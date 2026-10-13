Чому НАБУ розшукує ексочільника метро?
Для Києва це означає, що НАБУ шукає колишнього керівника метрополітену Віктора Брагінського в межах кримінального провадження про можливе привласнення чи розтрату майна в особливо великих розмірах. Йдеться про підозри, а не про встановлену судом вину.
Провадження зареєстрували у жовтні 2023 року. Детективи перевіряють діяльність посадовців підприємства, можливі фінансові порушення під час укладання договорів і використання майна, а також те, чи зазнали збитків метрополітен і громада Києва.
У березні 2024 року журналістські матеріали привернули увагу до можливих порушень фінансового контролю, походження дорогого майна, оформленого на родичів Брагінського, та зв’язків метрополітену з компаніями, наближеними до його оточення. Також повідомлялося, що окремі контракти могли укладати за цінами вище ринкових. Слідство має з’ясувати, чи були змова, конфлікт інтересів або зловживання службовими повноваженнями.
Які ще справи стосуються Брагінського
Національна поліція раніше оголошувала колишнього керівника метро в розшук в іншому провадженні — щодо можливої службової недбалості. Окремо поліція розслідує можливе підроблення рішення військово-лікарської комісії, яке, за версією слідства, могли використати для незаконного перетину кордону. У цій справі перевіряють і можливу роль колишнього керівника територіального центру комплектування в оформленні документів.
Повідомлення про можливий виїзд Брагінського за кордон чи використання підроблених документів потребують доказового підтвердження. Правоохоронці мають встановити, коли й за яких обставин він залишив Україну та чи діяли інші люди спільно з ним. Оголошення в розшук не є вироком: остаточні висновки про вину може зробити лише суд.
Після суспільного розголосу 15 березня 2024 року Брагінський подав заяву про звільнення. До цього він тривалий час очолював Київський метрополітен.