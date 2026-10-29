Борщагівська громада компенсуватиме до 90% витрат на укриття

Співвласники багатоповерхівок у Борщагівській громаді зможуть повернути 70–90% вартості ремонту й облаштування підвалів під найпростіші укриття. Решту витрат — від 10% до 30% — мають покрити мешканці будинку, повідомив виконувач обов’язків Борщагівського сільського голови Олександр Медвідь.

Хто зможе скористатися компенсацією?

Програму ухвалила Борщагівська сільська рада. Вона поширюється на мешканців усіх багатоповерхових будинків громади, зокрема тих, у яких створені ОСББ.

Програму запровадили для підвищення безпеки жителів під час повітряних тривог і ракетно-дронових атак. Компенсацію надаватимуть на ремонтні роботи у підвальних приміщеннях, які облаштовують як найпростіші укриття.

Які роботи покриє програма і куди подавати документи?

За кошти програми можна буде відремонтувати підвал, облаштувати в ньому вентиляцію, освітлення, додаткові виходи та санвузли. Також компенсація стосуватиметься робіт із гідроізоляції.

Для участі співвласникам потрібно підготувати пакет документів і подати його до загального відділу Борщагівської сільської ради. Перелік документів, форми заяв і порядок надання компенсацій оприлюднені на офіційному вебпорталі громади.