Бограч рецепт: короткий рецепт із пропорціями та контролем готовності
Бограч рецепт на 6–8 порцій потребує 1,4–1,6 кг м’яса (яловичина + свинина + копченості), 1–1,2 кг картоплі, 500–600 г цибулі та 3–4 ст. л. солодкої паприки. Готуйте 2–3 години в казані або каструлі з товстим дном. Готовність перевіряйте за м’якістю м’яса і тим, чи картопля тримає форму, а не лише за таймером.
Ці кількості дають наваристу страву для сім’ї чи невеликої компанії. Якщо їдців менше, зменшуйте пропорційно, але не опускайтеся нижче 4 порцій — смак стає плоским. Копчене сало чи підчеревина дають димний аромат; без них бограч втрачає характер. Якість паприки впливає на колір і смак сильніше, ніж точні грами м’яса.
Готуйте на плиті в посуді з товстим дном або в чавунному казані. На відкритому вогні час скорочується, але контроль жару складніший. Помилка з підгорілою паприкою псує всю партію гіркотою, яку вже не виправити.
Інгредієнти та пропорції
Візьміть продукти з таблиці нижче. Яловичина дає навар і структуру, свинина — соковитість, копченості — димний аромат і жир. Цибуля становить основу засмажки, паприка фарбує і ароматизує, картопля загущує і робить страву ситною. Часник, кмин і гострий перець регулюють гостроту.
|Інгредієнт
|Кількість
|Призначення
|Яловичина (лопатка чи шия)
|600–700 г
|Навар і структура
|Свинина (шия чи лопатка)
|500–600 г
|Соковитість
|Копчене сало чи підчеревина
|200 г
|Жир і димний аромат
|Цибуля ріпчаста
|500–600 г
|Основа засмажки
|Картопля
|1–1,2 кг
|Густота й ситність
|Морква
|300–400 г
|Солодкість і колір
|Солодка паприка
|3–4 ст. л.
|Колір і аромат
|Перець солодкий
|2 шт.
|Свіжість і об’єм
|Помідори чи томатна паста
|2–3 шт. чи 2 ст. л.
|Кислинка
|Часник, кмин, лавровий лист, гострий перець
|за смаком
|Аромат і гострота
Джерело: узагальнені пропорції з рецептів українських кулінарних видань (horodok.city, myasota.com.ua), 2025–2026 рр.
Замінюйте копчене сало на копчені ребра чи ковбасу, якщо хочете сильніший димок. Не використовуйте заморожені овочі — вони віддають воду і розріджують бульйон. Паприку беріть якісну, краще угорську чи закарпатську: дешева швидко гірчить.
Підготовка м’яса й овочів
Наріжте м’ясо кубиками 3–4 см. Більші шматки тримають форму довше і не пересихають під час довгого тушкування. Цибулю подрібніть дрібно — вона має розчинитись у засмажці. Моркву — кружальцями чи півкільцями, картоплю — великими кубиками 3 см, щоб не розварилась.
Перець і помідори наріжте грубо. Часник подрібніть чи пропустіть через прес перед самим кінцем. Усі продукти підготуйте заздалегідь: під час смаження немає часу різати, інакше паприка підгорить.
Не соліть м’ясо заздалегідь. Сіль на початку витягує сік і робить поверхню жорсткою. Додавайте її після того, як м’ясо стане м’яким.
Послідовність приготування
Дотримуйтесь порядку. Паприку додавайте останньою перед рідиною — інакше вона гірчить.
- Розігрійте казан. Витопіть сало до золотистих шкварок. Шкварки можна залишити або вийняти.
- Додайте цибулю. Смажте 8–10 хвилин до прозорості й легкого золота. Не припікайте до коричневого.
- Всипте паприку, швидко перемішайте 30–40 секунд. Одразу влийте трохи води чи бульйону, щоб не підгоріла.
- Покладіть м’ясо. Обсмажте 5–10 хвилин, помішуючи. Додайте кмин і лавровий лист.
