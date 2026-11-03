Чай з шипшини користь: можлива дія та застереження

Чай із шипшини може давати невелику кількість вітаміну C і антиоксидантів, але не лікує застуду, суглоби чи інші стани і не замінює медичну пораду. Одна чашка зазвичай забезпечує близько 6–8 мг аскорбінової кислоти — менше десятої частини добової потреби дорослого за українськими нормами.

Користь напою залежить від форми: свіжі плоди шипшини містять значно більше вітаміну C, ніж готовий чай. Сушіння, зберігання і нагрівання руйнують частину речовин. Дослідження частіше стосуються порошку або екстракту, а не звичайного настою. Результат також залежить від кількості плодів, температури води і часу настоювання.

Для читача це означає, що чай можна розглядати як частину різноманітного раціону без кофеїну. Він не є джерелом, яке покриває потребу у вітаміні C, і не має доказів як засіб лікування. Ми фіксуємо дані з лабораторних вимірювань і клінічних оглядів, щоб відокремити перевірені показники від поширених тверджень.

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Яку користь може мати чай із шипшини?

Чай із шипшини — це настій із плодів Rosa canina та близьких видів. У свіжих плодах вітамін C сягає сотень міліграмів на 100 г: за даними USDA FoodData Central один зразок показав 426 мг на 100 г. Це в кілька разів більше, ніж в апельсині (близько 53 мг на 100 г) чи болгарському перці. Напій також містить поліфеноли та каротиноїди, які мають антиоксидантні властивості в лабораторних умовах.

У чашці концентрація падає. Дослідження 2017 року (Ilyasoglu et al.) за оптимальних умов — 6–8 хвилин при 84–86 °C — зафіксувало близько 3,15 мг аскорбінової кислоти на 100 мл. Для чашки 200–250 мл це приблизно 6–8 мг. WebMD вказує близько 7,5 мг на 240 мл нефортифікованого чаю. Це реальна, але невелика частка. Добова потреба дорослих в Україні за нормами МОЗ становить 80 мг для чоловіків і 70 мг для жінок.

Можлива користь полягає в тому, що напій додає трохи вітаміну C і антиоксидантів до раціону, особливо якщо людина мало їсть овочів і фруктів. Він не містить кофеїну, має низьку калорійність і може бути приємним теплим напоєм. Дані про помітний вплив на суглоби чи імунітет стосуються переважно порошку в дозах кілька грамів на день, а не чашки чаю.

Важливо Вміст вітаміну C у чаї варіюється залежно від партії плодів, способу сушіння та заварювання. Цифри з лабораторних досліджень не є гарантією для кожної домашньої чашки.

Що підтверджено, а що лишається популярним твердженням?

Підтверджені дані стосуються насамперед порошку шипшини при остеоартриті. Метааналіз 2008 року трьох рандомізованих досліджень (287 пацієнтів, медіанна тривалість 3 місяці) показав помірне зменшення болю порівняно з плацебо (ефект-сайз 0,37). Усі три дослідження підтримував виробник препарату. Подальші роботи давали змішані результати, і жоден огляд не тестував сам чай. Доза порошку становила близько 5 г на день — значно більше активних речовин, ніж у настої.

Популярні твердження про лікування застуди спираються на властивості вітаміну C. Огляд Cochrane показав, що регулярний прийом вітаміну C у дозах від 200 мг на день не знижує частоту застуд у загальній популяції, але може скоротити тривалість на близько 8 % у дорослих. Початок прийому після появи симптомів ефекту майже не дає. Чашка чаю забезпечує менше 10 мг — це не порівняно з досліджуваними дозами. Прямих клінічних досліджень чаю з шипшини при застуді немає.

Твердження про значне зниження тиску, холестерину чи ваги теж базуються на невеликих дослідженнях порошку або напою з високою концентрацією у людей з ожирінням. Для звичайного чаю таких даних бракує. Антиоксидантна активність поліфенолів підтверджена в лабораторії, але перенесення на клінічний ефект у чашці потребує окремих доказів.

Продукт / форма Вітамін C Примітка Свіжі плоди шипшини 426 мг на 100 г Один зразок USDA Апельсин сирий 53 мг на 100 г Для порівняння Чай з шипшини (оптимальний) 3,15 мг на 100 мл Дослідження 2017, 6–8 хв при 84–86 °C Чашка чаю 200–250 мл близько 6–8 мг Розрахунок з лабораторних даних

Джерело: USDA FoodData Central та дослідження Ilyasoglu et al., Journal of Food Science and Technology, 2017.

Кому варто зважати на застереження?

Високі дози вітаміну C можуть підвищувати ризик оксалатних каменів у нирках у людей зі схильністю. Чай дає невелику кількість, але при регулярному вживанні кількох чашок і додаткових джерелах варто враховувати це. Особам з гемахроматозом, таласемією чи серпоподібноклітинною анемією обережність потрібна через вплив вітаміну C на засвоєння заліза.

Можлива взаємодія з варфарином та іншими антикоагулянтами: великі дози вітаміну C можуть впливати на згортання. Для літію зміни водного балансу від будь-якого діуретичного напою потребують контролю. Даних про безпеку у вагітних і годуючих у «лікувальних» кількостях недостатньо; у харчових обсягах ризик низький, але консультація доречна. Алергія на рослини родини розоцвітих можлива, хоч і рідкісна. Шлункові розлади (нудота, діарея) відзначали при великих дозах порошку.

Люди з історією каменів у нирках.

Пацієнти на варфарині чи літії.

Вагітні та годуючі без попередньої консультації.

Особи з порушеннями засвоєння заліза чи G6PD-дефіцитом.

Цей перелік не замінює індивідуальну оцінку лікаря. Для більшості здорових дорослих 1–2 чашки на день не створюють документованих проблем, але дані обмежені саме для форми чаю.

Що це означає для вас завтра?

Завтра можна заварити чай із шипшини як безкофеїновий напій і не очікувати від нього лікувального ефекту. Одна чашка дає орієнтовно 6–8 мг вітаміну C. За українськими нормами МОЗ це близько 8–11 % добової потреби жінки (70 мг) або 7–10 % потреби чоловіка (80 мг). Щоб покрити більшу частину норми, потрібні інші джерела: 100 г болгарського перцю чи квашеної капусти дають значно більше, ніж кілька чашок чаю.

Якщо ви п’єте чай регулярно, фіксуйте загальне споживання вітаміну C з їжею та добавками. Прийом високих доз «для імунітету» не має сильніших доказів, ніж помірне щоденне надходження з раціону. При болях у суглобах дані стосуються стандартизованого порошку, а не настою; заміна призначеного лікування чаєм не обґрунтована наявними дослідженнями.

Практичний розрахунок: дві чашки на день — близько 12–16 мг вітаміну C. Це менше, ніж один апельсин середнього розміру. Напій лишається частиною різноманітного харчування, а не окремим засобом. За наявності хронічних станів чи прийому ліків краще обговорити вживання з лікарем, ніж покладатися на традиційні описи без кількісних даних.