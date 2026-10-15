БМПТ «Термінатор»: назва, розвиток і відмінності від «Термінатора-2»
Станом на грудень 2023 року вироблено 33 БМПТ «Термінатор», з яких близько 30 залишалися активними. Це агрегована оцінка відкритих джерел, яка включає машини для експорту й обмежені поставки російським військам, а не точний облік інвентарю однієї армії. Цифра підкреслює, що машина так і не стала масовою порівняно з тисячами танків сімейства Т-72 чи Т-90. Перша модель виникла як спроба відповісти на втрати бронетехніки в умовах міської та гірської війни, але шлях від концепції до служби розтягнувся на десятиліття.
Для читача, який розбирається в повідомленнях про російську бронетехніку, важливо чітко розділяти оригінальну БМПТ «Термінатор» і пізнішу БМПТ-72 «Термінатор-2». Це не одна й та сама машина: вони відрізняються базовим шасі, складом екіпажу та наявністю додаткового озброєння. Стаття простежує підтверджені етапи розроблення, показує, що саме змінювалося на кожному кроці, і окреслює межі відомого про бойове застосування.
Послідовність етапів має значення, бо кожен крок відповідав конкретним урокам попередніх конфліктів і змінював вимоги до машини. Без цього легко змішати рекламні характеристики з реальними можливостями чи прийняти експортну версію за базову модель російської армії.
Назва та призначення
БМПТ розшифровується як бойова машина підтримки танків. Концепція передбачає важкоброньовану машину із захистом рівня основного бойового танка, але з озброєнням, орієнтованим на боротьбу з піхотою, розрахунками протитанкових засобів і легкою технікою там, де гармата великого калібру менш зручна — зокрема в міській забудові з потребою високих кутів піднесення.
Назва «Термінатор» не є офіційною розробницькою. Її закріпили журналісти після перших публічних показів через зовнішній вигляд і насиченість озброєнням. У червні 2026 року виробник «Уралвагонзавод» офіційно перейменував машину на «Спіридон», посилаючись на запит працівників і екіпажів та прагнення відійти від асоціації з американським фільмом. Це не змінює технічних параметрів першої моделі, але підтверджує, що прізвисько завжди лишалося неофіційним.
Важливо Призначення БМПТ — вогнева підтримка танкових підрозділів у складній місцевості. Оцінки абсолютної ефективності чи «непереможності» не мають підтвердження в незалежних джерелах і виходять за межі задокументованих даних.
Озброєння першої моделі включає дві 30-мм автоматичні гармати 2А42, чотири пускові установки протитанкових керованих ракет «Атака», спарений 7,62-мм кулемет і два 30-мм автоматичні гранатомети. Останні потребують окремих операторів, що збільшує екіпаж до п’яти осіб. Маса близько 48 тонн, двигун потужністю 1000 к.с. забезпечує максимальну швидкість близько 60 км/год і запас ходу понад 500 км за відкритими специфікаціями.
Поява першої моделі
Концепція машини підтримки танків сформувалася в 1980-х роках на основі досвіду війни в Афганістані, де БМП і БМД виявилися вразливими в гірській місцевості через обмежені кути піднесення зброї та слабкий захист. На Челябінському тракторному заводі створили ранні прототипи Об’єкт 781 і Об’єкт 782. Розпад СРСР призупинив роботи на кілька років.
Перша чеченська війна 1994–1996 років, зокрема важкі втрати в Грозному, поновила інтерес. У 1998–2000 роках Уральське КБ транспортного машинобудування (Уралвагонзавод) розробило Об’єкт 199 «Рамка». Макет показали публічно влітку 2000 року в Нижньому Тагілі з однією 30-мм гарматою та чотирма ракетами «Корнет». До 2002 року конструкцію довели до серійного вигляду: дві спарені 30-мм гармати, ракети «Атака» та гранатомети. Виробництво розпочалося з 2002 року, хоча російська армія спочатку ставилася стримано.
У 2005 році невелику кількість машин передали для оцінки. До 2010 року інтерес російського міністерства оборони знизився, і першим реальним оператором став Казахстан, який замовив 10 одиниць у 2010 році з поставками в 2011–2013 роках. Етапи розроблення тривали роками через зміну вимог, економічні обмеження та перерви після розпаду СРСР. Дати публічних показів і початку виробництва підтверджені кількома західними джерелами, тоді як точні внутрішні графіки російського оборонного замовлення залишаються менш деталізованими.
