що приніс квіти, підійшов зі словами «Тобі доставка з Києва», вони обійнялися і, за його словами, напруга зникла. Білик у коментарі «Нашому Радіо» підтвердила, що після простого «привіт» вони помирилися.

Обидва підкреслили, що йдеться про дружнє спілкування, а не про відновлення романтичних стосунків. Коляденко неодноразово повторював формулу «чашка не склеїться» — тобто повертатися в минулі стосунки немає сенсу. Білик також зазначала, що не повертається до колишніх. Станом на осінь 2026 року публічних заяв про регулярний контакт або нове зближення немає. Що саме відбувається в приватному спілкуванні, відомо лише самим артистам.

Публічно підтверджені факти обмежуються зустріччю на хрестинах і подальшими коментарями про примирення без романтичного підтексту. Будь-які твердження про відновлення пари залишаються чутками, які самі Білик і Коляденко не підтримують.

Якщо стежити за новими заявами, орієнтуйтеся на прямі слова самих артистів у перевірених інтерв’ю, а не на інтерпретації медіа. Наприклад, після червневої зустрічі 2026 року обидва чітко відділили дружнє «привіт» від будь-яких очікувань щодо повернення в минуле. Це найнадійніший спосіб відрізняти підтверджене від домислів.