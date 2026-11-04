Чому в Київському регіоні майже не залишилося вільних складів?

У січні-серпні 2026 року конкурентна пропозиція складської нерухомості Київського регіону скоротилася на 34% і становила 1,05 млн кв. м. Причиною стали посилення ракетних атак на логістичну інфраструктуру та руйнування складських об’єктів, про що йдеться в дослідженні EXPANDIA – представника CBRE в Україні та Молдові.

Основні зміни на ринку складів

На кінець червня 2026 року обсяг конкурентної пропозиції складів відновився до довоєнного рівня 2021 року і становив близько 1,6 млн кв. м, але подальші руйнування нівелювали це відновлення.

У першому півріччі 2026 року в експлуатацію ввели близько 150 тис. кв. м складських площ – на 28% більше, ніж за аналогічний період торік.

Станом на кінець серпня 2026 року вакантність складської нерухомості Київського регіону становила менше 1%.

Ефективна прайм-ставка на сухі склади в серпні зросла на 8% від початку року – до $5,7 за кв. м на місяць без ПДВ та операційних витрат.

Валове поглинання складських площ за січень-серпень 2026 року становило близько 180 тис. кв. м – на 6% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Переїзди, зокрема з розширенням, становили 82% усіх угод за цей період, на розширення припало 18%.

Нові об’єкти дедалі частіше заміщують зруйновані площі, а не збільшують загальну пропозицію на ринку. Особливо гострим залишається дефіцит якісних мультитемпературних складів, пропозиція яких була обмеженою й до повномасштабної війни. Запитувані ставки збільшилися в середньому на 10% і становили 210-270 грн за кв. м на місяць, або $4,7-6 за кв. м. Більшість орендних угод і надалі укладали в гривні, хоча траплялися й договори з деномінацією в доларовому еквіваленті.

Характер попиту протягом року змінювався. Якщо в першому півріччі активність орендарів забезпечував переважно органічний попит, то в липні–серпні значну роль відігравали переїзди бізнесу через воєнні дії. Найбільшу частку орендної активності сформували логістичні оператори – 42%, компанії оптової та роздрібної торгівлі – 38%, а також підприємства сектору FMCG – 20%. Через безпекові ризики великі компанії дедалі частіше розподіляють товарні запаси між складськими об’єктами в західних регіонах України.

За прогнозом директора департаменту складської та промислової нерухомості EXPANDIA Наталії Сокирко, до кінця 2026 року ринок адаптуватиметься до значного скорочення пропозиції. Попит залишатиметься високим як через потребу заміщувати втрачені об’єкти, так і завдяки потребам ключових груп орендарів. Критично низький обсяг доступних приміщень стримуватиме фактичні обсяги поглинання. Нове будівництво може частково послабити дефіцит, але не компенсує всіх втрат. Подальша активність девелоперів залежатиме від безпекової ситуації. За умов невизначеності вони, ймовірно, обережніше ставитимуться до спекулятивних проєктів, натомість більш актуальним може стати будівництво складів під потреби конкретного орендаря або для власного використання компаній.

У вересні співвласник мереж EVA і Varus Руслан Шостак заявив, що заяви про знищення 90% складських приміщень в Україні не відповідають дійсності та є маніпуляцією, спрямованою на створення паніки. За теперішньої інтенсивності атак Росії можуть знадобитися десятиліття, щоб знищити логістичну інфраструктуру. Тому українцям не варто скуповувати товари про запас.