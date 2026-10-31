Бородянські боксери здобули п’ять золотих медалей в Обухові

Усі п’ятеро спортсменів клубу «Боєць» із Бородянки повернулися з відкритого турніру в Обухові із золотими медалями. Змагання відбулися 31 жовтня 2026 року та були присвячені пам’яті загиблих Захисників України.

Нагороди та відзнаки боксерів

Команду підготував тренер Віктор Степков. На рингу його вихованці продемонстрували технічну підготовку та здобули перші місця. Окремі спортсмени отримали також відзнаки за техніку й волю до перемоги.

Золоті медалі вибороли:

Богдан Вінський — наймолодший боксер команди;

Миколай Качаленко — золота медаль і кубок за найкращу техніку;

Денис Пукас — золота медаль і кубок за волю до перемоги;

Михайло Мишкін — золота медаль у ваговій категорії 85 кг після напруженого поєдинку;

Тимофій Ханюченко — золота медаль, здобута достроковою перемогою.

Підтримка команди та пам’ять про тренера

Поїздку боксерів до Обухова профінансував віцепрезидент Асоціації спортивної боротьби міста Києва Михайло Бугай. Його давно пов’язує співпраця з наставником клубу Віктором Степковим. Завдяки підтримці спортсмени змогли представити Бородянку на турнірі.

Раніше Бугай допомагав відновлювати боксерську залу, зруйновану росіянами у 2022 році. Зала носить ім’я Олексія Джунківського — друга Бугая, спортсмена й тренера, якого російські окупанти розстріляли в цій самій залі.

Відновлення залу та допомога молодим боксерам продовжують справу Джунківського, який присвятив себе спорту й вихованню дітей. Турнір в Обухові об’єднав учасників навколо спорту та вшанування загиблих Захисників України. Успіхи боксерів із Бородянки забезпечили їхня праця, підтримка батьків, досвід тренера та допомога людей, які долучилися до команди.