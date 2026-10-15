БМПТ «Термінатор»: назва, розвиток і відмінності від «Термінатора-2»

Станом на грудень 2023 року вироблено 33 БМПТ «Термінатор», з яких близько 30 залишалися активними. Це агрегована оцінка відкритих джерел, яка включає машини для експорту й обмежені поставки російським військам, а не точний облік інвентарю однієї армії. Цифра підкреслює, що машина так і не стала масовою порівняно з тисячами танків сімейства Т-72 чи Т-90. Перша модель виникла як спроба відповісти на втрати бронетехніки в умовах міської та гірської війни, але шлях від концепції до служби розтягнувся на десятиліття.

Для читача, який розбирається в повідомленнях про російську бронетехніку, важливо чітко розділяти оригінальну БМПТ «Термінатор» і пізнішу БМПТ-72 «Термінатор-2». Це не одна й та сама машина: вони відрізняються базовим шасі, складом екіпажу та наявністю додаткового озброєння. Стаття простежує підтверджені етапи розроблення, показує, що саме змінювалося на кожному кроці, і окреслює межі відомого про бойове застосування.

Послідовність етапів має значення, бо кожен крок відповідав конкретним урокам попередніх конфліктів і змінював вимоги до машини. Без цього легко змішати рекламні характеристики з реальними можливостями чи прийняти експортну версію за базову модель російської армії.

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Назва та призначення

БМПТ розшифровується як бойова машина підтримки танків. Концепція передбачає важкоброньовану машину із захистом рівня основного бойового танка, але з озброєнням, орієнтованим на боротьбу з піхотою, розрахунками протитанкових засобів і легкою технікою там, де гармата великого калібру менш зручна — зокрема в міській забудові з потребою високих кутів піднесення.

Назва «Термінатор» не є офіційною розробницькою. Її закріпили журналісти після перших публічних показів через зовнішній вигляд і насиченість озброєнням. У червні 2026 року виробник «Уралвагонзавод» офіційно перейменував машину на «Спіридон», посилаючись на запит працівників і екіпажів та прагнення відійти від асоціації з американським фільмом. Це не змінює технічних параметрів першої моделі, але підтверджує, що прізвисько завжди лишалося неофіційним.

Важливо Призначення БМПТ — вогнева підтримка танкових підрозділів у складній місцевості. Оцінки абсолютної ефективності чи «непереможності» не мають підтвердження в незалежних джерелах і виходять за межі задокументованих даних.

Озброєння першої моделі включає дві 30-мм автоматичні гармати 2А42, чотири пускові установки протитанкових керованих ракет «Атака», спарений 7,62-мм кулемет і два 30-мм автоматичні гранатомети. Останні потребують окремих операторів, що збільшує екіпаж до п’яти осіб. Маса близько 48 тонн, двигун потужністю 1000 к.с. забезпечує максимальну швидкість близько 60 км/год і запас ходу понад 500 км за відкритими специфікаціями.

Поява першої моделі

Концепція машини підтримки танків сформувалася в 1980-х роках на основі досвіду війни в Афганістані, де БМП і БМД виявилися вразливими в гірській місцевості через обмежені кути піднесення зброї та слабкий захист. На Челябінському тракторному заводі створили ранні прототипи Об’єкт 781 і Об’єкт 782. Розпад СРСР призупинив роботи на кілька років.

Перша чеченська війна 1994–1996 років, зокрема важкі втрати в Грозному, поновила інтерес. У 1998–2000 роках Уральське КБ транспортного машинобудування (Уралвагонзавод) розробило Об’єкт 199 «Рамка». Макет показали публічно влітку 2000 року в Нижньому Тагілі з однією 30-мм гарматою та чотирма ракетами «Корнет». До 2002 року конструкцію довели до серійного вигляду: дві спарені 30-мм гармати, ракети «Атака» та гранатомети. Виробництво розпочалося з 2002 року, хоча російська армія спочатку ставилася стримано.

У 2005 році невелику кількість машин передали для оцінки. До 2010 року інтерес російського міністерства оборони знизився, і першим реальним оператором став Казахстан, який замовив 10 одиниць у 2010 році з поставками в 2011–2013 роках. Етапи розроблення тривали роками через зміну вимог, економічні обмеження та перерви після розпаду СРСР. Дати публічних показів і початку виробництва підтверджені кількома західними джерелами, тоді як точні внутрішні графіки російського оборонного замовлення залишаються менш деталізованими.

