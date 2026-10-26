Буча: у програмі освіти передбачили сотні мільйонів на дитсадки

Для жителів Бучанської громади важливо, що суми на дитсадки в освітній програмі не підтверджують фактичних витрат: ідеться про заплановані видатки на 2024–2026 роки. Місцева активістка поставила під сумнів послідовність рішень міської влади щодо дошкільних закладів і закликала перевірити використання бюджетних коштів.

Які суми заклали на дошкільні заклади?

Наприкінці 2023 року міська рада затвердила програму розвитку освіти громади, серед завдань якої — розширення мережі дитсадків. На документацію передбачили 5 млн грн для закладу на вулиці Кожедуба, 2,5 млн грн — на вулиці Лесі Українки та 27 млн грн — на вулиці Незламності в Бабинцях.

На будівництво, реконструкцію та ремонтні роботи в програмі вказані 300 млн грн для вулиці Кожедуба, 43,105 млн грн — вулиці Лесі Українки, 250 млн грн — Ворзеля та 68,063 млн грн — Бабинців. Загалом це близько 695,7 млн грн, але не підтверджені фактичні витрати.

Чому виникли питання до добудови садочка?

За словами активістки, потребу у фінансуванні завершення дитсадка на вулиці Лесі Українки спершу оцінювали у 70–100 млн грн, а згодом — приблизно у 140 млн грн. Вона також заявила, що міський голова Анатолій Федорук озвучував ідею передати недобудований об’єкт приватному закладу за одну гривню. Чи було таку пропозицію оформлено офіційним рішенням, невідомо.

Активістка просить перевірити обґрунтованість рішень і з’ясувати фактичні витрати, виконані роботи та подальшу долю садочка на вулиці Лесі Українки. Її звернення оприлюднене у Facebook; також доступні відеозвернення та обговорення, додатковий відеозапис і записи 77-ї та 78-ї сесій міської ради.