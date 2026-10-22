«Чернігівська» відкриє один вестибюль із 23 жовтня

Із 23 жовтня пасажири зможуть заходити на станцію метро «Чернігівська» та виходити з неї через вестибюль № 1. Він розташований у напрямку станції «Дарниця» і працюватиме щодня з 5:31 до 23:27.

Про відкриття повідомила Київська міська державна адміністрація з посиланням на КП «Київський метрополітен». Вестибюль № 2, що веде в напрямку станції «Лісова», поки залишатиметься зачиненим.

Що відомо про обмеження на станції

Пасажирам потрібно врахувати, що вхід і вихід будуть доступні лише через вестибюль № 1. Обмеження пов’язані з ліквідацією наслідків атаки, яка сталася 20 жовтня.

До робіт залучили понад 70 фахівців. Вони перевіряли стан об’єктів, прибирали наслідки пошкоджень і виконували заходи, необхідні для поступового відновлення обслуговування пасажирів.

Відкриття одного вестибюля не означає завершення всіх робіт на станції: вестибюль № 2 у напрямку «Лісової» залишатиметься закритим.