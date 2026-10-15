Бучанська громада прощається з 39-річним захисником

У 2023 році чоловік із Бучанщини долучився до Збройних сил України. Тепер громада проводжає його в останню путь: життя воїна обірвалося під час боротьби за незалежність України.

Що відомо про полеглого воїна

Захисникові було 39 років.

До лав Збройних сил України він долучився у 2023 році.

Він загинув, захищаючи Україну від російської агресії.

Із воїном прощається Бучанщина, а його близьким висловлюють співчуття.

Рішення стати до війська означало для чоловіка залишити цивільне життя й виконувати військовий обов’язок. Він служив разом із побратимами та став частиною боротьби, у якій військовослужбовці ризикують життям заради безпеки людей.

Звістка про загибель стала втратою для родини, друзів і всієї громади. Близькі пам’ятатимуть його як рідну людину, а для Бучанщини він залишиться воїном, який віддав життя за Україну.

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Громада вшановує пам’ять захисника

Прощання з 39-річним військовим стало днем жалоби для Бучанщини. Громада схиляє голови перед його мужністю та підтримує родину загиблого. Пам’ять про земляка зберігатимуть ті, хто знав його особисто, служив поруч або почув його історію.

Захисники України боронять домівки, школи, лікарні, міста й села, де живуть їхні родини. Кожна втрата нагадує про ціну боротьби за свободу. Для близьких важливими залишаються співчуття, підтримка та готовність громади бути поруч у горі.

Полеглий воїн зробив свій вибір у 2023 році й виконав обов’язок перед державою та народом. Бучанщина прощається зі своїм земляком і вшановує його внесок у боротьбу за незалежність України.