Частина перекриттів Cosmo Multimall обвалилася після атаки

«частина перекриттів обвалилася», повідомила Українська рада торгових центрів. У ніч проти 19 жовтня російська атака пошкодила ТРЦ Cosmo Multimall на вулиці Вадима Гетьмана біля станції метро «Шулявська»: постраждали дах і конструкції будівлі.

Пошкоджень зазнали також сусідній готель і перехід

Торговельний центр керує ТОВ «Космополіт 2016». Його кінцеві бенефіціари — бізнесмен Олег Вишняков і громадянин Швейцарії та Канади Максім Мартін. Адміністрація Cosmo Multimall офіційно не коментувала наслідки атаки.

У готелі Mercure Kyiv Congress, що входить до мережі Accor і розташований поруч, пошкодило частину скління. У готелі повідомили, що ушкодження незначні й заклад продовжує приймати гостей.

Комплекс відкривали поетапно з 2006 до 2012 року

ТРЦ будували на початку 2000-х як «Більшовик»: блок В відкрили у 2006 році, блок А — у 2009-му, блок С — у 2010-му. Готельний і конгрес-комплекс добудували у 2012 році. У 2015 році центр став «Космополітом», а у 2019-му отримав назву Cosmo Multimall.

У комплексі працювали магазини ULTRAMARKET, ROSHEN, Sinsay, LC Waikiki, COMFY і Фокстрот, а також кінотеатр, боулінг, льодова арена, дитяча зона та ігрові автомати.