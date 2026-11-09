Через відсутність світла мешканці ЖК перекрили вулицю

8 листопада 2026 року мешканці житлового комплексу «Новий Автограф» у Києві перекрили вулицю Князя Романа Мстиславича. Вони протестували через тривалу відсутність електроенергії.

Як розвивалися події

Уночі 7 листопада російська атака пошкодила енергооб’єкт ДТЕК на Київщині та підстанції «Укренерго», через які електроенергія з атомних електростанцій надходить до Києва. Про пошкодження повідомили в ДТЕК. На тлі екстрених відключень у столиці, коли графіки не діють, у ЖК «Новий Автограф» тривалий час не було світла й тепла. Мешканці зазначають, що сусідні будинки електроенергію отримували. 8 листопада мешканці вийшли на вулицю Князя Романа Мстиславича та перекрили рух. Протестувальники висунули три вимоги.

Комплекс у Дніпровському районі будує група компаній DIM. Мешканці пов’язують проблеми з трансформаторною підстанцією житлового комплексу: за їхніми словами, забудовник майже три роки не передає її на баланс ДТЕК. Через це вони не можуть самостійно подавати енергетикам заявки щодо аварій і графіків.

Енергетики попередили, що ситуація може змінюватися кілька разів на годину, а повітряні тривоги затримують ремонт.