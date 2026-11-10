Бограч рецепт: короткий рецепт із пропорціями та контролем готовності

Бограч рецепт на 6–8 порцій потребує 1,4–1,6 кг м’яса (яловичина + свинина + копченості), 1–1,2 кг картоплі, 500–600 г цибулі та 3–4 ст. л. солодкої паприки. Готуйте 2–3 години в казані або каструлі з товстим дном. Готовність перевіряйте за м’якістю м’яса і тим, чи картопля тримає форму, а не лише за таймером.

Ці кількості дають наваристу страву для сім’ї чи невеликої компанії. Якщо їдців менше, зменшуйте пропорційно, але не опускайтеся нижче 4 порцій — смак стає плоским. Копчене сало чи підчеревина дають димний аромат; без них бограч втрачає характер. Якість паприки впливає на колір і смак сильніше, ніж точні грами м’яса.

Готуйте на плиті в посуді з товстим дном або в чавунному казані. На відкритому вогні час скорочується, але контроль жару складніший. Помилка з підгорілою паприкою псує всю партію гіркотою, яку вже не виправити.

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Інгредієнти та пропорції

Візьміть продукти з таблиці нижче. Яловичина дає навар і структуру, свинина — соковитість, копченості — димний аромат і жир. Цибуля становить основу засмажки, паприка фарбує і ароматизує, картопля загущує і робить страву ситною. Часник, кмин і гострий перець регулюють гостроту.

Інгредієнт Кількість Призначення Яловичина (лопатка чи шия) 600–700 г Навар і структура Свинина (шия чи лопатка) 500–600 г Соковитість Копчене сало чи підчеревина 200 г Жир і димний аромат Цибуля ріпчаста 500–600 г Основа засмажки Картопля 1–1,2 кг Густота й ситність Морква 300–400 г Солодкість і колір Солодка паприка 3–4 ст. л. Колір і аромат Перець солодкий 2 шт. Свіжість і об’єм Помідори чи томатна паста 2–3 шт. чи 2 ст. л. Кислинка Часник, кмин, лавровий лист, гострий перець за смаком Аромат і гострота

Джерело: узагальнені пропорції з рецептів українських кулінарних видань (horodok.city, myasota.com.ua), 2025–2026 рр.

Замінюйте копчене сало на копчені ребра чи ковбасу, якщо хочете сильніший димок. Не використовуйте заморожені овочі — вони віддають воду і розріджують бульйон. Паприку беріть якісну, краще угорську чи закарпатську: дешева швидко гірчить.

Підготовка м’яса й овочів

Наріжте м’ясо кубиками 3–4 см. Більші шматки тримають форму довше і не пересихають під час довгого тушкування. Цибулю подрібніть дрібно — вона має розчинитись у засмажці. Моркву — кружальцями чи півкільцями, картоплю — великими кубиками 3 см, щоб не розварилась.

Перець і помідори наріжте грубо. Часник подрібніть чи пропустіть через прес перед самим кінцем. Усі продукти підготуйте заздалегідь: під час смаження немає часу різати, інакше паприка підгорить.

Не соліть м’ясо заздалегідь. Сіль на початку витягує сік і робить поверхню жорсткою. Додавайте її після того, як м’ясо стане м’яким.

Послідовність приготування

Дотримуйтесь порядку. Паприку додавайте останньою перед рідиною — інакше вона гірчить.

Розігрійте казан. Витопіть сало до золотистих шкварок. Шкварки можна залишити або вийняти. Додайте цибулю. Смажте 8–10 хвилин до прозорості й легкого золота. Не припікайте до коричневого. Всипте паприку, швидко перемішайте 30–40 секунд. Одразу влийте трохи води чи бульйону, щоб не підгоріла. Покладіть м’ясо. Обсмажте 5–10 хвилин, помішуючи. Додайте кмин і лавровий лист. Залийте водою чи бульйоном, щоб покрило продукти на 2–3 см. Доведіть до кипіння, зменшіть вогонь до мінімуму. Тушкуйте під кришкою 1,5–2 години до м’якості м’яса. Додайте картоплю, моркву, перець і помідори. Варіть ще 20–40 хвилин. За 5 хвилин до кінця додайте часник і гострий перець. Посоліть, спробуйте. Дайте постояти під кришкою 10–15 хвилин.

