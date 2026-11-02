Чому 2 листопада в Білій Церкві зупинять воду?

2 листопада водопостачання припинять у всій Білій Церкві на Київщині: російський безпілотник влучив в об’єкт водопровідної інфраструктури. Мешканців закликають заздалегідь запастися питною та технічною водою.

“Через пошкодження інфраструктурного об’єкту буде призупинено водопостачання на місто. Мешканцям необхідно зробити запас води”, – повідомили у “Білоцерківводі”.

Про аварійну ситуацію комунальне підприємство «Білоцерківвода» повідомило у дописі у Facebook. Відключення стосуватиметься всього міста, а не окремих вулиць чи районів.

Яку воду варто підготувати

Мешканцям радять зробити запас води для пиття та приготування їжі, а також технічної води для гігієнічних потреб. Це допоможе забезпечити побутові потреби під час перерви у водопостачанні. Підприємство закликало не відкладати підготовку.

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Точну тривалість відключення та час відновлення подачі води до будинків і установ міста поки не повідомили. Тому наразі невідомо, скільки триватиме перебій і коли водопостачання повернеться.

Зупинка подачі води пов’язана з пошкодженням водопровідного об’єкта внаслідок влучання російського безпілотника. У повідомленні підприємства також зазначено, що ремонт пошкодженої інфраструктури може зайняти певний час.