Через відсутність світла мешканці ЖК перекрили вулицю
8 листопада 2026 року мешканці житлового комплексу «Новий Автограф» у Києві перекрили вулицю Князя Романа Мстиславича. Вони протестували через тривалу відсутність електроенергії.
Як розвивалися події
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Уночі 7 листопада російська атака пошкодила енергооб’єкт ДТЕК на Київщині та підстанції «Укренерго», через які електроенергія з атомних електростанцій надходить до Києва. Про пошкодження повідомили в ДТЕК.
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На тлі екстрених відключень у столиці, коли графіки не діють, у ЖК «Новий Автограф» тривалий час не було світла й тепла. Мешканці зазначають, що сусідні будинки електроенергію отримували.
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8 листопада мешканці вийшли на вулицю Князя Романа Мстиславича та перекрили рух. Протестувальники висунули три вимоги.
Комплекс у Дніпровському районі будує група компаній DIM. Мешканці пов’язують проблеми з трансформаторною підстанцією житлового комплексу: за їхніми словами, забудовник майже три роки не передає її на баланс ДТЕК. Через це вони не можуть самостійно подавати енергетикам заявки щодо аварій і графіків.
Енергетики попередили, що ситуація може змінюватися кілька разів на годину, а повітряні тривоги затримують ремонт.