- Залийте водою чи бульйоном, щоб покрило продукти на 2–3 см. Доведіть до кипіння, зменшіть вогонь до мінімуму. Тушкуйте під кришкою 1,5–2 години до м’якості м’яса.
- Додайте картоплю, моркву, перець і помідори. Варіть ще 20–40 хвилин. За 5 хвилин до кінця додайте часник і гострий перець.
- Посоліть, спробуйте. Дайте постояти під кришкою 10–15 хвилин.
Якщо м’ясо ще тверде, а картопля вже готова — викладіть картоплю, доваріть м’ясо, потім поверніть. Не піднімайте кришку часто: температура падає, і час розтягується.
Готовність, густота й гострота
М’ясо готове, коли вилка легко розділяє його на волокна, а шматок не пружинить. Картопля має проколюватися ножем без зусилля, але не розсипатися, коли її піднімають. Бульйон насичений, червоно-оранжевий, з жирними плямами на поверхні. Ложка ходить вільно, але не як у рідкому супі.
Час 2–3 години складається з 10–15 хвилин засмажки, 90–120 хвилин тушкування м’яса і 25–40 хвилин варіння картоплі. Рахуйте самі: жорсткіша яловичина додає 20–30 хвилин, великий казан — ще 15. Сильний вогонь скорочує час, але робить м’ясо сухим і бульйон каламутним.
Довге слабке тушкування працює як розслаблення вузла в теплій воді: волокна м’яса відпускають колаген у бульйон, і він стає наваристим. Аналогія перестає працювати, коли вогонь сильний — поверхня прихоплюється, всередині лишається жорстким, а жир емульгується і робить юшку маслянистою.
Якщо загусто — долийте гарячої води. Якщо рідко — розімніть кілька шматків картоплі прямо в казані і проваріть 5 хвилин без кришки. Гостроту регулюйте гострим перцем чи паприкою чилі наприкінці. Занадто гостро — додайте картоплі чи розведіть бульйоном. Не соліть на початку: сіль концентрується під час випаровування.
Подача та зберігання
Подавайте гарячим у глибоких тарілках зі свіжим хлібом і зеленню (кріп, петрушка). Чіпетки (маленькі галушки) додають за 5–7 хвилин до кінця або варять окремо і кладуть у тарілку. Не перемішуйте страву після стояння — жир має залишитися зверху.
Залишки охолодіть протягом 2 годин і поставте в холодильник. Зберігайте 3–4 дні в герметичному контейнері. Розігрівайте лише потрібну порцію до температури близько 74 °C, помішуючи. Не розігрівайте весь казан кілька разів — смак погіршується, а ризик зростає.
Заморожуйте порційно до 2–3 місяців. Розморожуйте в холодильнику. При розігріванні додайте трохи води, якщо загусло. Не залишайте бограч при кімнатній температурі довше 2 годин.
Чи можна готувати без казана
Так. Каструля з товстим дном чи чавунна сковорода-каструля підходять. У духовці при 160–170 °C під кришкою час збільшується до 2,5–3 годин. Результат трохи менш «димний», але стабільніший.
Скільки солі додавати
Починайте з 1–1,5 ч. л. на всю кількість після того, як м’ясо стане м’яким. Спробуйте і додавайте. Копченості вже солоні — враховуйте це. Пересолити простіше, ніж виправити.
Бограч на наступний день
Якщо готуєте на компанію, зробіть одразу на 8–10 порцій і розділіть. Залишки на завтра розігрійте на плиті з краплею води — смак навіть кращий. Якщо плануєте морозилку, розкладіть у плоскі контейнери одразу після охолодження.
Що це означає для вас завтра: порція бограча в холодильнику дає готовий обід за 10–15 хвилин розігріву. Якщо готували багато — заморозьте половину сьогодні ввечері, і через тиждень матимете другу порцію без повторного варіння. Не тримайте залишки довше 4 днів у холодильнику і не розігрівайте двічі.