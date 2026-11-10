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Столиця буднів: що змінилося в місті сьогодні

ЖКГ

Чому в Києві тимчасово не діють графіки світла?

Тарас Лимаренко 1 хв читання 2
Електрик працює на лінії електропередач на тлі нічного міського краєвиду.

У Києві запровадили екстрені обмеження електропостачання, тому планові графіки відключень тимчасово не діють. Про це енергетична компанія повідомила о 10:29.

Чому запровадили екстрені обмеження?

Рішення потрібне, щоб збалансувати енергосистему та знизити навантаження на неї. За екстреного режиму час і тривалість знеструмлень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.

Коли повернуться планові графіки?

Енергетики повідомлять додатково, коли ситуація стабілізується і стане можливим повернення до планових графіків. До цього часу передбачений розклад відключень у Києві тимчасово не застосовується.

Раніше подібні обмеження запроваджували в столиці та Київській області.

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