Бровари: 17-річний мотоцикліст зіткнувся з BMW
На перехресті в Броварах під час повороту зіткнулися мотоцикл Zonsen та автомобіль BMW. За попередніми даними правоохоронців, 17-річний мотоцикліст не надав переваги зустрічному автомобілю. Про аварію повідомила поліція Київщини.
Що відомо про ДТП
- Зіткнення сталося на перехресті під час повороту.
- Мотоциклом Zonsen керував 17-річний водій, який не пропустив зустрічний BMW.
- За кермом автомобіля був 28-річний чоловік.
- Тілесні ушкодження отримали мотоцикліст і його 18-річна пасажирка.
- Обох потерпілих доправили до медичного закладу.
Після зіткнення слідчі Броварського районного управління поліції розпочали досудове розслідування. Провадження відкрили за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. Інших подробиць аварії поліція не повідомила.