Бучанська рада збільшила допомогу військовим до 155 млн грн

Додаткові 16,8 млн грн на підтримку Сил оборони збільшили загальну суму допомоги військовим у Бучанській громаді за 2026 рік до 155 млн грн. Кошти виділили депутати міської ради.

Рішення ухвалили під час 94-ї сесії Бучанської міської ради. Про це повідомив міський голова Анатолій Федорук.

Ще 27,6 млн грн спрямують на потреби громади

На встановлення мобільних укриттів у місцях масового перебування людей виділили 15 млн грн. Ще 8,2 млн грн спрямують на закупівлю пального для генераторів та облаштування додаткових Пунктів Незламності.

На програми соціального захисту й підтримки жителів громади спрямували 4,4 млн грн. Загалом на ці потреби передбачили 27,6 млн грн.

Анатолій Федорук також повідомив, що за дев’ять місяців 2026 року до бюджету громади надійшло 1,7 млрд грн — на 664,4 млн грн більше, ніж за аналогічний період торік. «Маємо також суттєве перевиконання бюджету громади. За дев’ять місяців 2026 року до нього надійшло 1,7 млрд грн – це на 664,4 млн грн більше, ніж за аналогічний період торік», – заявив він.