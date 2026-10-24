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Транспорт

Бровари: 17-річний мотоцикліст зіткнувся з BMW

Оксана Дорошенко 1 хв читання 4
Пошкоджений мотоцикл лежить на дорозі поруч із чорним BMW

На перехресті в Броварах під час повороту зіткнулися мотоцикл Zonsen та автомобіль BMW. За попередніми даними правоохоронців, 17-річний мотоцикліст не надав переваги зустрічному автомобілю. Про аварію повідомила поліція Київщини.

Що відомо про ДТП

  • Зіткнення сталося на перехресті під час повороту.
  • Мотоциклом Zonsen керував 17-річний водій, який не пропустив зустрічний BMW.
  • За кермом автомобіля був 28-річний чоловік.
  • Тілесні ушкодження отримали мотоцикліст і його 18-річна пасажирка.
  • Обох потерпілих доправили до медичного закладу.

Після зіткнення слідчі Броварського районного управління поліції розпочали досудове розслідування. Провадження відкрили за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. Інших подробиць аварії поліція не повідомила.

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