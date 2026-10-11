Брата клірика поховали після року й восьми місяців у статусі зниклого

Чин похорону Романа звершило духовенство двох Прилуцьких благочинь Ніжинської єпархії. Їм співслужив брат загиблого воїна — протоєрей Валерій Повх. Захисника поховали на сільському кладовищі.

Хто провів похорон Романа?

У чині похорону взяли участь священнослужителі двох Прилуцьких благочинь. Брат загиблого, протоєрей Валерій Повх, також співслужив духовенству. Березанське благочиння висловило йому та родині співчуття.

«Духовенство та віруючі Березанського благочиння підносять молитви за упокій воїна Романа та висловлюють співчуття протоєрею Валерію та його родині, у зв’язку із втратою брата».

Коли Роман загинув і де?

Воїн загинув на 44-му році життя, коли вирушив на перше завдання. Після цього він протягом року й восьми місяців вважався зниклим безвісти.

Роман загинув 4 лютого 2025 року на Донецькому напрямку. Похорон відбувся після тривалого періоду, коли його вважали зниклим безвісти.