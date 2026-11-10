Чому в Києві тимчасово не діють графіки світла?

У Києві запровадили екстрені обмеження електропостачання, тому планові графіки відключень тимчасово не діють. Про це енергетична компанія повідомила о 10:29.

Чому запровадили екстрені обмеження?

Рішення потрібне, щоб збалансувати енергосистему та знизити навантаження на неї. За екстреного режиму час і тривалість знеструмлень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.

Коли повернуться планові графіки?

Енергетики повідомлять додатково, коли ситуація стабілізується і стане можливим повернення до планових графіків. До цього часу передбачений розклад відключень у Києві тимчасово не застосовується.

Раніше подібні обмеження запроваджували в столиці та Київській області.