Бучанська громада встановлює резервне живлення в ОСББ
В ОСББ «Буча Квартал 2» у Бучанській громаді встановили 17 інверторів і 19 акумуляторів, придбаних за кошти державної програми «СвітлоДім». Під час відключень електроенергії обладнання дає змогу підтримувати роботу ліфтів, насосів, освітлення та домофонів протягом 10–12 годин.
Що відомо про обладнання та фінансування
- ОСББ охоплює 10 багатоквартирних будинків, у яких розташована 881 квартира.
- На придбання обладнання для автономного живлення об’єднання отримало 2,4 млн грн державної допомоги.
- За програмою «СвітлоДім» можна отримати від 100 до 300 тисяч гривень на резервне електроживлення будинку.
- Програма діє до кінця 2026 року.
- Фінансування за програмою отримали 2977 багатоквартирних будинків по країні, а загальна сума виплат перевищила 752 млн грн.
У «Буча Квартал 2» інвертори й акумулятори забезпечують автономне живлення обладнання, потрібного для роботи будинку під час знеструмлень. Перелік охоплює ліфти, насоси, освітлення та домофони; зазначений час підтримки їхньої роботи становить 10–12 годин. Для придбання цих пристроїв ОСББ отримало 2,4 млн грн у межах державної програми.
«СвітлоДім» надає фінансову підтримку в межах від 100 до 300 тисяч гривень на придбання обладнання, яке забезпечує будинки резервним електроживленням. Подати заявку й переглянути покрокову інструкцію можна на сайті Міністерства розвитку громад та територій України. Про встановлення обладнання повідомила пресслужба Бучанської міської ради.