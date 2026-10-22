Бірча: місто в Перемишльському повіті Польщі

Бірча — невелике місто в Перемишльському повіті Підкарпатського воєводства Польщі й центр однойменної гміни. З 1 січня 2024 року вона знову має статус міста після майже дев’яти десятиліть як село.

Розташування Бірчі

Бірча лежить на південному сході Польщі, у Підкарпатському воєводстві, на Перемишльському підгір’ї. Від Перемишля її відділяють близько 24 кілометрів на південний захід, а від Жешува — 51 кілометр на південний схід. Місто стоїть над річкою Ступниця, притокою Сяну.

Навколо Бірчі горбиста місцевість і багато лісів. Площа самого міста становить близько 4,64 квадратних кілометрів. Для порівняння, гміна займає 254 квадратних кілометри: місто компактне, а адміністративна територія доволі велика.

Назва і статус поселення

Назва Бірча вперше з’являється в джерелах у 1418 році. Одне пояснення пов’язує її з особовим ім’ям Бірек. Серед інших версій — угорське слово «birka» (вівця) та топографічна ознака річки, що розливається. У документах траплялися написання Бирча, Биерча й Бірча. У 1464 році місцевість ненадовго називали Новибруд або Новийброд, але ця назва не закріпилася.

Міські права Бірча отримала в 1464 році як приватне шляхетське місто. За австрійської влади, у 1784 році, її перетворили на містечко; у 1868 році статус міста повернули. Потім, 1 серпня 1934 року, Бірча втратила міські права внаслідок реформи й увійшла до сільської гміни. Їх відновили з 1 січня 2024 року. На цю дату в місті мешкало 986 осіб, за даними Головного статистичного управління Польщі.

Число 986 стосується постійних мешканців у межах міських кордонів, установлених у 2024 році. Це офіційна статистика реєстрації населення, не підрахунок тимчасових жителів. На цифру можуть впливати міграція, природний приріст і перегляд меж міста.

Адміністративна роль

Бірча — центр однойменної місько-сільської гміни. До неї входять місто та понад два десятки сіл, зокрема Стара Бірча, Корженєц і Лещава Дольна. У гміні мешкає близько 5,7–5,9 тисячі осіб, залежно від року підрахунку. Тож місто й гміна — не те саме: Бірча має власні міські кордони, а гміна охоплює значно більшу територію.

З 2024 року бурмістром міста і гміни є Анна Шимашек. Управління розташоване в Бірчі. Гміна належить до Перемишльського повіту в Підкарпатському воєводстві. Статус центру гміни означає, що в Бірчі працюють основні адміністративні служби для всієї округи, хоча більша частина її території залишається сільською.

Питання про Бірчу

Де розташована Бірча?

У Польщі, на Перемишльському підгір’ї, над річкою Ступниця. Адміністративно це Підкарпатське воєводство й Перемишльський повіт. До Перемишля звідси близько 24 кілометрів на південний захід.

Який статус має Бірча і як він змінювався?

Зараз Бірча — місто. Вона мала міські права в 1464–1784 і 1868–1934 роках; з 1 січня 2024 року їх відновили після десятиліть статусу села.

Що означає назва «гміна Бірча» і як вона пов’язана з містом?

Гміна Бірча — місько-сільська адміністративна одиниця, центром якої є місто Бірча. Місто входить до гміни, але має вужчі кордони.

Які давні назви Бірчі наведені у довідці?

У джерелах трапляються варіанти Бирча, Биерча й Бірча. У 1464 році коротко вживали назви Новибруд або Новийброд, які не закріпилися.

Чим Бірча відрізняється від Старої Бірчі?

Стара Бірча — окреме село поруч, у тій самій гміні. Історично воно могло бути старшим поселенням, тоді як сучасна Бірча розвинулася як місто.

Що це означає для вас завтра

Коли звіряєте довідку чи адресу, перевірте, чи йдеться про місто Бірча, чи про всю гміну. У старих матеріалах місто може бути назване селом: його статус змінився 1 січня 2024 року. Чисельність населення порівнюйте лише з урахуванням дати підрахунку.