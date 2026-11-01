Бучанська громада встановлює резервне живлення в ОСББ

В ОСББ «Буча Квартал 2» у Бучанській громаді встановили 17 інверторів і 19 акумуляторів, придбаних за кошти державної програми «СвітлоДім». Під час відключень електроенергії обладнання дає змогу підтримувати роботу ліфтів, насосів, освітлення та домофонів протягом 10–12 годин.

Що відомо про обладнання та фінансування

ОСББ охоплює 10 багатоквартирних будинків, у яких розташована 881 квартира.

На придбання обладнання для автономного живлення об’єднання отримало 2,4 млн грн державної допомоги.

За програмою «СвітлоДім» можна отримати від 100 до 300 тисяч гривень на резервне електроживлення будинку.

Програма діє до кінця 2026 року.

Фінансування за програмою отримали 2977 багатоквартирних будинків по країні, а загальна сума виплат перевищила 752 млн грн.

У «Буча Квартал 2» інвертори й акумулятори забезпечують автономне живлення обладнання, потрібного для роботи будинку під час знеструмлень. Перелік охоплює ліфти, насоси, освітлення та домофони; зазначений час підтримки їхньої роботи становить 10–12 годин. Для придбання цих пристроїв ОСББ отримало 2,4 млн грн у межах державної програми.

«СвітлоДім» надає фінансову підтримку в межах від 100 до 300 тисяч гривень на придбання обладнання, яке забезпечує будинки резервним електроживленням. Подати заявку й переглянути покрокову інструкцію можна на сайті Міністерства розвитку громад та територій України. Про встановлення обладнання повідомила пресслужба Бучанської міської ради.