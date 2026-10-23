Бронь для ФОП: чи може підприємець її отримати

Ні, бронь для ФОП на підставі статусу підприємця отримати неможливо. Портал Дія прямо вказує, що фізичні особи-підприємці та фізичні особи скористатися послугою «Бронювання працівників» не можуть.

Правило чинне на жовтень 2026 року. Бронювання регулює постанова Кабінету Міністрів №76 і Закон «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Заяву подає лише юридична особа з Єдиного переліку критично важливих підприємств. ФОП не веде персональний військовий облік у потрібному форматі, тому система його як роботодавця не бачить.

Результат залежить від наявності трудових відносин із критично важливою юрособою, актуальних даних у реєстрах Пенсійного фонду та ТЦК, а також від окремих підстав для відстрочки. Сам факт реєстрації ФОП чи роботи за цивільно-правовим договором нічого не змінює.

Раніше ми писали: Верховний Суд залишив чинним рішення на користь підприємства

Статус ФОП у системі бронювання

Бронювання — це відстрочка для конкретного військовозобов’язаного працівника критично важливого підприємства, установи чи організації. Його оформлює роботодавець через Дію, підписуючи список кваліфікованим електронним підписом. Працівник сам заяву не подає.

Статус ФОП означає, що ви фізична особа, яка веде підприємницьку діяльність. Ви не є юридичною особою і не маєте обов’язку вести військовий облік найманих працівників у форматі, який дозволяє подавати списки до ТЦК. Тому бронювання самого підприємця і бронювання його працівників через стандартний механізм не працює.

Якщо у вас є наймані працівники, вони теж не отримують бронювання лише тому, що працюють на ФОП. Система перевіряє трудові відносини за даними Пенсійного фонду саме з юрособою з Єдиного переліку. Цивільно-правовий договір із критичним підприємством цього не замінює.

Умови та можливі підстави

Єдиний реальний шлях отримати бронювання як працівника — офіційне працевлаштування на критично важливій юридичній особі, яка є в Єдиному переліку. Підприємство має підтверджений статус критичності, а ви — трудовий договір, актуальні військово-облікові дані і не перебуваєте в розшуку.

З 1 вересня 2026 року нарахована зарплата заброньованого працівника має бути не нижчою за три мінімальні — 25 941 грн на місяць (мінімальна зарплата 2026 року — 8 647 грн). Для підприємств на територіях можливих чи активних бойових дій поріг становить 21 617,50 грн (коефіцієнт 2,5). Ліміт зазвичай до 50 % військовозобов’язаних працівників.

Типова помилка виглядає так: підприємець працює з критичним підприємством за договором підряду чи надає послуги як ФОП і вважає, що це дає право на бронювання. Система відхиляє таку особу, бо немає трудових відносин. Закінчується тим, що людина залишається без бронювання і витрачає час на марні звернення. Правильно — оформити трудовий договір, якщо це реально, і перевірити статус роботодавця в Єдиному переліку.

Важливо Статус ФОП сам по собі не є підставою для бронювання. Законопроєкти про так зване економічне бронювання станом на жовтень 2026 року не ухвалені і не діють.

Підстава Хто може скористатися Що потрібно Бронювання через Дію Працівник критичної юрособи з Єдиного переліку Трудовий договір, зарплата від 25 941 грн, ліміт підприємства Статус ФОП Не дає права Не застосовується Цивільно-правовий договір із критичним підприємством Не дає права Не прирівнюється до працевлаштування Інші підстави для відстрочки (ст. 23 Закону) Будь-який військовозобов’язаний за наявності умов Документи про здоров’я, сімейні обставини тощо

Джерело: постанова Кабінету Міністрів №76 (з урахуванням змін 2026 року), портал Дія, Закон «Про Державний бюджет України на 2026 рік».

Перевірка права й порядок дій

Перевірте спочатку портал Дія: послуга доступна лише юрособам з Єдиного переліку. Якщо ви не є такою особою, заяву подати не вийде. Далі звіряйте дані в Пенсійному фонді — чи відображені трудові відносини, якщо ви працевлаштовані.

Оновіть військово-облікові дані в ТЦК і СП та в застосунку Резерв+. Без актуальних даних система відхиляє бронювання навіть на критичному підприємстві. Документи, які можуть знадобитися для інших процедур: військовий квиток або тимчасове посвідчення, довідки про працевлаштування, витяги з реєстрів.

Звертайтеся до кадрової служби роботодавця, якщо ви найманий працівник критичної юрособи. Для перевірки інших підстав — до ТЦК і СП за місцем обліку. Правила змінюються, тому перед діями звіряйте чинну редакцію постанови №76 на офіційному сайті Кабміну.

Відмова та інші види відстрочки

Відмова в бронюванні означає, що конкретна підстава через критичне підприємство не спрацювала. Це не закриває інші законні підстави для відстрочки за статтею 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» — стан здоров’я, догляд за родичами, наявність дітей, навчання та інші.

Ці підстави оформлюють окремо, через ТЦК і СП, з поданням підтверджуючих документів. Вони не є бронюванням і не проходять через Дію в режимі списків підприємств. Не змішуйте процедури: бронювання оформлює роботодавець, відстрочку на інших підставах — ви самі.

Якщо вас мобілізують, ФОП закривати не обов’язково. За Законом №4505-IX (набрав чинності у 2025 році) мобілізований підприємець, зареєстрований до призову, звільняється від нарахування та сплати єдиного податку, ПДФО, військового збору та ЄСВ за себе на період служби. Звільнення діє автоматично за даними реєстру, якщо ФОП відкрито до мобілізації.

Що це означає для вас завтра

Перевірте сьогодні, чи маєте ви трудові відносини з критично важливою юрособою і чи відповідає ваша зарплата порогу 25 941 грн. Якщо ні — бронювання через Дію для вас як ФОП недоступне. Звірте військово-облікові дані і перелік інших підстав для відстрочки в статті 23 Закону.

Для київського ФОП це означає: не витрачайте час на звернення як підприємець. Якщо є можливість офіційно працевлаштуватися на критичне підприємство — оцініть податкові наслідки і пороги зарплати. Якщо є сімейні чи медичні підстави — зберіть документи і зверніться до ТЦК і СП.

Правила можуть уточнюватися, тому перед будь-якими діями перевірте портал Дія і чинну редакцію постанови Кабінету Міністрів №76. Якщо дані в реєстрах неактуальні, оновіть їх до звернення — інакше відмова буде автоматичною.