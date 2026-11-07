Чотири заклади Кожанської громади отримали резерв на 200 кВт

Під час перебоїв з електропостачанням школи й дитячий садок Кожанської громади на Київщині зможуть використовувати резервні джерела живлення. У чотирьох закладах освіти їхня сукупна потужність становить 200 кВт.

У Триліській гімназії встановили сонячний генератор

Заклади дошкільної та загальної середньої освіти громади забезпечили генераторами й запасами пального. Резервне живлення встановили у Кожанському ліцеї-гімназії, а також у Триліській, Півнянській і Кожанській гімназіях.

У Триліській гімназії також відремонтували систему електроживлення та встановили мобільний контейнерний сонячний генератор. Він має бути додатковим джерелом електроенергії, якщо виникнуть перебої з централізованим постачанням.

У громаді планують нові енергоефективні роботи

У дитячому садку «Казка» капітально відремонтували систему опалення, а в Кожанському ліцеї-гімназії — покрівлю. Наступний запланований крок у ліцеї — встановлення сонячної електростанції; також громада планує утеплити фасади будівель двох гімназій.

Сонячні станції планують встановити й для ліцею та лікарні Миронівської громади: потужність кожної має становити 50 кВт.