Якщо м’ясо ще тверде, а картопля вже готова — викладіть картоплю, доваріть м’ясо, потім поверніть. Не піднімайте кришку часто: температура падає, і час розтягується.

Готовність, густота й гострота

М’ясо готове, коли вилка легко розділяє його на волокна, а шматок не пружинить. Картопля має проколюватися ножем без зусилля, але не розсипатися, коли її піднімають. Бульйон насичений, червоно-оранжевий, з жирними плямами на поверхні. Ложка ходить вільно, але не як у рідкому супі.

Час 2–3 години складається з 10–15 хвилин засмажки, 90–120 хвилин тушкування м’яса і 25–40 хвилин варіння картоплі. Рахуйте самі: жорсткіша яловичина додає 20–30 хвилин, великий казан — ще 15. Сильний вогонь скорочує час, але робить м’ясо сухим і бульйон каламутним.

Довге слабке тушкування працює як розслаблення вузла в теплій воді: волокна м’яса відпускають колаген у бульйон, і він стає наваристим. Аналогія перестає працювати, коли вогонь сильний — поверхня прихоплюється, всередині лишається жорстким, а жир емульгується і робить юшку маслянистою.

Якщо загусто — долийте гарячої води. Якщо рідко — розімніть кілька шматків картоплі прямо в казані і проваріть 5 хвилин без кришки. Гостроту регулюйте гострим перцем чи паприкою чилі наприкінці. Занадто гостро — додайте картоплі чи розведіть бульйоном. Не соліть на початку: сіль концентрується під час випаровування.

Подача та зберігання

Подавайте гарячим у глибоких тарілках зі свіжим хлібом і зеленню (кріп, петрушка). Чіпетки (маленькі галушки) додають за 5–7 хвилин до кінця або варять окремо і кладуть у тарілку. Не перемішуйте страву після стояння — жир має залишитися зверху.

Залишки охолодіть протягом 2 годин і поставте в холодильник. Зберігайте 3–4 дні в герметичному контейнері. Розігрівайте лише потрібну порцію до температури близько 74 °C, помішуючи. Не розігрівайте весь казан кілька разів — смак погіршується, а ризик зростає.

Заморожуйте порційно до 2–3 місяців. Розморожуйте в холодильнику. При розігріванні додайте трохи води, якщо загусло. Не залишайте бограч при кімнатній температурі довше 2 годин.

Чи можна готувати без казана

Так. Каструля з товстим дном чи чавунна сковорода-каструля підходять. У духовці при 160–170 °C під кришкою час збільшується до 2,5–3 годин. Результат трохи менш «димний», але стабільніший.

Скільки солі додавати

Починайте з 1–1,5 ч. л. на всю кількість після того, як м’ясо стане м’яким. Спробуйте і додавайте. Копченості вже солоні — враховуйте це. Пересолити простіше, ніж виправити.

Бограч на наступний день

Якщо готуєте на компанію, зробіть одразу на 8–10 порцій і розділіть. Залишки на завтра розігрійте на плиті з краплею води — смак навіть кращий. Якщо плануєте морозилку, розкладіть у плоскі контейнери одразу після охолодження.

Що це означає для вас завтра: порція бограча в холодильнику дає готовий обід за 10–15 хвилин розігріву. Якщо готували багато — заморозьте половину сьогодні ввечері, і через тиждень матимете другу порцію без повторного варіння. Не тримайте залишки довше 4 днів у холодильнику і не розігрівайте двічі.