Чому НАБУ розшукує ексочільника метро?

Для Києва це означає, що НАБУ шукає колишнього керівника метрополітену Віктора Брагінського в межах кримінального провадження про можливе привласнення чи розтрату майна в особливо великих розмірах. Йдеться про підозри, а не про встановлену судом вину.

Провадження зареєстрували у жовтні 2023 року. Детективи перевіряють діяльність посадовців підприємства, можливі фінансові порушення під час укладання договорів і використання майна, а також те, чи зазнали збитків метрополітен і громада Києва.

У березні 2024 року журналістські матеріали привернули увагу до можливих порушень фінансового контролю, походження дорогого майна, оформленого на родичів Брагінського, та зв’язків метрополітену з компаніями, наближеними до його оточення. Також повідомлялося, що окремі контракти могли укладати за цінами вище ринкових. Слідство має з’ясувати, чи були змова, конфлікт інтересів або зловживання службовими повноваженнями.

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Які ще справи стосуються Брагінського

Національна поліція раніше оголошувала колишнього керівника метро в розшук в іншому провадженні — щодо можливої службової недбалості. Окремо поліція розслідує можливе підроблення рішення військово-лікарської комісії, яке, за версією слідства, могли використати для незаконного перетину кордону. У цій справі перевіряють і можливу роль колишнього керівника територіального центру комплектування в оформленні документів.

Повідомлення про можливий виїзд Брагінського за кордон чи використання підроблених документів потребують доказового підтвердження. Правоохоронці мають встановити, коли й за яких обставин він залишив Україну та чи діяли інші люди спільно з ним. Оголошення в розшук не є вироком: остаточні висновки про вину може зробити лише суд.

Після суспільного розголосу 15 березня 2024 року Брагінський подав заяву про звільнення. До цього він тривалий час очолював Київський метрополітен.