Перехід до «Термінатора-2»

У вересні 2013 року на виставці Russia Arms Expo в Нижньому Тагілі представили БМПТ-72 «Термінатор-2». Це не еволюція тієї самої серійної машини, а паралельний варіант, орієнтований на експорт і модернізацію наявних Т-72. Базове шасі — танк Т-72, тоді як перша модель використовувала модифіковані елементи шасі Т-72 або Т-90. Прибрали два автоматичні гранатомети, що скоротило екіпаж з п’яти до трьох осіб і зменшило масу приблизно на 4 тонни — до близько 44 тонн.

Зміни торкнулися також захисту: додаткові решітчасті екрани на бортах і кормі, покращений захист пускових установок ракет. Концепція позиціонувалася як відносно недорогий ретрофіт для армій, які вже мають Т-72. Російська армія замовила обмежену кількість машин близько 2017 року, поставки почалися в 2018-му, а до кінця 2021 року сформували першу роту з дев’яти одиниць. Експортні контракти, зокрема алжирський на сотні БМПТ-72, йшли паралельно з російськими поставками й частково накладалися в часі.

Ключова відмінність полягає в тому, що БМПТ-72 — це насамперед комплект модернізації існуючих корпусів, а не повністю нова побудова, як перша модель. Характеристики захисту та мобільності залежать від конкретного шасі Т-72, на яке встановлюють бойовий модуль, тому їх не можна автоматично прирівнювати до показників оригінальної БМПТ.

Модель Базове шасі Екіпаж Гранатомети Маса Публічна презентація БМПТ «Термінатор» Модифіковане Т-72/Т-90 5 2 × 30 мм близько 48 т 2000 (макет), 2002 (серійний вигляд) БМПТ-72 «Термінатор-2» Т-72 (ретрофіт) 3 відсутні близько 44 т 2013

Джерело: агреговані відкриті дані Wikipedia та спеціалізованих оглядів бронетехніки, період 2013–2023.

Бойове застосування та межі оцінки

Повідомлення про застосування в Сирії датуються 2017 роком: БМПТ-72 демонстрували сирійському президенту на російській базі, і російські джерела стверджували про випробування. Незалежних детальних підтверджень бойових результатів чи масштабів використання немає. Перші задокументовані появи в Україні зафіксовані в травні 2022 року під час боїв за Сєвєродонецьк і Лисичанськ. За оцінками, залучили близько десяти машин.

Підтверджені втрати обмежені. 9 лютого 2023 року українська артилерія знищила одну БМПТ поблизу Кремінної після коригування розвідки. Пізніше з’являлися кадри пошкоджень від FPV-дронів. Загальна кількість залучених машин невелика, тому їхній вплив на перебіг бойових дій залишається локальним. Рекламні заяви про високу результативність не підкріплені відкритими незалежними оцінками ефективності в умовах насиченої артилерії та безпілотників.

Етапи бойового застосування накладалися на продовження поставок і модернізацій. Обмежений обсяг виробництва означає, що навіть повна втрата наявних машин не змінює загальну структуру російських танкових підрозділів. Точні цифри втрат і стану техніки залишаються неповними через характер конфлікту.

Практичне правило для оцінки повідомлень про БМПТ «Термінатор»: перевіряти, чи йдеться про першу модель з гранатометами та екіпажем з п’яти осіб, чи про БМПТ-72 з екіпажем з трьох на шасі Т-72. Кількість вироблених машин — близько 33 станом на кінець 2023 року — складається переважно з експортних і обмежених російських поставок; точний розподіл між операторами відкриті джерела подають з розбіжностями. Це число можна перевірити, зіставивши дані про контракти Казахстану, Алжиру та російські поставки після 2017 року, але повного офіційного підсумку немає.

Чесне застереження: відкриті дані не дозволяють робити висновки про бойову ефективність машини в порівнянні з іншими засобами підтримки. Візуальні підтвердження втрат і застосувань існують, але відсутні комплексні незалежні дослідження результативності. Будь-які твердження про переваги в конкретних умовах потребують додаткової перевірки за первинними джерелами.

Що це означає для вас завтра. Якщо в новинах з’являється згадка про «Термінатор», спочатку визначте модель за екіпажем і шасі — це одразу відсіє плутанину між першою машиною та БМПТ-72. Через малу кількість вироблених одиниць їхня присутність на полі бою залишається точковою й не змінює загальну картину танкових боїв. Стежте за підтвердженими кадрами втрат і утримуйтеся від висновків на основі рекламних характеристик виробника.