Перехід до «Термінатора-2»
У вересні 2013 року на виставці Russia Arms Expo в Нижньому Тагілі представили БМПТ-72 «Термінатор-2». Це не еволюція тієї самої серійної машини, а паралельний варіант, орієнтований на експорт і модернізацію наявних Т-72. Базове шасі — танк Т-72, тоді як перша модель використовувала модифіковані елементи шасі Т-72 або Т-90. Прибрали два автоматичні гранатомети, що скоротило екіпаж з п’яти до трьох осіб і зменшило масу приблизно на 4 тонни — до близько 44 тонн.
Зміни торкнулися також захисту: додаткові решітчасті екрани на бортах і кормі, покращений захист пускових установок ракет. Концепція позиціонувалася як відносно недорогий ретрофіт для армій, які вже мають Т-72. Російська армія замовила обмежену кількість машин близько 2017 року, поставки почалися в 2018-му, а до кінця 2021 року сформували першу роту з дев’яти одиниць. Експортні контракти, зокрема алжирський на сотні БМПТ-72, йшли паралельно з російськими поставками й частково накладалися в часі.
Ключова відмінність полягає в тому, що БМПТ-72 — це насамперед комплект модернізації існуючих корпусів, а не повністю нова побудова, як перша модель. Характеристики захисту та мобільності залежать від конкретного шасі Т-72, на яке встановлюють бойовий модуль, тому їх не можна автоматично прирівнювати до показників оригінальної БМПТ.
|Модель
|Базове шасі
|Екіпаж
|Гранатомети
|Маса
|Публічна презентація
|БМПТ «Термінатор»
|Модифіковане Т-72/Т-90
|5
|2 × 30 мм
|близько 48 т
|2000 (макет), 2002 (серійний вигляд)
|БМПТ-72 «Термінатор-2»
|Т-72 (ретрофіт)
|3
|відсутні
|близько 44 т
|2013
Джерело: агреговані відкриті дані Wikipedia та спеціалізованих оглядів бронетехніки, період 2013–2023.
Бойове застосування та межі оцінки
Повідомлення про застосування в Сирії датуються 2017 роком: БМПТ-72 демонстрували сирійському президенту на російській базі, і російські джерела стверджували про випробування. Незалежних детальних підтверджень бойових результатів чи масштабів використання немає. Перші задокументовані появи в Україні зафіксовані в травні 2022 року під час боїв за Сєвєродонецьк і Лисичанськ. За оцінками, залучили близько десяти машин.
Підтверджені втрати обмежені. 9 лютого 2023 року українська артилерія знищила одну БМПТ поблизу Кремінної після коригування розвідки. Пізніше з’являлися кадри пошкоджень від FPV-дронів. Загальна кількість залучених машин невелика, тому їхній вплив на перебіг бойових дій залишається локальним. Рекламні заяви про високу результативність не підкріплені відкритими незалежними оцінками ефективності в умовах насиченої артилерії та безпілотників.
Етапи бойового застосування накладалися на продовження поставок і модернізацій. Обмежений обсяг виробництва означає, що навіть повна втрата наявних машин не змінює загальну структуру російських танкових підрозділів. Точні цифри втрат і стану техніки залишаються неповними через характер конфлікту.
Практичне правило для оцінки повідомлень про БМПТ «Термінатор»: перевіряти, чи йдеться про першу модель з гранатометами та екіпажем з п’яти осіб, чи про БМПТ-72 з екіпажем з трьох на шасі Т-72. Кількість вироблених машин — близько 33 станом на кінець 2023 року — складається переважно з експортних і обмежених російських поставок; точний розподіл між операторами відкриті джерела подають з розбіжностями. Це число можна перевірити, зіставивши дані про контракти Казахстану, Алжиру та російські поставки після 2017 року, але повного офіційного підсумку немає.
Чесне застереження: відкриті дані не дозволяють робити висновки про бойову ефективність машини в порівнянні з іншими засобами підтримки. Візуальні підтвердження втрат і застосувань існують, але відсутні комплексні незалежні дослідження результативності. Будь-які твердження про переваги в конкретних умовах потребують додаткової перевірки за первинними джерелами.
Що це означає для вас завтра. Якщо в новинах з’являється згадка про «Термінатор», спочатку визначте модель за екіпажем і шасі — це одразу відсіє плутанину між першою машиною та БМПТ-72. Через малу кількість вироблених одиниць їхня присутність на полі бою залишається точковою й не змінює загальну картину танкових боїв. Стежте за підтвердженими кадрами втрат і утримуйтеся від висновків на основі рекламних характеристик виробника.